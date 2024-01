Loop Industries 和Bormioli Pharma在Pharmapack 2024展示了一種創新的藥品包裝瓶，採用了100%回收的優質Loop PET樹脂製造

加拿大蒙特利爾, 2024年1月24日 - (亞太商訊) - Loop Industries, Inc.(納斯達克股票代碼:LOOP)(公司簡稱:「Loop」),一家清潔技術公司,其使命是透過生產 100%回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑膠和聚酯纖維來加速循環塑膠經濟;而Bormioli Pharma是一家國際領先的藥品包裝和醫療器材公司。 今天宣布,一種採用100%回收的優質Loop™ PET樹脂製造的創新藥品包裝瓶將在Pharmapack Europe 2024展會上,在Bormioli展台內亮相。 Bormioli Pharma 和Loop Industries旨在為全球製藥業推出市場就緒的解決方案,兩家公司一年多前開始合作,以實現這一目標。 Bormioli Pharma 在其包裝中測試了Loop™ PET樹脂,並委託獨立的第三方進行額外的分析,以驗證不同溶液中的可萃取物水平,同時考慮了最不利的情況。 這些測試結果為在製藥業中使用回收塑膠產品設定了新的基準,因為使用Loop™ PET樹脂製造的瓶子不會釋放任何被認為具有毒理學相關性的物質1。 Bormioli Pharma 的EcoPositive產品系列匯集了低環境影響的包裝解決方案,目前佔據其標準目錄的50%,有助於將其定位為國際市場上提供最廣泛可持續解決方案的參與者之一。 除了由Bormioli Pharma 委託進行的獨立第三方測試外,Loop™ PET樹脂還經過了全球領先的實驗室測試服務提供者的測試。 在2023年12月13日,Loop宣布測試結果確認其Loop™ PET樹脂符合歐洲藥典(Ph.Eur. 3.1.15,用於非母體製劑的容器的聚對苯二甲酸乙二醇酯)和美國 藥典(USP <661.1>,建築用塑膠材料)規定的嚴格要求和標準,並且符合製藥業用於包裝應用的要求。 「透過與Loop的合作,我們正在加強我們在製藥業中作為堅實、高品質和可靠合作夥伴的角色,」 Bormioli Pharma 的執行長Andrea Lodetti表示。 "Loop Industries分享了我們的價值觀和承諾,我們共同提供了一種新的醫藥級永續解決方案,表現出比傳統解決方案更高的安全標準。" Loop Industries的創辦人兼執行長Daniel Solomita 評論道:"透過與Bormioli Pharma 的合作,我們開發了一種創新的醫藥包裝解決方案,採用了100%回收的優質Loop™ PET樹脂。這種高 品質的包裝替代方案提高了負責任解決方案的標準,並有助於在製藥行業中設定可持續包裝的新標準。" 1 由獨立的外部實驗室進行的可萃取物研究的結果,並在使用不同模擬溶液製造的Loop™ PET樹脂瓶上進行了測試。 關於Bormioli Pharma Bormioli Pharma 與製藥業以及全球致力於未來醫療保健的所有公司密切合作。 作為包裝行業的世界知名企業,該公司為製藥和生物製藥市場提供完整解決方案,包括玻璃瓶和塑膠瓶、塑膠和鋁製封蓋以及配件。 Bormioli Pharma 的廣泛產品系列以創新和應對不斷增長的永續性問題為重點設計和製造。 此外,每個產品都是根據目標市場精確的投資組合細分而具體構思的。 Bormioli Pharma 在全球100多個國家設有業務,擁有超過1,400名員工和9家在玻璃和塑膠包裝生產方面專業化的歐洲工廠。 每年,該公司生產超過70億件產品,並在2022年報告的年銷售額約為3.15億歐元。 作為製藥業的合作夥伴, Bormioli Pharma 投資並創新,其唯一目標是使健康成為一種積極的實踐,讓每個人都能享有,並對地球友好。 關於 Loop Industries Loop Industries 是一家科技公司,其使命是加速世界向永續 PET 塑膠和聚酯纖維的轉變,並擺脫我們對化石燃料的依賴。 Loop Industries 擁有專利和專有技術,可以解聚無價值和低價值的廢PET 塑膠和聚酯纖維,包括塑膠瓶和包裝、任何顏色、透明度或條件的地毯和紡織品,甚至是被太陽和鹽降解 的海洋塑膠, 到它的基礎構件(單體)。 這些單體經過過濾、純化和聚合,製成適合用於食品級包裝和聚酯纖維的原生品質 Loop(TM) 品牌 PET 樹脂,從而使我們的客戶能夠實現他們的永續發展目標。 Loop(TM) PET 塑膠和聚酯纖維可以在不降低品質的情況下無限循環利用,成功地閉合了塑膠循環。 Loop Industries 透過減少塑膠垃圾和回收廢塑膠以實現永續發展的未來,為全球走向循環經濟做出貢獻。 前瞻性聲明 本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性聲明」。 此類聲明可能以「打算」、「可能」、「將」、「計畫」、「預計」、「預測」、「應該」、「可能」、「項目」、「預測」、「估計」、「 目標」、「相信」、「希望」、「潛能」或「繼續」等字眼開頭,或類似的字眼。 這些前瞻性聲明包括但不限於關於Loop的市場機會、策略、改善和擴展能力、競爭、預期活動和支出(Loop進行業務計劃的過程中),可用現金資源的充足性、合規性、未來成長 規劃與營運、Loop可尋址市場的規模、市場趨勢以及Loop公司財務報告的內部控制的有效性等方面的陳述。 前瞻性聲明並不保證未來的業績,它們是基於一定的假設,並且受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性超出了Loop的控制範圍,無法預測 或量化,因此,實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。 此類風險和不確定性包括但不限於以下方面的風險和不確定性:(i)我們技術和產品的商業化;(ii)我們與合作夥伴的關係狀態;(iii)我們知識產權和產品 的開發和保護;(iv)行業競爭;(v)相對於我們當前和未來財務承諾的額外融資的需求和能力;(vi)我們製造設施的工程、合約和建設;(vii)我們擴大規模、 製造和銷售產品以產生收入的能力;(viii)我們擬議的商業模式及其執行能力;(ix) 能否獲得任何擬議合作夥伴關係的必要批准或滿足任何封閉條件的能力,(x) 我們合資 企業專案以及在此過程中恢復某些支出的能力。 (xi)由於增加的監管、媒體或財務報告審查、實踐、傳聞或其他原因對公司業務和運營產生的不利影響;(xii)疾病流行和其他與健康有關的關切和危機,可能導致資本市場減少 取得、供應鏈中斷和審查、對受影響地區生產的貨物禁運、政府強制關閉企業以及由此導致的員工臨時停工、政府就業補貼計劃、旨在防止疾病傳播的旅行限製或類似措施,或可能 導致我們無形資產、固定資產和設備的非現金減值的市場或其他變化,(xiii)全球宏觀經濟不確定性及其影響的效果,包括通膨、市場波動以及外匯匯率和利率的波動,(xiv )任何針對我們的美國證券交易委員會(“SEC”)調查或集體訴訟的結果,(xv)我們招聘和/或保留合格員工和顧問的能力,(xvi)我們幾乎無法控製或不控制的其他事件 或情況,以及(xvii)Loop在隨後提交給SEC的文件中討論的其他因素。 關於Loop和可能影響前瞻性聲明實現的風險因素的更詳細資訊已在Loop提交給SEC的文件中提供。 投資者和股東被敦促免費在SEC的網站http://www.sec.gov 上閱讀這些文件。 Loop不承擔公開更新或修訂其前瞻性聲明的義務,也不承擔因新資訊、未來事件或其他原因導致的義務。 了解更多: For Bormioli Pharma, Hill and Knowlton:

