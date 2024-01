Friday, 19 January 2024, 13:21 HKT/SGT Share: 幣護與四方精創香港、高陽科技、滙港資訊聯手為香港銀行聯盟建立虛擬資產服務中心(DASH) 革新機構投資者於虛擬資產投資的格局

香港, 2024年1月19日 - (亞太商訊) - 幣護股份有限公司(「幣護」)是一間於美國和香港為現實世界資產代幣化及加密貨幣提供受監管託管服務的公司。幣護在聯企融資集團(「聯企融資集團」)的支持下,於昨天活動上宣佈成立虛擬資產服務中心(DASH)和香港銀行聯盟。幣護正於數碼港共建託管營運模擬實驗室(「Custody+實驗室」)(其為 DASH和聯盟合作項目的一部分),作為向銀行及金融業界示範之用。 昨天,幣護亦宣佈與四方精創資訊(香港)有限公司(「四方精創香港」)(其為深圳四方精創資訊股份有限公司(300468.SZ)的全資附屬公司)、滙港資訊有限公司(「滙港資訊」)及高陽科技(中國)有限公司(「高陽科技」)(0818.HK)建立策略合作夥伴關係。 就技術方面而言,幣護與四方精創香港及滙港資訊合作建立「Custody+實驗室」,借助其於傳統銀行業及第三代互聯網(Web3)領域的技術知識及客戶網絡。此項目開創先河,旨在於支持銀行邁向「對虛擬資產業務準備就緒」,並提供初步基礎。是次合作擬涵蓋層面包括技術、業務營運就緒狀態,以及整合境內代幣化證券、穩定幣及央行數碼貨幣(「CBDC」)不斷發展的格局。 Custody+實驗室致力於加密貨幣、代幣化證券、穩定幣及CBDC的虛擬資產託管項目。該合作計劃的目標在於強化香港涉足複雜的虛擬資產領域的企業,在技術和營運上的準備能力。幣護於託管、營運與合規框架以及核心技術方面,擁有豐富專業知識,而四方精創香港和滙港資訊於本地開發、與銀行系統整合以及提供良好的數碼體驗方面,卓有經驗。 此次合作將革新銀行業界把握託管商機、合規及核心技術的方式。合作各方憑藉策略結合幣護穩健的虛擬資產託管及合規基礎設施,以及四方精創香港和滙港資訊的創新本地開發及「以用戶為本」的數碼解決方案,致力創建一個全面、安全且用戶友好型平台。各合作方的管理層均就CBDC於塑造未來平台所發揮的角色,充滿信心。 是次合作不僅涉及技術整合範疇,更為香港金融領域的所有持份者預想一個安全有效、具前瞻性的生態系統。此合作計劃強調為行業帶來變革的潛力,亦展示對為香港提供創新解決方案、推動生態系統參與以及就銀行製訂新式相關準則的決心。我們均相信,此Web3概念驗證,將對香港及其他地區的金融市場帶來正面影響。 幣護創辦人兼行政總裁魏巧杰(Serra Wei)表示:「今天,我們處身於新時代之巔。我們藉着與三大領先的銀行解決方案供應商組成之策略合作夥伴關係,正實現我們的願景──『傳統金融機構營運由幣護基礎設施支持的虛擬資產業務』。我們對於是次合作的潛力,感到振奮,並致力保證是次合作夥伴關係能夠提供創新解決方案,同時促進香港金融科技產業的發展。我們期望與四方精創香港、高陽科技及滙港資訊建立富有成效的合作夥伴關係,並對香港以及其他地區的金融市場帶來良好影響。」 幣護香港(Aegis Hong Kong)聯席主席及聯企融資集團主席葉仕偉表示:「金管局及證監會近期發佈的聯合通函,標誌着幣護在DASH項目戰略計劃中,香港虛擬資產相關產品監管發展的一個重要里程碑。聯企融資集團榮膺為由投資推廣署發起的全球Fast Track計劃投資者及企業巨頭。我們很高興支持幣護在數碼港建造VA實驗室,並與四方精創香港、滙港資訊及高陽科技等知名市場領導者合作,推動香港虛擬資產產業,並促使香港成為亞洲Web3中心。」 四方精創香港行政總裁陳榮發表示:「邁進2024年之際,我們很高興宣佈四方精創香港與幣護的合作。隨着我們於香港共建DASH及銀行聯盟,此次合作將重新定義虛擬資產格局。我們衷心感謝幣護對本公司的信任。四方精創香港深信,信任、安全於虛擬資產業務的關鍵。這正是我們將Web3.0金融科技產品命名為『FINNOSafe』的原因。憑藉我們的專業知識及努力,我們致力於支持金融業界應對不斷變化的金融科技格局,並努力將香港營造定位為受監管虛擬資產的首要中心。」 滙港資訊總裁何詠思表示:「2023年是金融科技產業變革之年。我們未來將會不斷適應及創新。此次合作不僅是我們的業務里程碑,亦是我們將虛擬資產融入傳統金融體系的重大舉措。我樂見滙港資訊正利用於金融科技和企業解決方案的專業知識,由技術層面支撐此深具遠見的項目。我們與幣護、其他合作夥伴共同努力,展示了我們對推動金融科技領域創新的決心,特別是在虛擬資產管理方面。」 高陽寰球科技有限公司首席運營官瞿康明表示:「高陽科技對是次合作計劃的貢獻,在於利用於資訊科技及銀行解決方案的豐富專業知識。我們將於確保銀行及虛擬資產生態系統內金融交易的無縫整合,發揮關鍵作用。在香港金融管理局的監管下,我們與幣護共建全面的系統,共同推動虛擬貨幣業務發展,務求為經濟發展帶來新機遇。」 關於幣護 幣護透過其附屬機構Aegis Trust取得託管人資格,致力於為全球機構客戶提供頂級託管解決方案。幣護強調安全、創新和卓越,旨在重新定義資產託管的行業標準。幣護透過其附屬公司Aegis Trust Company和Aegis Custody根據信託章程在美國和香港運營,提供安全性和合規性。關注幣護股份有限公司的最新消息,請追蹤我們的Twitter和LinkedIn。 關於聯企融資集團 成立於2001年,聯企融資集團(https://www.syndicatecapital.com/#home)致力伙拍核心和專業保薦人共同投資中型公司。聯企融資集為連接企業家與國際資本市場中超高淨值個人、私人投資者、家族辦公室以及包括投資銀行和私募股權基金在內的金融機構的橋梁。聯企融資集團乃全球Fast Track計劃的的企業巨頭及投資者巨頭。 關於四方精創香港 四方精創資訊(香港)有限公司(「四方精創香港」)於2009年在香港成立,為深圳四方精創資訊股份有限公司(300468.SZ)的全資附屬公司。四方精創香港提供諮詢和實施服務的完成方式,致力幫助香港實體銀行進行創新與變革,並幫助虛擬銀行建構銀行,及協助中央銀行探索央行電子貨幣的未來。 關於高陽科技(中國)有限公司 高陽科技(中國)有限公司(股票代碼:818.HK) (http://www.hisun.com.hk/tc/global/home.php)為國內領先的支付、金融及通訊綜合系統方案提供商。高陽寰球金融科技有限公司(HSG)是高陽科技(中國)有限公司的主要子公司之一。其是一家專注於金融科技和實現核心系統的技術公司,為金融服務業提供「關鍵」解決方案和數字轉型服務。HSG提供完整的金融服務模組,可完全部署或按需擴展為選擇性的「即插即用」模組。 關於滙港資訊 滙港資訊(http://www.infocast.com.hk)於1996年成立,是香港首屈一指的金融資訊科技產品與服務供應商。擁有逾25年經驗,為超過150間香港和亞洲的銀行及證券商提供證券交易平台、銀行企業解決方案、財經資訊服務和投資者應用程式等。滙港資訊作為多個交易所的持牌資訊供應商,另設獨立新聞編採團隊報導最新財經消息。



