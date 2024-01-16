

香港, 2024年1月15日 - (亞太商訊) - 香港股票分析師協會（「協會」或「本會」）就《2024 -2025年度財政預算案》提出建議。 復常後本港經濟復甦不及預期，2023/2024財政年度首6個月的財政赤字高達228億美元，政府亦預料年度財政赤字或超過1,000億港元。目前地緣局勢未見明朗，香港股市受歐美資金撤離影響較大，總體表現疲弱，曾全球領先的IPO市場日益淡淨，股票流動性問題日趨嚴峻。2023年全年香港市場IPO宗數及募資總額分別按年下跌約20%及55%，至70宗及約60億美元，全球排名跌破前五名至第6位，創業板更連續近三年無新股上市。恆指2023年最後一個交易日收報17,047點，較2021 年 2 月 18 日31,183 點的高位大跌45.3%。2023年9月14日全市一度有近三成股份出現零成交，總成交額僅617. 61億港元。金融業是高增值行業，對本港GDP貢獻佔比較高，本會建議新一期財政預算案能多些支持，並提出如下九點建議： 1. 鞏固香港國際金融中心地位 建議對股市架構予以優化調整及吸引更多如東盟或中東等地的新資金救市。除減免印花稅外，建議有長期發展目標如同「沙特2030願景」，理清香港市場主導為以「披露為本」亦或是「監管爲本」的定位。 2. 家族辦公室及「新資本投資者入境計劃」發展建議 本港近期成立香港財富傳承學院，以提升香港作爲家族辦公室樞紐的國際地位。但現時內地投資者來港投資或是設立家辦，多有遇到如資金安排等方面的問題。建議考慮對內地部分資金予以特別管理形式；亦建議將「新資本投資者入境計劃」准入門檻由三千萬港幣降至二千萬。 3. 調整外匯基金投資組合成份 以撐股市 現今香港市場急需政府發出明確訊號以穩定信心，考慮2023年11月底政府財政儲備已較2019年高位大跌近五成至6,707 億元，仍需謀求更多可動用的公共資金的支持。建議政府考慮指示金管局調整外匯基金投資組合的成份，如增撥一定比例的投資份額，用於在香港股市購買優質上市公司股份等。目前港股市值較為低迷，優質標的或能帶來較好的投資回報，可限定派息比率及市盈率等基本要求以把控投資風險，相信此舉有望在提振市場的同時增加政府收入，促進本港股市及經濟良性發展。 4. 協助中國發展一個長期債券的市場 近年美債表現不俗，而人民幣債券市場規模及收益曲線未見發展成熟。建議香港發揮「一國兩制」背景下國際金融中心的特殊定位，協助中國發展長期債券市場，以促進人民幣國際化。 5. 擴闊稅基 以「用者自付」為原則 目前本港納稅人數量較少，建議在維持簡單低稅製制度及保持香港稅務競爭力的原則下，研究適合香港引進的稅基廣闊的新稅項。建議以「用者自付」為原則，減低不涉及民生的一般納稅人為個別服務而提供的補貼，如收取高鐵服務費等，以維持香港公共財政的穩健。 6. 將香港打造成國際虛擬資產管理中心 本港於2023年6月起開始接受虛擬資産交易平台營運者申領牌照，並允許零售投資者使用持牌虛擬資産交易平台。建議鼓勵市民經該等機構查詢及投資，以促進相關領域更健康安全的發展。此外，建議考慮由政府牽頭在虛擬資產領域繼續積極探索，如考慮以資產代幣化（STO）的形式發債，或是在即將重啟的資本投資者入境計劃中增添與之相關的項目。 7. 加快發展比特幣現貨ETF 目前美國監管機構已經批准比特幣現貨ETF，或將開創監管先例，為其他基於加密貨幣的現貨 ETF 奠定基礎。為更好地將香港打造成國際虛擬資產管理中心，目前僅憑市場上的期貨ETF尚欠競爭力，活躍的現貨ETF買賣更具意義。建議香港證監會增發虛擬資產牌照、加快現貨ETF審批而成為亞洲虛擬資產管理中心。 8. 加快推出穩定幣 穩定幣在Web3及虛擬資產等數字金融生態中為極具潜力的重要角色，有利於促進金融科技創新、提升金融市場及香港在數字經濟時代中的競爭優勢。建議可參考目前在合規方面較為完善的USDC，盡快確立穩定幣發行人監管制度的實施，加快穩定幣發展。同時，除對銀行有利外，亦應設法使中小券商及金融機構亦能加入及受惠相關政策及業務的發展。 9. 主動發展「銀髮經濟」 目前本港人口老化加劇，政府養老福利開支亦在增長。而現今長者經濟觀念與消費習慣已與早年不同，除為後代留存儲蓄外，長者消費服務需求亦與日俱增。建議可從「銀髮經濟」的商品及服務中主動開拓商機，釋放長者經濟潛力。 關於香港股票分析師協會 香港股票分析師協會目標是為業界行家制定更高層次的專業標準，推廣專業知識，培訓金融業人才，增強大眾對金融市場的認識，達致提高本港金融中心的地位。本會吸納逾百位專業分析師會員，為行業十大商會之一，在金融業界有一定代表性，並經常獲財經事務及庫務局、港交所等政府機構邀請，為香港金融政策的制定提供專業意見，代表業界發聲。 傳媒查詢： Pina choi 電話 3890 7512 電郵 info@ifapc.org



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