Friday, 19 January 2024, 14:46 HKT/SGT Share: 華潤現代服務併購方圓企業服務股權交易順利完成

香港, 2024年1月19日 - (亞太商訊) - 華潤現代服務及方圓企業服務兩家知名的專業企業服務供應商聯合宣佈,雙方於昨日順利完成股權交易。 香港上市公司商會常務委員會副主席林建興博士,華泰國際首席執行官王磊太平紳士,華潤集團副總經理藍屹先生,香港中國企業協會、在港中資企業、行業協會、金融機構、專業服務機構代表等100多名嘉賓在香港瑞吉酒店參加此次交割儀式。 活動上,華潤現代服務執行董事、總經理張立強先生對所有嘉賓的蒞臨表示感謝,他在致辭中表示,華潤現代服務是華潤集團重點培育發展現代服務業的新興業務單元,承擔著華潤集團探索佈局香港及內地現代服務業的重要使命,經過兩年多的努力,目前公司已經形成企業綜合服務、供應鏈服務、科創服務的多元化業務組合。此次對方圓企業服務的並購,是華潤現代服務公司承接和落地華潤集團香港業務戰略,探索佈局香港現代服務業,著力發展企業專業服務業務的重要舉措。並購完成後,華潤現代服務將立足香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢,以客戶需求為導向,推進方圓企業服務快速發展。 方圓企業服務董事兼行政總裁魏偉峰博士表示,是次交易對公司來說是一個非常重要的里程碑。自2011年成立至今,依託清晰的市場定位,方圓主要提供成熟優質的上市及私人公司公司秘書及合規服務,同時拓展例如環境、社會及管治報告顧問服務、員工激勵計畫及私人信託服務、股東識別服務等多元化服務,創立方圓企業學院提供合規相關的培訓及其他企業服務。憑藉對內地企業文化及香港資本市場的深刻瞭解,方圓企業服務已成為企業首選的專業服務供應商,在香港上市公司秘書及合規服務方面處於市場領先地位,樹立了卓越的企業形象。借助華潤現代服務的優勢資源,方圓可進一步提升服務區內上市公司的業務能力,擴大在香港和內地市場的影響力,讓公司發展更上一層樓。 接下來,雙方將充分發揮各自的優勢,完善提升現有各項專業服務,洞察內外部企業客戶需求,不斷拓展企業專業服務市場,為香港與內地企業專業服務業的高品質發展貢獻華潤力量。 關於華潤現代服務 華潤現代服務有限公司致力於成為在香港和內地具有重要市場影響力的現代服務業領先企業,涵蓋企業綜合服務、供應鏈服務、科創服務在內的多元業務組合,旗下守正公司獲得「國家高新技術企業」認定,秘書服務公司持有「信託或公司服務提供者(TCSP)」牌照,知識產權公司入選由世界品牌實驗室頒發的2023年「中國智慧財產權十大影響力品牌」。 關於方圓企業服務 方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)為一所具前瞻性之專業企業諮詢服務供應商,秉承以客為本的宗旨,採用具成本效益的營運模式和獨一無二的直通車服務模式,配合提供卓越科技服務給客戶。無論是處於上市前、中或後期的企業,方圓也能因應不同階段的需求提供協助。方圓的專業服務包括公司秘書及合規、ESG報告及諮詢服務(包括氣候變化)、家族傳承及企業人才保留、 投資者關係、方圓企業學院及其他企業服務。方圓持有「信託或公司服務提供者(TCSP)」牌照。



