SeaPRwire部署人工智能新聞稿方案，加強企業傳播實力與亞洲市場影響力

Thursday, 25 January 2024, 09:19 HKT/SGT

新加坡, 2024年1月25日 - (亞太商訊) - SeaPRwire作為亞洲領先的新聞稿發佈和媒體監測平臺,近日集成先進的人工智能和機器學習技術, 實現公共關係和戰略傳播服務在亞洲主要市場的革命性升級。 SeaPRwire新推出的Branding-Insight平臺採用自主研發的人工智能解決方案,實現媒體定位、公關效果量化和企業影響力提升的前所未有的流程優化。這使得駐紮亞洲的市場營銷和傳播團隊得以執行高度策略化和數據驅動的媒體外聯和宣傳活動。 SeaPRwire首席戰略官詹姆斯·斯科特評論說:“人工智能是公關技術的下一個前沿,我們很高興能夠部署這些未來主義解決方案,推動客戶在亞洲的傳播向前發展。我們的自適應定位、精准分析和人工智能驅動的工作流為尋求從眾多信息中脫穎而出、通過公關實現真正業務影響的品牌提供了前所未有的戰略優勢。” SeaPRwire人工智能和自動化功能包括: -- 超精准媒體定位:人工智能引擎處理超過95萬名記者、編輯、媒體和關鍵意見領袖的數據信號,根據客戶優先事項識別相關度最高的媒體連絡人,精准度高達76%。這使高度個性化和有效的新聞稿推廣成為可能。 -- 自動化多語種翻譯:SeaPRwire 的自然語言生成技術可在一鍵點擊下準確將新聞稿翻譯成12種以上主要亞太語言。此舉有助跨越語言障礙,取得更廣泛的媒體報道和市場滲透。 -- 預測性能力分析:複雜的機器學習算法評估過往表現趨勢以預測新聞稿的曝光結果。這些預測見解可將稿件分發最優化,採用率提高高達59%。 -- 個性化影響度分析:強大的歸因建模量化測定獲得性媒體報道的商業影響,將公關工作和網站流量、銷售線索以及收入增長掛鉤。以此指導資源的最佳配置。 自採納 SeaPRwire 整合人工智能解決方案以來,多家大型企業在傳播工作上取得重大進展,包括: -- 平均採用率提高73% -- 月網站流量增長51% -- 宣傳助推線索轉化率上漲37% -- 預測分析模型準確率達83% “利用 SeaPRwire 人工智能驅動的新聞稿平臺是場突破,”一家採用其解決方案的亞洲頂級獨角獸科技公司的傳播總監 Alicia Chang 解釋道,“數據驅動的公關策略放大了我們的信息傳播,並提供可操作的見解以指導我們的訊息傳遞、預算決策等。” 欲瞭解更多 SeaPRwire 在亞洲市場戰略傳播領域的人工智能解決方案詳情,請訪問 www.SeaPRwire.com。 關於SeaPRwire SeaPRwire(https://www.seaprwire.com/)是一家為媒體關係和營銷傳播專業人士提供新聞發佈服務的全球領先供應商。SeaPRwire的平臺允許客戶確定其新聞稿的關鍵因素並衡量有意義的影響。它在東南亞有一個強大的媒體網絡,索引了來自全球數千個來源的新聞。SeaPRwire的媒體網絡支持多語種的新聞稿發佈,包括英語、中文、越南語、泰語、馬來語、印度尼西亞語、菲律賓語等。SeaPRwire提供實時企業新聞稿發佈, 覆蓋6500+媒體網絡和350萬企業用戶終端和App. SeaPRwire可發佈多語言多地區新聞稿,包括: IndonesiaFolk, IndoNewswire, SEATribune, IDNewsZone, LiveBerita, DailyBerita, TaiwanPR, SinchewBusiness, AsiaEase, BuzzHongKong, SingapuraNow, TIHongKong, TaipeiCool, TWZip, AsiaFeatured, dePresseNow, THNewson, KULPR, VNFeatured, MENAEntry, HunaTimes, DubaiLite, ArabicDir, BeritaDaring, TekanAsia, JamKopi ... Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SeaPRwire



