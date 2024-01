Tuesday, 16 January 2024, 11:50 HKT/SGT Share: 威王品牌代言人亮相,朝雲集團(6601.HK)CNY營銷玩出新高度

香港, 2024年1月16日 - (亞太商訊) - 朝雲集團(6601.HK)正式官宣賈乃亮為旗下專業家居清潔消毒除菌品牌“威王”的品牌代言人。一個是深耕行業多年備受消費者認可的家居清潔品牌,一個是實力派演員、綜藝梗王、直播帶貨界翹楚,此次合作絕對是“王炸組合”。 王炸“亮”相 飽受矚目 “威王”作為朝雲集團的旗下專業家居清潔消毒除菌品牌,在家居清潔領域中擁有著卓越的表現。自2011年創立以來,以“除垢更除菌”的品牌定位,致力於為消費者提供潔淨、安全、健康的生活空間。 官宣當天,威王聯手賈乃亮推出一則有趣有顏有料的官宣視頻,視頻中賈乃亮以幽默的方式展現出讓人頭大的馬桶污漬、廚房陳年油垢帶來的困擾,在“絕望”中發出 “威王救我”、“威王來活了”的呐喊,還原消費者生活的真實訴求,同時分享了兩大王炸產品——威王除重垢潔廁淨以及威王重油污淨,通過硬核實力,幫助消費者輕鬆解決讓人頭大的家居清潔問題。官宣視頻發佈後,引發全網關注,瀏覽量全網突破1000萬次,網友留言稱讚“廣告創意出色” “威王產品質量一流”,紛紛為品牌代言人點贊,威王再次通過內容到營銷,全面打通了品牌傳播鏈路,實現了全民關注和品效合一。 優質產品加上創新營銷,帶來1+1>2 的效果 近年來,朝雲集團以創新思維打造多個出圈營銷活動,多次借助明星效應,切合熱點話題,通過多渠道營銷鏈路的搭建,巧借網絡熱梗連接產品,讓觀眾在會心一笑的同時,記住了“除垢更除菌”的威王。威王曾攜手品牌代言人楊迪,憑著威王十周年#淨說大實話#整合營銷方案、消毒小炸彈-威王消毒凝珠上市傳播項目以及威王#大掃除用威王#年貨節整合營銷方案在“2022Y2Y品牌年輕節暨第十一屆ADMEN國際大獎頒獎盛典”斬獲三項“整合營銷類-實戰金案”,成功引爆產品熱度。此次賈乃亮的加入,無疑為威王品牌注入了新的活力和創意,將進一步擴大威王品牌的影響力和知名度。 未來,相信朝雲集團也將繼續打造千人千面的全域精准營銷佈局,持續鞏固新產品上游研發能力,為消費者帶來更多質量好、顏值高、體驗感佳的優質產品。



