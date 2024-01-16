威王品牌代言人亮相，朝雲集團（6601.HK）CNY營銷玩出新高度

|
|
|Tuesday, 16 January 2024, 11:50 HKT/SGT
|
香港, 2024年1月16日 - (亞太商訊) - 朝雲集團（6601.HK）正式官宣賈乃亮為旗下專業家居清潔消毒除菌品牌“威王”的品牌代言人。一個是深耕行業多年備受消費者認可的家居清潔品牌，一個是實力派演員、綜藝梗王、直播帶貨界翹楚，此次合作絕對是“王炸組合”。
王炸“亮”相 飽受矚目
“威王”作為朝雲集團的旗下專業家居清潔消毒除菌品牌，在家居清潔領域中擁有著卓越的表現。自2011年創立以來，以“除垢更除菌”的品牌定位，致力於為消費者提供潔淨、安全、健康的生活空間。
官宣當天，威王聯手賈乃亮推出一則有趣有顏有料的官宣視頻，視頻中賈乃亮以幽默的方式展現出讓人頭大的馬桶污漬、廚房陳年油垢帶來的困擾，在“絕望”中發出 “威王救我”、“威王來活了”的呐喊，還原消費者生活的真實訴求，同時分享了兩大王炸產品——威王除重垢潔廁淨以及威王重油污淨，通過硬核實力，幫助消費者輕鬆解決讓人頭大的家居清潔問題。官宣視頻發佈後，引發全網關注，瀏覽量全網突破1000萬次，網友留言稱讚“廣告創意出色” “威王產品質量一流”，紛紛為品牌代言人點贊，威王再次通過內容到營銷，全面打通了品牌傳播鏈路，實現了全民關注和品效合一。
優質產品加上創新營銷，帶來1+1>2 的效果
近年來，朝雲集團以創新思維打造多個出圈營銷活動，多次借助明星效應，切合熱點話題，通過多渠道營銷鏈路的搭建，巧借網絡熱梗連接產品，讓觀眾在會心一笑的同時，記住了“除垢更除菌”的威王。威王曾攜手品牌代言人楊迪，憑著威王十周年#淨說大實話#整合營銷方案、消毒小炸彈-威王消毒凝珠上市傳播項目以及威王#大掃除用威王#年貨節整合營銷方案在“2022Y2Y品牌年輕節暨第十一屆ADMEN國際大獎頒獎盛典”斬獲三項“整合營銷類-實戰金案”，成功引爆產品熱度。此次賈乃亮的加入，無疑為威王品牌注入了新的活力和創意，將進一步擴大威王品牌的影響力和知名度。
未來，相信朝雲集團也將繼續打造千人千面的全域精准營銷佈局，持續鞏固新產品上游研發能力，為消費者帶來更多質量好、顏值高、體驗感佳的優質產品。
話題 Press release summary
部門 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Sept 26, 2023, 14:11 HKT/SGT
|米樂乖乖獲朝雲集團融資，打造品質寵物門店代名詞
|Sept 22, 2023, 11:45 HKT/SGT
|朝雲集團寵物業務再度升級：收購深圳米樂雲75%股份 引入互聯網優勢
|Sept 22, 2023, 11:12 HKT/SGT
|加快落實寵物千店計畫，朝雲集團（6601.HK）收購深圳米樂雲75%股份
|Sept 1, 2023, 09:34 HKT/SGT
|朝雲集團純利增51.7%，擬年中派息率提升至40%，實現股東最大利益
|Aug 31, 2023, 10:58 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）：品牌品類孵化+全渠道擴張，多維驅動高質發展
|Aug 30, 2023, 12:23 HKT/SGT
|多品牌多品類全渠道戰略見成效，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增
|Aug 30, 2023, 09:21 HKT/SGT
|積極推動多品牌多品類全渠道佈局，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增
|Aug 29, 2023, 09:09 HKT/SGT
|朝雲集團(06601)營收純利雙增長，純利增51.7%，年中派息由25%提升至40%
|Aug 9, 2023, 12:32 HKT/SGT
|朝雲集團（06601.HK）發佈盈喜，純利同比增長約45%
|Aug 9, 2023, 09:17 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）上半年業績盈喜 純利增長45%
|May 26, 2023, 09:45 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）攜手中國國家地理，傳遞超威品牌驅蚊理念
|May 19, 2023, 13:50 HKT/SGT
|深挖露營經濟，朝雲集團（6601.HK）打造8小時不帶“包”沉浸式露營新體驗
|Mar 29, 2023, 12:37 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，打造龍頭產品搶市場先機
|Mar 28, 2023, 12:28 HKT/SGT
|朝雲集團 (6601.HK) 戰略投資爪爪科技，佈局寵物線下實體服務業態
|Mar 28, 2023, 11:16 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，孵化多品類爆品搶佔市場先機
|Mar 28, 2023, 11:10 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略投資爪爪科技，開啟線下寵物千店佈局
|Mar 27, 2023, 11:17 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，增強孵化龍頭產品能力
|Mar 27, 2023, 11:12 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研 快速複製多品類爆品能力
|Mar 27, 2023, 11:08 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研 持續深化多品類戰略
|Aug 31, 2022, 14:45 HKT/SGT
|朝雲集團寵物業務合作夥伴交流會暨經銷商大會勝利召開