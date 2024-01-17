最新的分析顯示，65%的美國生技公司在尋找合適的合約研究機構（CRO）合作夥伴方面面臨困難

舊金山, 2024年1月16日 - (亞太商訊) - 澳洲和北美生物技術公司的領先合約研究機構Avance Clinical今天宣布，新的行業分析顯示，60-65%的美國生物技術公司在確定能夠在 藥物開發專案的每個階段提供服務的合適規模的CRO合作夥伴方面面臨挑戰。 報告發現這直接影響了臨床項目和預算。

該報告還發現，有50%的生物技術公司在其臨床專案過程中與一個以上的CRO合作，這可能影響知識傳遞、時間表和預算。

查看報告請點這裡

來自Frost & Sullivan的新分析報告審視了生物技術公司在CRO選擇過程中面臨的挑戰，表示「生物技術公司越來越希望與規模適中、靈活、響應迅速且具有快速推進高品質臨床專案能力的CRO 合作」。

報告指出：“在生物技術公司中存在這樣的看法，即大型跨國CRO反應較慢，無法適應生物技術需求的快節奏特性。”

此外，報告指出，生物技術公司目前面臨多重挑戰，包括生物技術資金下降、藥物開發複雜性增加、FDA監管審查流程演變以及由於患者招募緩慢導致的昂貴延誤。

報告得出結論，生物技術公司，特別是那些旨在實現投資者里程碑的公司，需要從一開始就選擇合適的CRO。

報告概述了美國生物技術公司用於確定合適CRO的關鍵標準，包括：

1. 建立的站點關係

2. 科學卓越

3. 品質合規和數據卓越

4. 具有成本競爭力

5. 病患招募解決方案

6. 靈活且反應迅速

7. 加速的時間表

8. 監管批准記錄

9. 能夠擴展到多區域全球階段

10. 獲得最新技術（包括人工智慧和機器學習）

報告強調，生技公司正在尋找與建立站點關係的CRO，並強調Avance Clinical現在在其GlobalReady Site Partnership Program中擁有超過1,250個位於美國的站點，以支持美國生物技術公司加速其臨床試驗。

每個站點都已由Avance Clinical認證，以確保資料品質、患者中心性和流程簡化，以滿足嚴格的臨床時間表。

此外，報告發現，擁有監管事務記錄是關鍵的選擇標準，表示內部監管專業知識是生物技術公司最吸引人的選擇。 報告發現，Avance Clinical是澳洲/美國中型CRO中少數幾家擁有經驗豐富的FDA、EMA和中國FDA批准流程的內部監管事務團隊之一。

Avance Clinical在JPM和Biotech Showcase 2024上展示了該報告，團隊正在參加會議。

在過去的4年中， Avance Clinical已被Frost & Sullivan認可，並榮獲了備受推崇的Frost & Sullivan亞太地區CRO最佳實踐領導獎。

執行長Yvonne Lungershausen表示：「透過我們的高成長和業界領先的重複業務率，我們已經證明，我們專注於黃金標準技術，搭配以解決方案為導向的臨床專家，是我們生物技術客戶在臨床成功 方面所需的組合。”

「Avance Clinical的GlobalReady模型旨在延伸生技公司的投資，使它們能夠以更少的開支實現更大的臨床發展里程碑，同時確保獲得FDA接受的數據，」她說。

GlobalReady使在澳洲和紐西蘭進行早期階段研究的生物技術公司能夠順利進入美國，繼續他們的臨床發展項目，並保留相同高品質的CRO，從而減少時間和成本，並提供品質可接受的FDA數據。

GlobalReady也使美國生物技術公司能夠在美國進行中後期階段的研究，並擴展到多區域地點。

此外，在澳洲臨床支出方面的43.5%吸引力回扣為客戶提供了在利用我們在北美的營運專業知識和團隊的同時，保持在澳洲提供服務以最大化回扣潛力的機會。

更多資訊：

- 了解 GlobalReady 模式 這裡 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

- 了解更多Avance Clinical執行臨床試驗的優勢: enquiries@avancecro.com

關於Avance Clinical

Avance Clinical是澳洲和紐西蘭地區最大的一站式CRO公司。 我們為客戶提供高品質的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。 我們的客戶主要是處於早期研發階段的生技公司，他們需要快速且靈活的臨床研究服務。 www.avancecro.com

Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有26年歷史的CRO公司在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。

臨床前到臨床一期及二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。 澳洲政府的研發稅務補助政策，讓我們更經濟，精準且靈活的幫助客戶完成臨床一期和第二期的專案。 客戶有機會享有43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的進行臨床研究。 我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究涵蓋超過120個適應症。 我們的數據品質被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。

科技

我們使用的系統多元化且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta和Medrio都是我們的系統長期供應商。

媒體聯絡方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network