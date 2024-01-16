日清食品（香港）慈善基金持續支持香港教育大學精英運動員

香港, 2024年1月16日 - (亞太商訊) - 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）與香港教育大學（「教大」）於今日舉行2023-2024日清食品精英運動員獎學金頒獎典禮，為七位精英運動員頒發全額獎學金，用以支付2023至2024學年全年學費。

慈善基金和教大於2022年設立該獎學金, 旨在鼓勵於教大修讀健康教育（榮譽）學士課程及學位教師教育文憑課程的精英運動員在運動和學業上繼續追求卓越，發揮潛能，希望他們可以成為推廣運動健康的教育工作者。2023至2024學年四名新的獲獎精英運動員學生分別是香港足毽隊代表鄧卓堯先生、網球代表余程昊先生、木球代表陳穎怡小姐以及香港單車隊代表劉睿哲先生。

慈善基金不僅選拔新的獲獎精英運動員學生向他們提供經濟資助，還將該獎學金設為可續期形式，希望能夠為合資格精英運動員學生整個修業期提供資助，確保他們能夠專注學業，無須擔心財務負擔。2023至2024學年獲得續期獎學金的三名精英運動員學生分別是：羽毛球代表傅智恩小姐、前香港單車隊代表蔡鈞樂先生以及前三項鐵人代表譚祖廸先生。

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「秉承我們的創辦人安藤百福先生的信念『飲食和運動是健康的兩大軸心』，我們與香港教育大學共同推出了這一獎學金。我們相信在我們的支持下，獲獎運動員將能夠專注於運動和學業表現，我們也期待看到他們成為日清團隊的一份子，通過食物和運動培養健康的生活方式。」

教大校長李子建教授感謝慈善基金對教大的堅定信任和支持。他說：「教大一直支持精英運動員作雙軌發展，當中有不少畢業生均選擇投身教育界。我深信，憑藉各精英運動員過人的勇氣和堅毅鬥志，定必可成為啟發年輕人的明燈。」

日清食品運動大使及前香港首席女子網球手張玲女士表示：「作為一名職業網球運動員，我十分理解精英運動員的需要及他們面對的挑戰。獎學金可以讓他們安心做出真正忠於自己的事業決定。我很自豪能成為日清團隊的一員，為這些未來的教師創造更好的學習環境，使更多人受益。」

精英運動員獎學金獲獎代表、現正修讀學位教師教育文憑課程的傑出足毽運動員鄧卓堯先生感謝慈善基金和教大向他頒發獎學金。他強調：「是次得獎讓我可邁向成為體育老師的夢想進發，同時繼續發展運動事業，回饋社會。」

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中間右）及教大校長李子建教授（中間左）於今日出席2023-2024日清食品精英運動員獎學金頒獎典禮。今年七名獲獎學生中有五名出席了頒獎典禮，三名於2023至2024學年新得獎的精英運動員學生分別是（由右至左）陳穎怡小姐，余程昊先生和鄧卓堯先生，另外兩名於本學年獲得續期獎學金的精英運動員學生為譚祖廸先生（左一）和蔡鈞樂先生（左二）。

關於日清食品（香港）慈善基金

日清食品（香港）慈善基金（“慈善基金”）於2020年 9月由日清食品有限公司（股份編號： 1475）以信託契約的形式成立。慈善基金致力推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究、援助有需要人士及進行惠及香港社區的慈善工作。

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