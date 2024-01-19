Loop Industries宣布與Reed Management簽署諒解備忘錄，獲得6,600萬美元的非稀釋性融資，作為歐洲Infinite Loop(TM)技術推出的合資企業的一部分



加拿大蒙特利爾, 2024年1月19日 - (亞太商訊) - Loop Industries, Inc. (Nasdaq: LOOP), 一家專注於透過製造100%回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑膠和 聚酯纖維來推動循環塑膠經濟的清潔技術公司，今天宣布與Reed簽署了一份非約束性的諒解備忘錄（MOU）。 Reed是一家專注於高影響力和技術驅動基礎設施的歐洲投資公司。 Loop和Reed計劃透過建立一個50/50的合資企業（JV）來形成策略性的長期合作夥伴關係，以在歐洲推廣Loop的技術。 Reed打算提供6,000萬歐元（6,600萬美元）的非稀釋性資本。 其中，3,300萬美元將作為非稀釋性資本提供給Loop，用於全球資助Loop的技術商業化。 其餘的3,300萬美元將投資於該合資企業。 此非約束性MOU受常規盡職調查和特定封閉前條件的履行的約束。 交易預計在2024年3月底前完成。 根據MOU的條款，Reed將提供資金如下： - 在合資企業中進行1,100萬美元的股權投資，以從Loop那裡獲得在歐洲使用Loop技術進行商業化項目中與Loop共同投資的獨家權利； - 透過合資企業向Loop提供2,200萬美元的貸款，分兩期平均分配- 第一期在交易封閉時支付，第二期在接下來的12個月內支付，兩期均為10%的資本化 利息率和3年期限； - 承諾提供3,300萬美元，以涵蓋在歐洲開發項目的初始成本，包括Loop在先前宣布的與Reed建立的合資企業中的股權投資，用於建設法國聖阿沃爾德的Infinite Loop™工廠； - 合資企業的任何後續資本注入將由Reed和Loop以50/50的比例進行資助。 計畫中的50/50合資企業將致力於在歐洲各地投資項目，推動Loop的技術商業化。 該合作反映了Reed和Loop雙方充分致力於充分利用迅速發展的歐洲市場潛力的強烈承諾，該市場需求的提高是由於引入更為嚴格的歐洲塑膠回收法規和全球品牌承諾實現可持續目標。 與Reed的計劃合作充分利用了Reed領導層在整個歐洲基礎設施項目開發和融資方面的深厚行業經驗，以及他們與主要機構建立的融資關係。 Reed的經驗豐富的投資團隊得到了世界級行業領導和在基礎設施、氣候變遷和投資行業具有重要專業知識的經營合作夥伴的支持，其強大的聯盟網絡涵蓋了能源、水和廢物領域的大型公司 。 這項計畫中的合作使Loop Industries能夠減少其股權投資的資金需求，以支持在歐洲市場使用Infinite Loop™技術建造更多設施的推出。 Loop Industries將直接從計劃中的歐洲設施獲得版稅和工程費用。 Loop Industries的創辦人兼執行長Daniel Solomita評論道：「我們很高興與Reed建立夥伴關係，Reed長期以來一直是Loop突破性技術的支持者。我們相信，這種合作結合了Reed在主要資本項目 開發和融資方面的廣泛融資關係和經驗與Loop的創新技術，在Loop戰略發展的下一階段將是非常寶貴的，並將最大程度地增加我們在品牌適應越來越嚴格的塑料回收法規的情況 下滲透歐洲市場的機會。” Solomita先生補充說：「這種模式還將允許Loop最大程度地實現股東價值，因為Reed將共同投資於每個在歐洲進行的Infinite Loop™項目的股權，同時Loop將從每個設施獲得年度版稅和 一次性工程費用。此外，當前計劃中融資的結構將通過最小化最初的股權稀釋來增加股東價值。” 關於Reed Management SAS Reed Management成立於2023年，是一家專注於高影響力和技術驅動基礎設施的歐洲投資公司。 由Julien Touati領導，Reed Management正在利用其團隊和合作夥伴的幾十年經驗，支持資本和技術密集型解決方案的擴大規模，從而推動基礎設施的轉變，並提供長期、穩定的回報以及強大的影響 力。 關於 Loop Industries Loop Industries 是一家科技公司，其使命是加速世界向永續 PET 塑膠和聚酯纖維的轉變，並擺脫我們對化石燃料的依賴。 Loop Industries 擁有專利和專有技術，可以解聚無價值和低價值的廢PET 塑膠和聚酯纖維，包括塑膠瓶和包裝、任何顏色、透明度或條件的地毯和紡織品，甚至是被太陽和鹽降解 的海洋塑膠, 到它的基礎構件(單體)。 這些單體經過過濾、純化和聚合，製成適合用於食品級包裝和聚酯纖維的原生品質 Loop(TM) 品牌 PET 樹脂，從而使我們的客戶能夠實現他們的永續發展目標。 Loop(TM) PET 塑膠和聚酯纖維可以在不降低品質的情況下無限循環利用，成功地閉合了塑膠循環。 Loop Industries 透過減少塑膠垃圾和回收廢塑膠以實現永續發展的未來，為全球走向循環經濟做出貢獻。 公司普通股在納斯達克全球市場上市，代號為「LOOP」。 欲了解更多信息，請訪問 www.loopindustries.com 。 在 Twitter 上關注 Loop: @loopindustries , Instagram：loopindustries . Facebook：Loop Industries 和 LinkedIn：Loop Industries. 前瞻性聲明 本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性聲明」。 此類聲明可能以「打算」、「可能」、「將」、「計畫」、「預計」、「預測」、「應該」、「可能」、「項目」、「預測」、「估計」、「 目標」、「相信」、「希望」、「潛能」或「繼續」等字眼開頭，或類似的字眼。 這些前瞻性聲明包括但不限於關於Loop的市場機會、策略、改善和擴展能力、競爭、預期活動和支出（Loop進行業務計劃的過程中），可用現金資源的充足性、合規性、未來成長 規劃與營運、Loop可尋址市場的規模、市場趨勢以及Loop公司財務報告的內部控制的有效性等方面的陳述。 前瞻性聲明並不保證未來的業績，它們是基於一定的假設，並且受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了Loop的控制範圍，無法預測 或量化，因此，實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。 此類風險和不確定性包括但不限於以下方面的風險和不確定性：（i）我們技術和產品的商業化；（ii）我們與合作夥伴的關係狀態；（iii）我們知識產權和產品 的開發和保護；（iv）行業競爭；（v）相對於我們當前和未來財務承諾的額外融資的需求和能力；（vi）我們製造設施的工程、合約和建設；（vii）我們擴大規模、 製造和銷售產品以產生收入的能力；（viii）我們擬議的商業模式及其執行能力；(ix) 能否獲得任何擬議合作夥伴關係的必要批准或滿足任何封閉條件的能力，(x) 我們合資 企業專案以及在此過程中恢復某些支出的能力。 （xi）由於增加的監管、媒體或財務報告審查、實踐、傳聞或其他原因對公司業務和運營產生的不利影響；（xii）疾病流行和其他與健康有關的關切和危機，可能導致資本市場減少 取得、供應鏈中斷和審查、對受影響地區生產的貨物禁運、政府強制關閉企業以及由此導致的員工臨時停工、政府就業補貼計劃、旨在防止疾病傳播的旅行限製或類似措施，或可能 導致我們無形資產、固定資產和設備的非現金減值的市場或其他變化，（xiii）全球宏觀經濟不確定性及其影響的效果，包括通膨、市場波動以及外匯匯率和利率的波動，（xiv ）任何針對我們的美國證券交易委員會（“SEC”）調查或集體訴訟的結果，（xv）我們招聘和/或保留合格員工和顧問的能力，（xvi）我們幾乎無法控製或不控制的其他事件 或情況，以及（xvii）Loop在隨後提交給SEC的文件中討論的其他因素。 關於Loop和可能影響前瞻性聲明實現的風險因素的更詳細資訊已在Loop提交給SEC的文件中提供。 投資者和股東被敦促免費在SEC的網站http://www.sec.gov 上閱讀這些文件。 Loop不承擔公開更新或修訂其前瞻性聲明的義務，也不承擔因新資訊、未來事件或其他原因導致的義務。 了解更多： 投資者關係:

Kevin C. O'Dowd

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com 傳媒查詢:

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+1 (450) 951-8555

akostiuk@loopindustries.com



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