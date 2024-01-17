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Tuesday, 16 January 2024, 16:51 HKT/SGT
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來源 CITIC Telecom CPC
INSYS icom選擇中信國際電訊 CPC 為合作夥伴攜手拓展亞洲與中國市場，支撐工業物聯網 (IIoT)轉型發展
歐洲IIoT供應商利用 TrueCONNECT™ Premium 企業連接及 SmartCLOUD™ 雲端運算方案擴展全球關鍵任務基礎設施並推出實時 IIoT數據遙測服務

香港, 2024年1月16日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」)宣布，INSYS icom選擇中信國際電訊CPC為指定合作夥伴，支援INSYS icom 拓展亞洲及中國市場。INSYS icom憑藉TrueCONNECT™ 專用乙太網絡的高效能及高可信性，擴展全球包括中國內地的基礎設施覆蓋範圍，提供IIoT設備的關鍵任務連接服務。INSYS icom亦會通過 SmartCLOUD™ 雲端運算平台保護境內本地化 IIoT 數據，以合符當地嚴格的數據法規要求。

INSYS icom選擇中信國際電訊 CPC 為合作夥伴拓展亞洲與中國市場，支撐工業物聯網 (IIoT)轉型發展

在工業應用領域確保通訊安全及數據互聯互通是 INSYS icom 的核心能力，憑藉其智能與優質的軟硬件解決方案（託管設備與服務），機器、工廠及其他設備均可遠端存取並傳輸其操作數據。INSYS icom 在這複雜領域擁有豐富的專業知識，引領數碼化通訊發展。該公司以不斷開發創新的工業數據通訊及互聯互通方案為目標，在能源與供水領域也定位為優質的機械工程合作夥伴，以各種形式服務客戶是該公司紮根於地區及國際化的基礎。

INSYS icom託管服務產品經理 David Sukowatey表示：「經過嚴格的甄選，憑藉中信國際電訊 CPC多年實踐經驗與多方面的技術創新，我們最終決定與其合作。我們非常欣賞中信國際電訊 CPC團隊在關鍵技術及業務相關領域擁有豐富的資源及專業知識。他們卓越的網絡及雲端解決方案不僅賦能我們的業務發展 ，專業團隊更會根據不同區域提供針對性部署或客製化方案，有效協助我們應對其他各項複雜的技術、業務及監管挑戰。」

與值得信賴的夥伴攜手“走出去”歐洲

INSYS icom業務包括一些來自製造業板塊的企業，專是為其全球客戶遍佈各地的工廠生產並交付機器，為了促使IIoT 設備能夠互聯互通，INSYS icom 開發了一個關鍵性的通訊系統，完善結合區域網絡(LAN)、使用SIM 卡 的流動通訊及專用VPN 服務，讓客戶在任何地方也可輕易部署及操作機器。這項全面的 IIoT 通訊方案在歐洲市場非常成功，INSYS icom決定擴展至亞洲以維持增長勢頭。拓展歐洲以外地區是INSYS icom新的里程碑，不僅體現更廣泛的覆蓋範圍（包括流動連接），還涉及建立可靠的IIoT基礎設施以支援全球連接及應對複雜的全球與在地法律法規的能力。作為指定的合作夥伴，中信國際電訊CPC透過技術及業務支援，助力INSYS icom實現業務拓展的鴻圖大計。

在技​​術領域上，中信國際電訊CPC通過其旗艦企業解決方案，提供擴展至亞洲（包括中國內地）的網絡連接，並同時確保服務能滿足各地法規需求。中信國際電訊CPC屢獲殊榮的高效TrueCONNECT™ Premium (VPLS) 建基於乙太網的專用網絡服務，採用先進的全連接分佈及高冗餘技術，無縫連接INSYS icom歐洲總部及位於亞洲及中國內地等其他地區的各種IIoT設備。保障在關鍵任務環境中運行IIoT 應用程式，具有高可用性及低時延的強大網絡支援。

TrueCONNECT™ Premium以其高可信性及高效性能，賦能關鍵連接的卓越能力，也成為INSYS icom新推出的icom 連接套件的強大後盾，讓客戶身處何地也能配置機器並在全球部署，以實現更高的生產力及成本效益。同時，高可信性的TrueCONNECT™ Premium亦支援全新的 7x24x365 緊急支援熱線服務。

此外，INSYS icom借助 SmartCLOUD™ 雲端運算平台的靈活及敏捷特性，將數據儲存設置在靠近IIoT 設備的地區，除了可確保快速存取並提升服務效率，更可應對GDPR及中國MLPS 2.0等對數據保護的法規要求。

中信國際電訊CPC擁有數十年豐富的技術及行業經驗，涵蓋科技、商業、政府、文化及地域等多個範疇。INSYS icom透過此次合作，將憑藉中信國際電訊CPC蓬勃發展的創新技術及國際業務生態系統，與亞洲及中國內地豐富的本地資源，攜手管控複雜的技術和監管環境以及迎接各種挑戰。

中信國際電訊CPC商務總裁郭偉基先生表示：「我們緊貼客戶步伐，致力提供全面ICT服務及創新技術，支援 INSYS icom 取得重大的商業成就。我們重視服務承諾，團隊累積了深厚知識、經驗及各項資源，助力客戶多方位發展。」

憑藉中信國際電訊CPC的服務及專業知識，INSYS icom持續為現有市場及新興地區的客戶開發全新應用程式，並不斷提升功能品質。兩家公司對持續創新及品質承諾的企業文化有共同信念，致力將創新技術轉化為對客戶業務帶來正面價值。

中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。 

請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。

傳媒查詢：

Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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