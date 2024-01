Wednesday, 17 January 2024, 11:40 HKT/SGT Share: SeaPRwire 推出全新新聞稿發佈服務,助力新加坡加密幣與區塊鏈創業項目

新加坡, 2024年1月17日 - (亞太商訊) - SeaPRwire 是亞洲區領先的新聞稿發佈與媒體監測服務平臺,近日推出精心為新加坡加密貨幣、區塊鏈與web3創業項目量身打造的新聞稿發佈服務,幫助他們提升公眾曝光度與媒體影響力。 這項一站式公關解決方案可以幫助加密貨幣項目高效制定、推廣與發佈戰略性新聞稿,同時跟蹤新聞報道與引述狀況。服務包含保證發佈到8000多家國際性媒體,客戶還可選擇翻譯、地理定位、多媒體內容產出等附加服務。 SeaPRwire首席戰略官詹姆斯·斯科特表示:“新加坡加密貨幣與區塊鏈創業公司如雨後春筍般湧現,但許多項目在實施有效的公關宣傳戰略以吸引關注時卻力不從心。我們的定制新聞發佈服務可以讓初創公司以像《財富》500強企業同樣的形象與影響力發佈新聞稿並量化曝光提升的效果。” 助力加密貨幣創業快速增長 自推出加密貨幣新聞稿發佈服務以來,SeaPRwire已為126多家新加坡區塊鏈創業公司發佈新聞稿。一家使用 SeaPRwire 服務的新加坡加密貨幣交易所,其發佈的新聞稿被亞太地區73家媒體引用報道。他們的App下載量增加了51%,並收到12家加密貨幣創業項目的合作開發請求。 另一家關注供應鏈解決方案的區塊鏈初創,在發佈項目啟動新聞稿後獲得了146次媒體引用。公司網站瀏覽量激增103%,獲得大量商業銷售線索並簽訂兩份大企業客戶合作協議。 強大的技術與媒體網絡支撐 這些成功很大程度上得益於 SeaPRwire 獨特的技術與大量媒體資源。他們的“Branding-Insight”平臺利用人工智能與機器學習為每一個客戶精准匹配最相關的記者、網紅與輿論引導者。 新加坡加密貨幣創業還可以利用 SeaPRwire 提供的: - 8.5萬名記者編輯的全球最大媒體連絡人數據庫 - 保證推廣到350家加密貨幣與區塊鏈刊物 - 詳細的監測報告量化新聞報道與引述 - 持續優化新聞稿以進一步擴大曝光度 斯科特表示:“太多初創只是盲目向外發稿,沒有任何策略與針對性。我們讓公司可以精確定位媒體連絡人,量化活動成效,以獲得公關成功。” 區塊鏈公關的未來 隨著加密貨幣在新加坡與東南亞國家迅速進入主流應用,公關傳播正日益成為加密貨幣項目在競爭激烈的市場中脫穎而出的關鍵。 SeaPRwire 為新加坡區塊鏈創業提供所需的媒體關係工具與技術,幫助他們在監管日益嚴格以及消費者偏好快速變化的環境中實現快速增長。SeaPRwire團隊密切關注加密貨幣產業最新趨勢,制定合時宜與引人矚目的新聞稿為客戶夯實媒體基礎。 斯科特指出:“毫無疑問,加密貨幣正在改變金融業,而Web3是互聯網經濟的下一個進化階段。我們的解決方案確保新加坡的創新者繼續引領革新,並讓我們的聲音響亮地傳遍世界。” 欲瞭解更多SeaPRwire為新加坡加密貨幣與區塊鏈公司提供的一體化公關解決方案詳情,請訪問www.SeaPRwire.com聯繫我們。 關於SeaPRwire SeaPRwire(https://www.seaprwire.com/)是一家為媒體關係和營銷傳播專業人士提供新聞發佈服務的全球領先供應商。SeaPRwire的平臺允許客戶確定其新聞稿的關鍵因素並衡量有意義的影響。它在東南亞有一個強大的媒體網絡,索引了來自全球數千個來源的新聞。SeaPRwire的媒體網絡支持多語種的新聞稿發佈,包括英語、中文、越南語、泰語、馬來語、印度尼西亞語、菲律賓語等。SeaPRwire提供實時企業新聞稿發佈, 覆蓋6500+媒體網絡和350萬企業用戶終端和App. SeaPRwire可發佈多語言多地區新聞稿,包括: IndonesiaFolk, IndoNewswire, SEATribune, IDNewsZone, LiveBerita, DailyBerita, TaiwanPR, SinchewBusiness, AsiaEase, BuzzHongKong, SingapuraNow, TIHongKong, TaipeiCool, TWZip, AsiaFeatured, dePresseNow, THNewson, KULPR, VNFeatured, MENAEntry, HunaTimes, DubaiLite, ArabicDir, BeritaDaring, TekanAsia, JamKopi ... Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SeaPRwire



