來源 Seyond 圖達通與韓國現代重工集團旗下船舶自動駕駛解決方案公司Avikus達成合作 微信引言:為智慧船舶市場提供高性能光達,實現重要里程碑

桑尼維爾, 2024年1月17日 - (亞太商訊) - 上,全球領先的自動駕駛汽車和智能交通高性能激光雷達解決方案提供商Seyond圖達通(原Innovusion)與韓國HD現代重工旗下 船舶自動駕駛解決方案開拓者Avikus宣布雙方合作取得重大進展。 Seyond 將向 Avikus 及其客戶大規模交付其屢獲殊榮的影像級超遠距離雷射雷達獵鷹(Falcon)。 這是 Avikus 和 Seyond 創造更安全、更智慧的自動駕駛船舶技術的一個重要里程碑。 "我們很榮幸Avikus 選擇了行業領先的雷射雷達來推動船舶自動駕駛技術的發展。" Seyond 聯合創始人兼CEO鮑君威表示,"智能航運行業持續增長的機會擁有令人興奮的前景。我們期待透過 與Avikus 的合作,提升世界海運和航運的檢測效率及準確性。" "我們很高興能與 Seyond 合作,為智慧航運開發尖端解決方案",Avikus 執行長 Dohyeong Lim 說道, "Seyond 的高性能雷射雷達將幫助我們應對眾多感知難點。" 此次合作Seyond將為 Avikus 旗下多個型號船舶提供高精度、遠端偵測、先進導航輔助並進一步優化自動駕駛功能所需的資源,從而提供無與倫比的航運體驗。 首批使用獵鷹500公尺探測距離雷射雷達的船舶將於今年夏天推出,其他型號計劃於2024年底推出。 關於Seyond Seyond™ (原Innovusion) ,全球領先的影像級雷射雷達解決方案供應商。 公司成立於2016年,在矽谷、蘇州和上海設有研發中心,在寧波和蘇州擁有高度工業化的車規級雷射雷達製造基地。 Seyond圖達通潛心致力於光達的探索與創新,並持續提供高性能的光達產品及多樣化的應用解決方案。 其車規量產超遠距離主視光達獵鷹(Falcon) 已以蔚來Aquila超感系統標配量產交付,搭載於ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多 款車型上。 依托產品技術的先進性和成本的可控性,Seyond圖達通在國內外還與多家主機廠、自動駕駛公司、車聯網、智慧高速、智慧港口、智慧航運、智慧軌交、智慧礦區以及 Robo等產業龍頭企業積極合作,以先進的硬體及軟體解決方案賦能安全與智慧生活。 關於AVIKUS AVIKUS是世界第一造船企業HD現代重工集團於2020年12月成立的專門從事船舶自動駕駛解決方案的公司。 在浦項運河10公里的海面上,成功完成了12座遊輪40分鐘的無人駕駛示範,並透過現代智慧導航輔助系統(HiNAS)實現了世界上首次自主航行。 AVIKUS在CES 2022上展示了其自主導航技術,並於最近宣布成功完成其自主導航解決方案"HiNAS Control"的第二階段已成功完成,同時贏得了全球兩家主要造船商的23艘大型船舶訂單 。 Media Contacts Seyond

