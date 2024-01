Wednesday, 17 January 2024, 10:13 HKT/SGT Share: 五菱汽車增資聯營公司 為新能源汽車轉型插上騰飛“雙翼”

香港, 2024年1月17日 - (亞太商訊) - 1月16日,五菱汽車(00305.HK)發佈公告向五菱新能源增資3000萬元,以全面開拓和發展新能源汽車業務,進一步提升公司在新能源汽車市場的競爭力。此次融資的其他重要投資方還包括廣投資本、許昌金投和睿資創投,共計引入資金3.6億。公告顯示,注資所得款項將用於研發新能源汽車新車型;智能網聯及車聯網平臺建設;建立營銷渠道等。 隨著國家政策的持續加力,中國新能源汽車行業獲得了高質量的高速發展。作為中國自主零部件企業的代表,五菱汽車積極順應行業變化,憑藉豐富的生產研發經驗,不斷加強新能源產品的研發及製造。五菱汽車參與五菱新能源增資項目,確保五菱新能源作為五菱汽車聯營公司之身份不變,與集團持續拓展加中國新能源汽車行業之策略一致。 在新能源汽車零部件業務方面,據悉,五菱汽車積極開闢新賽道,已經成功研製出包括電驅動橋、電機電控、混合動力系統、甲醇發動機等在內的多種新能源汽車核心零部件產品,成為五菱汽車新業務增長點。其中,電驅動橋累計產銷突破100萬台,是國內首家整體式電橋配套達百萬的企業。更值得一提的是,自主研製的後橋等產品迎來突破,搭載到長城、長安等高端皮卡、四驅SUV車型上,已實現批量生產供貨。同軸橋產品配套長安汽車、江淮汽車的皮卡項目進入量產階段。電子駐車制動系統(EPB)研發也取得了重要進展,成功搭載了多款車型進行驗證,實現了從無到有的跨越。用科技的力量為客戶創造價值,五菱汽車建成的國內首條超高強度鋼管熱氣脹成型生產線,解決汽車安全法規要求(偏側碰撞等)和車輛輕量化等行業“卡脖子”難題,今年該產線承接多個整車企業共十餘種熱氣脹產品,搭載國內某知名品牌百萬級SUV車型,實現中國自主品牌高端車型關鍵零部件的自主批量配套。 商用整車領域,透過五菱新能源聯營公司,五菱汽車不斷加速推進新能源整車業務發展。此次增資亦是為五菱新能源整車業務發展添磚加瓦,進一步拓展新能源整車市場,提升市場份額。此外,集團範疇內的整車業務在國際上亦享有盛譽,其專用車已成功出口至美國、香港、加拿大等多個國家和地區,展現了強大的國際競爭力。更值得一提的是,五菱觀光車還服務於杭州亞運會及學青會,並作為中方擺渡車助力拓展北侖河二橋口岸功能,為交通服務保障作出了卓越的貢獻。 中汽協公佈數據顯示,2023年新能源汽車銷量為949.5萬輛,同比增長37.9%,市場佔有率為31.6%,高於上年同期5.9個百分點。乘聯會預計,2024年新能源乘用車批發將達到1100萬輛,淨增量230萬輛,同比增長22%,滲透率達到40%。未來幾年,將繼續保持良好的市場增長態勢,在技術、產品力等方面實現進一步提升,新能源汽車及相關產業鏈將成為拉動經濟和產業高質量發展的“新引擎”。 五菱汽車增資五菱新能源,不僅有利五菱新能源整車業務之發展,間接也拉動集團新能源汽車動力系統及零部件之業務增長,有助集團實現到2025年將新能源業務占比提升至50%的戰略目標,並進一步推動公司拓展國內外市場的業務版圖。通過加大對新能源業務的投入,五菱汽車將為自身轉型插上騰飛的“雙翼”,以更好地適應和引領新能源汽車市場的快速發展。 值得注意的是,本次注資資金將用於五菱新能源聯營公司智能網聯及車聯網平臺建設。根據近期機構研究報告顯示,智能化也將成為重點投資方向之一。在五菱汽車分享五菱新能源投資收益的同時,也將更加具有資本想像力。



