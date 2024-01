Friday, 19 January 2024, 16:02 HKT/SGT Share:

來源 Hong Kong Aids Foundation 香港愛滋病基金會主辦2024年「愛在陽光下」香港冬令營 向受愛滋病影響兒童及孤兒呈上關懷和支持

香港, 2024年1月19日 - (亞太商訊) - 香港愛滋病基金會(「基金會」)聯袂中國性病艾滋病防治協會(「中艾協」)和瑞銀集團(「瑞銀」)於2024年1月17至21日在香港舉辦「愛在陽光下」香港冬令營活動,邀請來自四川、山西、雲南等省40名受愛滋病影響兒童及孤兒赴港開展學習交流。冬令營旨在通過到港參與學習、體驗香港文化、與香港兒童互動交流等活動幫助他們建立自信、開拓眼界、增進知識。 基金會、中艾協和瑞銀昨日假香港中環國際金融中心2期52樓禮堂舉辦歡迎儀式。 出席嘉賓包括香港愛滋病基金會主席梁智鴻醫生、中聯辦協調部副部長陳澤濤、前世界衛生組織總幹事陳馮富珍女士、瑞士銀行香港分行候補行政總裁瑞銀財富管理中國區主管呂子杰女士、中國性病愛滋病防治協會會長郝陽先生、中國性病愛滋病防治協會副會長兼秘書長王新倫女士以及中國紅絲帶大使徐春妮女士。 另外,來自東華三院王餘家潔小學香港學生代表透過表演和交流向小夥伴們表達關心和祝福,場面溫暖感人。 香港愛滋病基金會主席梁智鴻醫生在歡迎儀式上表示:「我們衷心歡迎來自四川、山西、雲南的40位小朋友們。通過這次香港之旅,我希望他們能夠深切地感受到社會各界對他們的關愛與支持。我希望他們知道他們絕不是孤軍奮戰,許多善良的人都在默默地守護著他們。期待在未來的日子裡,看到他們學有所成、成為社會的有用之才,也成為守護他人的力量。我也誠摯感謝所有對這次活動給予支持的人士,因此才能為孩子們創造如此寶貴的學習與交流機會。香港愛滋病基金會會繼續努力,為有需要的孩子提供更多的關愛與幫助。」 關於香港愛滋病基金會 香港愛滋病基金會於1991年成立,是一個非政府社會服務機構。基金會的宗旨是遏止愛滋病病毒在本港蔓延。一直以來,基金會積極推行愛滋病預防教育、為受愛滋病病毒感染或影響的人士提供所需服務,以及竭力締造一個和諧、共融和彼此接納的社會環境。 香港愛滋病基金會提供免費、保密及不記名的「愛滋病病毒抗體測試」服務。公眾可透過護助熱線(2513 0513)或以文字訊息WhatsApp(9093 0335) 及 LINE(hivtesting)預約服務。 更多有關我們的工作資訊,可瀏覽網址 www.aids.org.hk / Facebook (@hongkongaidsfoundationofficial) / Instagram (@hkaidsfoundationofficial) / YouTube (Hong Kong AIDS Foundation) 關於“愛在陽光下”夏(冬)令營 「愛在陽光下」夏(冬)令營公益品牌是在世界衛生組織結核病/愛滋病親善大使彭麗媛教授的關懷和推動下,於2010年創辦的,初衷為關懷愛滋病患兒、致孤及受影響兒童,呵護其成長,改善其條件,宣導全社會關心和支持他們健康成長,迄今已成功舉辦14期,累計邀請愛滋病中高流行地區的兒童800餘人次,赴北京、上海、深圳、香港、北戴河、三亞、成都、西昌、雲南等地參觀學習和互動交流。 新聞垂詢: Kellie KO (852) 2560 8528 /kellieko@hkaf.com Brenda CHAN (852) 2114 4396 /brenda.chan@sprg.com.hk



