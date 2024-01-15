新巨豐提議委任紛美包裝5名新董事 新鮮血液助力發展提速

香港, 2024年1月15日 - (亞太商訊) - 山東新巨豐科技包裝股份有限公司（「新巨豐」或「公司」；股份代號：301296.SZ）宣布，繼去年10月份通過收購紛美包裝（00468.HK）約28.22%股權成為其第一大股東後，新巨豐於近期向紛美包裝提名委任王航、溫嘉旋等5名董事，並要求紛美包裝召開股東特別大會以考慮通過委任董事的決議案，進一步促進新巨豐與紛美包裝的戰略協同，推動雙方實現加速發展。

公開資料顯示，新巨豐及紛美包裝均為中國本土無菌包裝市場頭部企業。新巨豐入股紛美包裝，是其擴張戰略的重要落子，將進一步完善公司產業鏈，鞏固公司全球一體化競爭優勢。提議委任董事，反映出新巨豐計劃與紛美包裝同心協力，提高國內無菌包裝市場的集中度，加強無菌包裝國產化替代進程，增強國產無菌包裝品牌市場競爭力的決心與誠意。

為進一步建立一個多元化、擁有多方面專業知識的董事會，加強董事會的監督權及最大化公司的利益，新巨豐從行業經驗、公司治理、財務等三個方面出發向紛美包裝委任提名董事，以期改善目前公司董事會由管理層主導而不夠多元化，業績不盡人意的問題。

從提名董事的背景上來看，王航為中國食品及消費領域私募股權基金創始合夥人，並曾擔任多個公司高管職位，擁有豐富的行業和投資經驗，其於2001年加入新希望集團，自2012年起擔任新希望集團副董事長。王航先生的加入不僅能在無菌包裝材料方面為紛美包裝帶來廣泛的認識，還能為公司提供寶貴的投資建議。溫嘉旋為香港太平紳士，從事法律工作逾30年，擁有豐富公司治理及上市合規方面經驗。若溫嘉旋先生被任命為公司的獨立非執行董事，將為紛美包裝在企業管治和上市合規事務方面提供建議。新巨豐提名董事的成功委任，可以大幅提高董事會的多元性及功能性。

相關董事候選人若順利獲選，預計將從財務、環境、社會及管治事宜的角度為紛美包裝提供切實可行的意見，為其決策優化和業績提升帶來新的化學反應，進而推動紛美包裝的持續、穩定、健康發展，對紛美包裝的股東及中小投資者都將帶來實質性利好，乃強強聯合的共贏之舉。

從歷史收購案例中可以看到，並購後的整合工作，關系到企業的長遠發展。提名新董事，正是新巨豐實現與紛美包裝融合發展，達成預期目標的重要考量。新的董事委任有利於新巨豐與紛美包裝實現充分溝通，從而根據雙方資源優勢，製定合理的發展目標，實現業務上的協同發展，產生「1+1>2」的邊際遞增效應，助力雙方實現加速成長。

從行業格局來看，國內無菌包裝行業曾長期被國際巨頭壟斷，隨著本土包裝企業競爭力的提升，無菌包裝國產化替代正成為發展趨勢。新巨豐及紛美包裝作為本土頭部品牌，雙方的融合發展，將有助於減少同業競爭，實現規模效應和強化產業鏈優勢，降低成本，提高產業效率和業務生產力，從而增強雙方在無菌包裝市場的競爭力，改變當前的行業發展格局。董事會新鮮血液的註入，將加快推動雙方的融合步伐，助推雙方獲取更多市場份額，實現更高的估值溢價。

關於山東新巨豐科技包裝股份有限公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司（簡稱「新巨豐」或「公司」）創建於2007年，是專業從事生產液體食品無菌包裝材料的企業，業務範圍涉及無菌包裝材料的研發、生產、銷售和無菌包裝設備的技術支持，是面向全球乳製品及非碳酸軟飲料企業提供液體食品無菌包裝材料的綜合供應商。新巨豐在山東擁有兩家工廠，總占地16萬平方米，總資產14億元，建有國際化標準的液體食品無菌包裝材料生產線，主要設備均采用世界先進水平的進口設備，總產能達180億包。北京設有營銷中心，資源集中，交通便利，可快速抵達客戶現場，充分實現了高效、優質、專業、友好的服務準則，為客戶提供了便捷有效的技術支持與服務保障。

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