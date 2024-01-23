華發物業服務：精耕細作獲業界認可 全面業務佈局彰顯強大綜合實力

香港, 2024年1月22日 - (亞太商訊) - 2023年以來，中國物業管理行業保持良好發展勢頭，行業管理規模再創新高，企業經營效率進一步提升。華發物業服務集團有限公司（「華發物業服務」或「公司」，00982.HK）積極搶抓市場機遇，持續提質增效，展現出強大經營韌性。

華發物業服務是國內一流的社區生活運營商和綜合設施服務商，涵蓋物業管理全鏈條服務。公司以物業管理為核心主營業務，其業務可劃分為三大板塊，即基礎物業管理服務（包括住宅物業、商辦及公建等項目）、業主增值服務、其他增值服務等。

公司一直圍繞產品力、服務力及品牌力展開精耕細作，榮獲由北京中指信息技術研究院發佈的「2023中國物業服務百強企業」榜單第16位，及由中物智庫及中物研究院發佈的「2023中國國資上市物企10強」榜單第8名。

住宅類物業管理項目：廣州華發四季圖片

於2023年，依託控股股東珠海華發集團的資源支持，公司積極進行外拓，實現了業務規模快速擴張。截至2023年6月30日，公司在管項目333個，同比增長約19.4%；在管總合約建築面積約58.2百萬平方米，同比增長約35.0%。

伴隨業務規模的持續擴大，公司的業績實現了穩健增長。財報數據顯示，2020年至2022年，收入複合年增長率約30.2%；母公司擁有人應佔溢利（持續經營業務）複合年增長率達約52.8%。2023年上半年，公司收入達約人民幣8.3億元，同比增長約11.5%；母公司擁有人應佔溢利為約人民幣1.1億元，同比增長約4.7%。

與此同時，華發物業服務多項財務指標持續改善，流動比率從2020年底的約0.65倍上升至2022年底的約0.94倍，並進一步上升至2023年6月底的約1.01倍。總資產回報率從2020年的約10%上升至2022年的約20%，翻了一倍。

值得一提的是，公司還在科技方面蓄勢發力，致力於通過實施智能化、自動化、數字化管理，推動企業提質增效，為公司發展打開更大成長空間。

未來，公司將充分利用自身資源和專業化特色，進一步開拓新的市場藍海，挖掘價值增長的新支點，目標增強盈利能力，夯實資產質量，促進其高質量可持續發展。

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