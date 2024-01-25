大股東再次增持中國電力(02380)！持股比例提升至64.01%

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|Wednesday, 24 January 2024, 18:06 HKT/SGT
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香港, 2024年1月24日 - (亞太商訊) - 智通財經APP獲悉，香港聯交所最新資料顯示，截至2024年1月23日，國家電投集團持股中國電力(02380)比例為64.01%。結合2023年11月8日相關權益披露情況，國家電投集團在近2個月完成增持中國電力約1.2 億股。
2023年10月，中國電力曾公佈，最終控股股東國家電投計畫即日起至2024年6月底止，於公開市場繼續增持公司股權，合計金額不超過20億港元。這充分表明了控股股東對公司作出的長期承諾以及對公司前景的堅定信心。
話題 Press release summary
部門 能源
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