SeaPRwire推出基於AI的Media-Empower-Pack，顛覆全球新聞稿分發模式



新加坡, 2024年1月23日 - (亞太商訊) - 全球領先的新聞稿分發平臺SeaPRwire近日推出其全新的Media-Empower-Pack，作為Branding-Insight計劃的一部分，標誌著媒體傳播領域邁向一個新的里程碑。 以其簡化溝通複雜性的能力而聞名的SeaPRwire Branding-Insight計劃，現在又得到了Media-Empower-Pack的加持，這是一個全面的解決方案，旨在賦予公關和傳播專業人士向全球觀眾傳遞有影響力信息的能力。通過專注于利用人工智能（AI）提高效率，SeaPRwire旨在重新定義全球新聞稿分發的標準。 SeaPRwire的首席戰略官（CSO）James Scott強調了Media-Empower-Pack的變革力量。他表示：“在有效溝通至關重要的時代，SeaPRwire通過引入Media-Empower-Pack邁出了一大步。這一創新解決方案利用AI的潛力，不僅簡化了分發過程，還為溝通者提供了寶貴的工具，用於精准定位和有影響力的敘述。” Media-Empower-Pack提供了一系列功能，包括分佈到8000多家媒體和多個行業列表的全球新聞稿，支持多媒體，無字數限制。具有支持英語、法語、德語、中文、日語、韓語等17種語言的多語言功能，SeaPRwire確保信息在全球範圍內與不同的受眾產生共鳴。 Media-Empower-Pack的一個重要亮點是其實時的媒體連絡人管理系統。通過提供個體連絡人的實時信息，包括姓名、電話號碼和電子郵件地址，SeaPRwire使客戶能夠通過Branding-Insight計劃儀錶板輕鬆構建和管理公司特定的媒體列表。該用戶友好的界面允許列表的定制、編輯和合併，為溝通者提供了一種個性化且高效的媒體對接方式。 SeaPRwire首席營銷官（CMO）Yaqin強調了戰略性的媒體對接的重要性。她說：“我們的團隊利用領導思想的內容在合適的時間傳遞給正確的受眾，以提高可見性，我們不斷追求在每一美元在媒體和營銷溝通上的回報。” “在當前時代，首席執行官現在應該利用信息量大、引人入勝的新聞稿作為營銷武器，以在這個經濟困難時期加速銷售。對於企業首席執行官來說，在業務困境中，通過媒體對接可以產生令人印象深刻的投資回報，”Yaqin補充說。 通過Media-Empower-Pack，SeaPRwire賦予品牌傳遞戰略性媒體推介、獲得媒體提及並實施有效營銷策略的能力。這一集成解決方案確保首席執行官可以利用信息量大、引人入勝的新聞稿的力量，在經濟不景氣的時候實現令人矚目的銷售增長。 作為SeaPRwire不斷創新的一部分，Media-Empower-Pack現已推出，服務地區包括日本、中國、韓國、中國香港、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓。該平臺的全球覆蓋和基於AI的能力使其成為希望提升在線可見性、網站存在感和媒體傳播影響力的企業的強大資產。 作為新聞稿分發的值得信賴的名字，SeaPRwire通過其先進解決方案不斷重新定義行業標準。要瞭解SeaPRwire的Media-Empower-Pack如何提升您品牌的媒體溝通戰略，請訪問www.SeaPRwire.com。 關於SeaPRwire SeaPRwire（https://www.seaprwire.com/）是一家為媒體關係和營銷傳播專業人士提供新聞發佈服務的全球領先供應商。SeaPRwire的平臺允許客戶確定其新聞稿的關鍵因素並衡量有意義的影響。它在東南亞有一個強大的媒體網絡，索引了來自全球數千個來源的新聞。SeaPRwire的媒體網絡支持多語種的新聞稿發佈，包括英語、中文、越南語、泰語、馬來語、印度尼西亞語、菲律賓語等。SeaPRwire提供實時企業新聞稿發佈， 覆蓋6500+媒體網絡和350萬企業用戶終端和App. SeaPRwire可發佈多語言多地區新聞稿，包括: IndonesiaFolk， IndoNewswire， SEATribune， IDNewsZone， LiveBerita， DailyBerita， TaiwanPR， SinchewBusiness， AsiaEase， BuzzHongKong， SingapuraNow， TIHongKong， TaipeiCool， TWZip， AsiaFeatured， dePresseNow， THNewson， KULPR， VNFeatured， MENAEntry， HunaTimes， DubaiLite， ArabicDir， BeritaDaring， TekanAsia， JamKopi ... Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SEAPRWire



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