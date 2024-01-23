SeaPRwire 將為香港頭部財富管理公司提供全球新聞稿發佈服務



香港, 2024年1月22日 - (亞太商訊) - SeaPRwire是亞洲地區領先的新聞稿發佈和媒體監測平臺，被多家香港著名的面向大中華地區高淨值人群的財富管理公司選為全球公關合作夥伴。 根據合作安排，SeaPRwire將為這些金融服務客戶提供從新聞稿撰寫到全球發佈和推廣的一體化傳播解決方案。憑藉SeaPRwire無與倫比的媒體網絡、行業領先的分析工具和一體化公關軟件支持，合作目標是顯著擴大香港公司的全球知名度和影響力。 這些財富管理公司尋求高效且成果顯著的公關傳播策略。經過全面評估，他們最終選擇了SeaPRwire，基於幾項核心優勢: -- 保證新聞稿發佈到全球8，000多家媒體 -- 專有技術識別最匹配的記者 -- 精細化監測工具，跟蹤活動成效 -- 一體化軟件，整個公關流程端到端管理 -- 分析媒體報道對業務KPI的影響 自合作開始以來，SeaPRwire已經為財富管理客戶發佈了150多則新聞稿，內容涵蓋高管任命、產品發佈、獲獎信息和行業洞察等。這些新聞至今產生了如下成果: -- 全球商業和金融媒體共486次報道 -- 網站平均月流量提高96% 一位客戶市場部主管評論說:“成果說明一切，SeaPRwire 已成為擴大品牌影響力和獲客不可或缺的合作夥伴。” 欲瞭解更多為金融服務機構和財富管理公司量身打造的 SeaPRwire一體化傳播解決方案詳情，請訪問www.SeaPRwire.com。 關於SeaPRwire SeaPRwire（https://www.seaprwire.com/）是一家為媒體關係和營銷傳播專業人士提供新聞發佈服務的全球領先供應商。SeaPRwire的平臺允許客戶確定其新聞稿的關鍵因素並衡量有意義的影響。它在東南亞有一個強大的媒體網絡，索引了來自全球數千個來源的新聞。SeaPRwire的媒體網絡支持多語種的新聞稿發佈，包括英語、中文、越南語、泰語、馬來語、印度尼西亞語、菲律賓語等。SeaPRwire提供實時企業新聞稿發佈， 覆蓋6500+媒體網絡和350萬企業用戶終端和App. SeaPRwire可發佈多語言多地區新聞稿，包括: IndonesiaFolk， IndoNewswire， SEATribune， IDNewsZone， LiveBerita， DailyBerita， TaiwanPR， SinchewBusiness， AsiaEase， BuzzHongKong， SingapuraNow， TIHongKong， TaipeiCool， TWZip， AsiaFeatured， dePresseNow， THNewson， KULPR， VNFeatured， MENAEntry， HunaTimes， DubaiLite， ArabicDir， BeritaDaring， TekanAsia， JamKopi ... Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SeaPRwire



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