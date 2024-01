Tuesday, 16 January 2024, 17:05 HKT/SGT Share: 將軍澳中心 x Mikiki x 卓爾廣場 三大商場首度聯乘【和風刺繡DIY貼紙利是封】 糅合「瀛」格設計 x 刺繡工藝 x 吉祥物貼紙 x 自選配搭 四種創意元素

四大吉祥物同步「龍」重登場 自創極具個人風格利是封

單一消費滿HK$400即可換領

香港, 2024年1月16日 - (亞太商訊) - 農曆新年即將來臨,在拜年時大派別出心裁的利是封,定能讓大家留下大好印象,換來幸福滿溢的祝福!新地12大商場旗下將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場於龍年首度聯乘,精心打造【和風刺繡DIY貼紙利是封】系列,集合四種創意元素,以日本賀年必備的注連繩為主題,配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙,再加上自選配搭設計,為大家送上四款「瀛」格十足的利是封!四款利是封更由不同吉祥物坐鎮,於新年「龍」重登場,祝願港人如意吉祥、年年有餘、招財進寶及喜氣洋洋!大家更可以發揮創意,將不同寓意的刺繡貼紙貼到自選位置上,輕鬆DIY極具個人風格的利是封,讓新年祝福不再單調!由1月20日起至2月9日(年三十),於以上商場以電子貨幣消費滿HK$400,即可換領利是封一包(長封或短封,每包2款,每款4個,共8個,連8款不同刺繡貼紙),數量有限,換完即止!三大商場祝願各位幸福三三不盡,財富年年有餘,闔家喜氣洋洋! 「瀛」格十足利是封x刺繡貼紙配搭提案 四大吉祥物坐鎮福氣滿載 新地12大商場旗下將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場【和風刺繡DIY貼紙利是封】系列,帶來四款風格十足的利是封,當中包括兩款長封及兩款短封,不同風格的人士都可以大派用場!四款利是封以日本賀年必備的注連繩為主題,配搭紅粉霏霏的粉紅色、朝氣勃勃的橘子色、精神爽利的金黃色及枝繁葉茂的碧綠色,帶來四款和風暖色系設計,送上「如意吉祥」、「年年有餘」、「招財進寶」、「喜氣洋洋」等充滿福氣的祝賀說話!四款利是封中間的注連繩,是每年日本新年都常見的必備之物,具辟邪淨化、趨吉避凶之效,意頭十足! 各款利是封更同時附送達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等四大吉祥物的刺繡貼紙,每款吉祥物更有不同趣怪的造型,手感十足,玩味同時爆登!達摩公仔是開運必勝的象徵,除了傳統造型外,更精心打造龍年特別版!象徵好運繁榮的金魚和寓意長壽富貴的鯛魚成雙成對結合成「開運雙魚」,祝福大家新一年福氣年年有餘。分別高舉左手及右手的招財貓,為大家廣納人緣及招財進寶,特別適合一眾從商人士!噹噹隨風搖曳發出悅耳的鈴鐺聲,更寓意和平安寧,小朋友收到利是後龍年定必身體安康! 大家只需按喜好將貼紙貼上利是封,把日本傳統民間藝術加入利是封上,既可展示自己的創意,為傳統利是封增添藝術氣息之餘,又可讓賀年祝福倍添意義,雙得益彰!覺得款款貼紙都十分可愛,陷入選擇困難症?一於看看以下利是封x刺繡貼紙配搭提案: 達摩必勝意吉祥 粉紅色的如意吉祥利是封,配搭同樣鴻運當頭的達摩刺繡貼紙,馬上雙喜臨門!達摩不倒翁寓意不屈不撓、開運必勝,除了傳統造型,其中一款貼紙更是龍年特別版,時令指數100分! 年年有餘樂無窮 象徵好運繁榮的金魚和寓意長壽富貴的鯛魚一同魚躍龍門,跳上印有年年有餘的粉橙色利是封,馬上升格百倍,金玉滿堂! 招財貓咪寶進來 金黃色的招財進寶利是封,當然要配搭招財貓主人,貓奴收到定必笑逐顏開!站著的貓咪高舉左手,是招福招人緣的母貓;躺下但不忘舉起右手的則是招財的公貓,大家可以送上最細微的祝福。 喜氣洋洋噹噹響 齊鼓掌!粉綠色的喜氣洋洋利是封,配以象徵日本傳統手工藝的噹噹,在色彩配搭上跟一般利是封截然不同,最適合贈予品味之士。 單一消費滿HK$400即可換領 自創極具個人風格利是封 賀年必備的利是封,由1月20日起至2月9日(年三十)於將軍澳中心、Mikiki或卓爾廣場任何商戶以電子貨幣單一消費滿HK$400,即可換領長封或短封利是封一包。長封每包有8個利是封,內有粉紅色4個、粉橙色4個,附送8個刺繡貼紙;短封同樣為每包8個利是封,內有黃色4個、綠色4個及8個刺繡貼紙,記得鎖定目標換領,再把新春祝賀分享予親友。 和風刺繡DIY貼紙利是封換領地點: 將軍澳中心 時間:下午1:00 – 晚上10:00 地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃 電話:3417 4328 Mikiki 時間:下午1:00 – 晚上10:00 地點:Mikiki地下顧客服務中心 電話:3980 9930 卓爾廣場 時間:下午1:00 – 晚上10:00 地點:卓爾廣場地下顧客服務中心 電話:2468 2009



