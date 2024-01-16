央視報道「民營企業家看信心和底氣」 聯控寧旻：聚焦科技「硬賽道」 堅定信心「預見」未來

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|Monday, 15 January 2024, 14:40 HKT/SGT
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香港, 2024年1月15日 - (亞太商訊) - 1月13日晚，中央電視台財經頻道重要欄目《經濟信息聯播》播出「民營企業家看信心和底氣」系列報道。2023年中央經濟工作會議提出，要以科技創新推動產業創新，發展新質生產力。作為一家民營科技型企業，聯想控股在創新發展的路上已經走過了近40年的歷程。面對新一輪人工智能的洶湧浪潮，聯想控股如何應對？展望新的一年，企業又有著怎樣的信心和底氣？來看記者對聯想控股董事長寧旻的採訪。
1月9日，在美國拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES）上，聯想多款基於人工智能的全新設備一經亮相，就成為熱門產品。同一天，在北京的聯想未來中心，記者近距離接觸到了其中一款產品。
聯想控股股份有限公司董事長寧旻表示：「第一次把大模型裝進了個人電腦，既能保證用戶的隱私和數據安全，又能為個人提供定制化的AI（人工智能）服務，沒網的時候，依然可以做這些方面的工作。」
2023年，人工智能大模型橫空出世，掀起了新一輪人工智能熱潮，這一年，也被稱為通用人工智能元年。早在2001年，從投資科大訊飛開始，聯想控股就已經開始佈局人工智能領域。在2023年上半年的業績報告中，聯想控股首次披露，全體系已投資超過200家人工智能創新企業，覆蓋人工智能產業全鏈條。
寧旻稱：「現在國內用戶數字化的成熟度、用戶數量、市場空間，還有政府引導的政策，這些都會極大地激發企業創新的活力，聯想集團未來（三年內）也會再追加10億美元的投入，在人工智能方面，構建整個產品研發和生態體系。」
不論是對人工智能領域的提前佈局，還是投資孵化新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料等領域，聯想控股的目光始終聚焦國家戰略性新興產業賽道。目前，聯想控股體系投資的企業中，累計已有120家入選國家級專精特新「小巨人」企業名錄。
「聯想是一家源於科技也受益於科技的企業，中國經濟的發展、社會的進步給了我們巨大的生存發展空間。發展新質生產力，給我們指明了未來的一個發展方向，以科技創新來推動實體經濟實現數字化、智能化、綠色化的轉型，構建高質量發展。」寧旻道。
2023年初，聯想控股與企業、高校和科研機構深度合作，構建前瞻技術開放創新孵化體系，篩選前沿科技領域的前瞻性「種子技術」，目前已經篩選出60多項「種子技術」，部分成果將會在今年落地。寧旻表示，堅持「長期主義」，是聯想控股投入科技創新的驅動力。
最後，聯控董事長寧旻認為：「我們有著超大規模市場的需求優勢，有著產業體系配套完善的供給優勢，有著大量高素質勞動者的人才優勢，我們對中國經濟的韌性和活力充滿信心。」
來源：央視財經頻道
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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