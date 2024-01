Thursday, 25 January 2024, 20:01 HKT/SGT Share: 垃圾徵費帶動 碧瑤贏得大型住宅智能廚餘回收機合約

香港, 2024年1月25日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司(「碧瑤」或「集團」;股份編號:01397.HK)欣然宣佈,繼去年獲得香港特區政府(「政府」)環境保護署(「環保署」)智能綜合回收機合約後,本集團再獲佳績,成功贏得兩項大型私人住宅屋苑合約,提供智能廚餘回收機(「廚餘回收機」)及其維護服務,助力居民高效回收廚餘,並減少垃圾徵費支出。 根據2022年數據,香港每日平均有 11,128 公噸都市固體廢物棄置於堆填區,當中約 3,302公噸(約佔30%)為廚餘。為實現香港2035年前「零廢堆填」目標,解決廚餘問題刻不容緩。目前香港每天廚餘回收量僅約200公噸,相較於廚餘產生總量較少。具體原因之一,是住宅及商業大廈欠缺有效廚餘回收設施,讓市民方便回收。廚餘回收機不僅解決這難題,更讓市民回收之餘,賺取環保署的「綠綠賞」積分換取禮物,為環保出一分力。 現時全港僅有35%公屋配置了廚餘回收機,政府計劃今年內擴展至全港所有公共屋邨。私人屋苑方面,目前仍處於起步階段。隨著垃圾徵費即將實施,政府已積極透過回收基金和環境及自然保育基金向私人屋苑提供全面的財務支援,作安裝廚餘回收機之用。以上公營及私營市場,在政府大力倡導及預計於今年8月1日實施的垃圾徵費所創造的市場需求下,相信為碧瑤廚餘回收機以及相關回收業務,帶來龐大商機,進一步鞏固集團在香港回收行業的領導地位。



話題 Press release summary



部門 环境, ESG

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network