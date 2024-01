Monday, 22 January 2024, 13:57 HKT/SGT Share: 華發物業服務:精耕細作獲業界認可 全面業務佈局彰顯強大綜合實力

香港, 2024年1月22日 - (亞太商訊) - 2023年以來,中國物業管理行業保持良好發展勢頭,行業管理規模再創新高,企業經營效率進一步提升。華發物業服務集團有限公司(「華發物業服務」或「公司」,00982.HK)積極搶抓市場機遇,持續提質增效,展現出強大經營韌性。 華發物業服務是國內一流的社區生活運營商和綜合設施服務商,涵蓋物業管理全鏈條服務。公司以物業管理為核心主營業務,其業務可劃分為三大板塊,即基礎物業管理服務(包括住宅物業、商辦及公建等項目)、業主增值服務、其他增值服務等。 公司一直圍繞產品力、服務力及品牌力展開精耕細作,榮獲由北京中指信息技術研究院發佈的「2023中國物業服務百強企業」榜單第16位,及由中物智庫及中物研究院發佈的「2023中國國資上市物企10強」榜單第8名。 住宅類物業管理項目:廣州華發四季圖片 於2023年,依託控股股東珠海華發集團的資源支持,公司積極進行外拓,實現了業務規模快速擴張。截至2023年6月30日,公司在管項目333個,同比增長約19.4%;在管總合約建築面積約58.2百萬平方米,同比增長約35.0%。 伴隨業務規模的持續擴大,公司的業績實現了穩健增長。財報數據顯示,2020年至2022年,收入複合年增長率約30.2%;母公司擁有人應佔溢利(持續經營業務)複合年增長率達約52.8%。2023年上半年,公司收入達約人民幣8.3億元,同比增長約11.5%;母公司擁有人應佔溢利為約人民幣1.1億元,同比增長約4.7%。 與此同時,華發物業服務多項財務指標持續改善,流動比率從2020年底的約0.65倍上升至2022年底的約0.94倍,並進一步上升至2023年6月底的約1.01倍。總資產回報率從2020年的約10%上升至2022年的約20%,翻了一倍。 值得一提的是,公司還在科技方面蓄勢發力,致力於通過實施智能化、自動化、數字化管理,推動企業提質增效,為公司發展打開更大成長空間。 未來,公司將充分利用自身資源和專業化特色,進一步開拓新的市場藍海,挖掘價值增長的新支點,目標增強盈利能力,夯實資產質量,促進其高質量可持續發展。



