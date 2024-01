APRISCO ENERGY INDUSTRIES與MAXIMANCE 2030 LTD和BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA攜手簽署《REDD+倡議合作協議》

巴塞羅那, 2024年1月18日 - (亞太商訊) - 總部位於西班牙的公司 APRISCO ENERGY INDUSTRIES S.L.,致力於推動公平和可持續的能源轉型,已經與BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA SRL和MAXIMANCE 2030 LTD聯手合作。 這項開創性的倡議有望為2030年永續發展目標做出重要貢獻。 為了加強那些用於減少森林砍伐和退化排放的工具, BlueGrace Energy Bolivia (BGEB)的執行長Julio Jose Montenegro宣布了一項重要的合作。 這項合作涉及APRISCO ENERGY INDUSTRIES S.L.、MAXIMANCE 2030 LTD和BGEB,專注於發行自願性碳信用額度,這對於CO2捕獲和對抗氣候變遷的影響至關重要。 在2023年12月,BlueGrace Energy Bolivia與MAXIMANCE 2030 LTD合作,獲得了ISIN UK.BG.MAX 785.985257的批准。 這項授權透過股權支持「Landmark Forest Conservation Project」項目,計畫期為10年。 這項合作努力與多個全球環境承諾保持一致。 這些承諾包括Escazú協議、巴黎協議以及在2023年底迪拜COP28上確認的拉丁美洲和加勒比經濟委員會(ECLAC)關於氣候變遷和公平過渡的協議。 該協議強調了永續林業實踐的重要性,並透過國際金融激勵支持實施這些實踐的國家。 APRISCO ENERGY INDUSTRIES S.L.與關鍵戰略合作夥伴合作,如Catalana de Biogás Ibérica(得到Banco Sabadell集團的Sinia Renovables支持)、Catalana de Renovables與Soriguè Group以及來自捷克共和國的“TESLA GROUP”,共同展開一系列增進可再生 能源發展的舉措。 這些舉措包括: 1. 優先投資於來自各種再生能源的電力生成,根據每個國家的具體潛力和機會進行客製化。 2. 刺激再生能源部門和更廣泛的生產部門的成長。 包括促進在交通和工業領域脫碳的可持續氫氣的使用,提高競爭力,並支持出口活動。 3. 在各個領域提高能源效率。 4. 推動能源儲存解決方案的開發和實施。 5. 組織宣傳活動和討論,提高對不同能源轉型場景的社會、環境和經濟影響的認識。 6. 鼓勵承認和適當商業對待生物多樣性信用,並強調它們在環境保護中的重要性。 7. 為生態系和自然生物群的修復和恢復提供財政援助。 這承認了受保護的森林區域(例如玻利維亞的「Gran Chaco」)在二氧化碳捕獲和氣候變遷緩解中的關鍵作用。 8. 承認BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA SRL在「Gran Chaco - Bolivia」中受保護的森林資本的重要貢獻。 這個地區是該大陸上的關鍵生物群,對二氧化碳固定起著至關重要的作用,有助於抵消氣候變遷的影響。 合作協議的目標是透過專注於綠色能源和能源轉型來應對氣候變化,與REDD+工具相結合,以打擊森林砍伐,增強森林保護和碳儲備。 這項策略反映了Bluegrace的承諾,支持聯合國的永續發展目標和2030年議程。 BlueGrace Energy Bolivia(BGEB)在環境永續性方面展現了企業責任,與聯合國永續發展目標的90%以上保持一致。 這標誌著BGEB在全球市場擴張和對有影響力項目的投資中邁出了重要一步。 Montenegro先生表示,BGEB致力於永續發展的承諾體現在其保護亞馬遜雨林2050萬英畝的承諾和與聯合國全球契約的一致性。 透過利用先進技術進行碳信用量化,這項倡議在全球氣候目標方面做出了重要貢獻。 預計到2030年,全球碳信用市場將達到1,000億美元,突顯了BGEB計畫的重要性。 這項倡議對於限制全球暖化至關重要,代表了財務投資和環境行動的協同效應,將BGEB定位為永續創新的領導者。 BGEB的合作夥伴關係不僅限於環境目標,還與具有影響力的實體建立策略聯盟,如資本市場協會(ICMA)、Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 拉丁美洲和加勒比海經濟委員會( ECLAC) 以及聯合國全球契約。 這些合作關係旨在透過全面的社會倡議和永續性來賦權於原住民和貧困社區,並指導其遵循人權、勞工、環境和反腐敗方面普遍接受的原則。 透過提高對教育、醫療和基礎設施的獲取,BGEB致力於在環境努力的同時促進社區發展。 這種將環境保護與向清潔能源過渡和社區賦權相結合的綜合方法,將BGEB確立為玻利維亞生態保護和清潔能源創新的先驅者,強調了該合作夥伴關係在努力實現可持續和碳中和 未來中的持續重要性,是集體行動和創新能夠實現的引人注目的範例。 BGEB的旅程激勵我們所有人採取行動,因為共同努力,我們可以應對氣候變化,保護我們的地球,造福子孫後代。 關於BlueGrace Energy Bolivia: BlueGrace Energy Bolivia(BGEB)是一個全球性的專業團體,匯聚了各個領域的專家,致力於應對氣候變遷挑戰,推動向零排放未來的過渡。 我們團隊擁有數十年的經驗,正在引領21世紀的能源轉型專案。 憑藉專業知識和堅定的誠信,我們旨在為企業和社會創造真正的價值。 欲了解更多信息,請訪問 https://bluegracebolivia.com/ 。 欲了解更多信息,請聯繫:

