SeaPRwire推出為阿拉伯市場量身定制的尖端新聞發佈服務



迪拜，阿聯酋，2024年1月15日 - (亞太商訊) - 在一項開創性的舉措中，領先的新聞發佈服務提供商SeaPRwire(https://www.seaprwire.com)自豪地推出了專為阿拉伯新聞發佈服務。這一戰略舉措旨在通過創新的品牌洞察計劃為阿拉伯地區的企業提供卓越的可見性和宣傳效果。 SeaPRwire長期以來一直是領先的新聞發佈服務提供商，為媒體關係和營銷傳播專業人士提供平臺，以放大他們的新聞稿的影響力。該公司在東南亞的強大媒體網絡，以及對多語言新聞稿發佈的支持，使SeaPRwire成為該行業中值得信賴的名字。 品牌洞察計劃是SeaPRwire產品組合的支柱，它旨在簡化公關和市場營銷專業人士的溝通。通過其最新推出的Media-Empower-Pack，SeaPRwire將徹底改變阿拉伯市場企業處理新聞稿發佈的方式。 Media-Empower-Pack是一個全面的解決方案，包括分佈到超過8,000家媒體機構和多個行業列表的全球新聞發佈，支持多媒體並且字數不受限制。該套餐支持超過17種語言，包括阿拉伯語、英語、法語等，為阿拉伯地區的企業提供了一個多功能的工具，以在全球範圍內進行有效溝通。 SeaPRwire首席戰略官James Scott強調了在當今競爭激烈的環境中戰略性媒體推廣的重要性。Scott表示：“我們的團隊利用思想領導力的內容，提高可見性，確保在媒體和市場傳播上的每一美元都有回報，以實現真正的結果。”他補充說：“現在比以往任何時候都更應該利用具有信息性和吸引力的新聞稿作為在這個經濟困境中加速銷售的營銷武器。” 作為品牌洞察計劃的一部分，Media-Empower-Pack提供媒體連絡人的實時更新，允許客戶通過直觀的儀錶板構建和管理公司特定的媒體列表。該功能使用戶能夠根據自己的需求拆分、編輯或合併列表，以實現更個性化的方法。 統計數據顯示，利用SeaPRwire集成解決方案的企業在可見性、網站流量和媒體提及方面取得了顯著增長。該平臺全面的全球媒體聯繫數據庫、在線傳播和有針對性的線上發佈，共同促成其在觸及龐大和多樣受眾方面的效果。 SeaPRwire致力於提供尖端解決方案的承諾還體現在其新聞發佈分發平臺上，該平臺支持多語言的新聞稿，包括嵌入的圖像和視頻。其他功能包括翻譯、地理定位和媒體監控，提高了用戶體驗，使企業能夠精准定位全球發佈。 在有效溝通至關重要的阿拉伯市場，SeaPRwire為新聞稿發佈的量身定制方法註定將產生深遠影響。連接超過80,000名記者、編輯、雜誌和在線媒體機構的能力，再加上3億名意見領袖（KOLs）的影響，使SeaPRwire成為尋求提升全球影響力的企業的首選平臺。 SeaPRwire作為公共關係服務領域值得信賴的品牌的聲譽得到了加強，其廣泛接觸到湯姆森路透、彭博社、道瓊斯和雅虎財經等關鍵媒體。該公司對於準確的新聞發佈分發和法規披露的承諾使其在行業中脫穎而出。 要瞭解更多有關SeaPRwire集成解決方案如何幫助阿拉伯市場品牌提供戰略性媒體演講、獲得媒體提及以及實施有效營銷戰略的信息，請訪問 www.SeaPRwire.com。 關於SEAPRWire SEAPRWire（https://www.seaprwire.com/）是一家為媒體關係和營銷傳播專業人士提供新聞發佈服務的全球領先供應商。SEAPRWire的平臺允許客戶確定其新聞稿的關鍵因素並衡量有意義的影響。它在東南亞有一個強大的媒體網絡，索引了來自全球數千個來源的新聞。SEAPRWire的媒體網絡支持多語種的新聞稿發佈，包括英語、中文、越南語、泰語、馬來語、印度尼西亞語、菲律賓語等。 Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SEAPRWire



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