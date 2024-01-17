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  • Wednesday, January 17, 2024
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Tuesday, 16 January 2024, 17:05 HKT/SGT
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將軍澳中心 x Mikiki x 卓爾廣場 三大商場首度聯乘【和風刺繡DIY貼紙利是封】
糅合「瀛」格設計 x 刺繡工藝 x 吉祥物貼紙 x 自選配搭　四種創意元素
四大吉祥物同步「龍」重登場　自創極具個人風格利是封
單一消費滿HK$400即可換領

香港, 2024年1月16日 - (亞太商訊) - 農曆新年即將來臨，在拜年時大派別出心裁的利是封，定能讓大家留下大好印象，換來幸福滿溢的祝福！新地12大商場旗下將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場於龍年首度聯乘，精心打造【和風刺繡DIY貼紙利是封】系列，集合四種創意元素，以日本賀年必備的注連繩為主題，配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙，再加上自選配搭設計，為大家送上四款「瀛」格十足的利是封！四款利是封更由不同吉祥物坐鎮，於新年「龍」重登場，祝願港人如意吉祥、年年有餘、招財進寶及喜氣洋洋！大家更可以發揮創意，將不同寓意的刺繡貼紙貼到自選位置上，輕鬆DIY極具個人風格的利是封，讓新年祝福不再單調！由1月20日起至2月9日（年三十），於以上商場以電子貨幣消費滿HK$400，即可換領利是封一包（長封或短封，每包2款，每款4個，共8個，連8款不同刺繡貼紙），數量有限，換完即止！三大商場祝願各位幸福三三不盡，財富年年有餘，闔家喜氣洋洋！

「瀛」格十足利是封x刺繡貼紙配搭提案　四大吉祥物坐鎮福氣滿載

新地12大商場旗下將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場【和風刺繡DIY貼紙利是封】系列，帶來四款風格十足的利是封，當中包括兩款長封及兩款短封，不同風格的人士都可以大派用場！四款利是封以日本賀年必備的注連繩為主題，配搭紅粉霏霏的粉紅色、朝氣勃勃的橘子色、精神爽利的金黃色及枝繁葉茂的碧綠色，帶來四款和風暖色系設計，送上「如意吉祥」、「年年有餘」、「招財進寶」、「喜氣洋洋」等充滿福氣的祝賀說話！四款利是封中間的注連繩，是每年日本新年都常見的必備之物，具辟邪淨化、趨吉避凶之效，意頭十足！

各款利是封更同時附送達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等四大吉祥物的刺繡貼紙，每款吉祥物更有不同趣怪的造型，手感十足，玩味同時爆登！達摩公仔是開運必勝的象徵，除了傳統造型外，更精心打造龍年特別版！象徵好運繁榮的金魚和寓意長壽富貴的鯛魚成雙成對結合成「開運雙魚」，祝福大家新一年福氣年年有餘。分別高舉左手及右手的招財貓，為大家廣納人緣及招財進寶，特別適合一眾從商人士！噹噹隨風搖曳發出悅耳的鈴鐺聲，更寓意和平安寧，小朋友收到利是後龍年定必身體安康！

大家只需按喜好將貼紙貼上利是封，把日本傳統民間藝術加入利是封上，既可展示自己的創意，為傳統利是封增添藝術氣息之餘，又可讓賀年祝福倍添意義，雙得益彰！覺得款款貼紙都十分可愛，陷入選擇困難症？一於看看以下利是封x刺繡貼紙配搭提案：

達摩必勝意吉祥

粉紅色的如意吉祥利是封，配搭同樣鴻運當頭的達摩刺繡貼紙，馬上雙喜臨門！達摩不倒翁寓意不屈不撓、開運必勝，除了傳統造型，其中一款貼紙更是龍年特別版，時令指數100分！

年年有餘樂無窮

象徵好運繁榮的金魚和寓意長壽富貴的鯛魚一同魚躍龍門，跳上印有年年有餘的粉橙色利是封，馬上升格百倍，金玉滿堂！

招財貓咪寶進來

金黃色的招財進寶利是封，當然要配搭招財貓主人，貓奴收到定必笑逐顏開！站著的貓咪高舉左手，是招福招人緣的母貓；躺下但不忘舉起右手的則是招財的公貓，大家可以送上最細微的祝福。

喜氣洋洋噹噹響

齊鼓掌！粉綠色的喜氣洋洋利是封，配以象徵日本傳統手工藝的噹噹，在色彩配搭上跟一般利是封截然不同，最適合贈予品味之士。

單一消費滿HK$400即可換領　自創極具個人風格利是封

賀年必備的利是封，由1月20日起至2月9日（年三十）於將軍澳中心、Mikiki或卓爾廣場任何商戶以電子貨幣單一消費滿HK$400，即可換領長封或短封利是封一包。長封每包有8個利是封，內有粉紅色4個、粉橙色4個，附送8個刺繡貼紙；短封同樣為每包8個利是封，內有黃色4個、綠色4個及8個刺繡貼紙，記得鎖定目標換領，再把新春祝賀分享予親友。

和風刺繡DIY貼紙利是封換領地點：

將軍澳中心

時間：下午1:00 – 晚上10:00

地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

電話：3417 4328

Mikiki

時間：下午1:00 – 晚上10:00

地點：Mikiki地下顧客服務中心

電話：3980 9930

卓爾廣場

時間：下午1:00 – 晚上10:00

地點：卓爾廣場地下顧客服務中心

電話：2468 2009


話題 Press release summary

部門 消费者, Real Estate & REIT
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