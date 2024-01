Monday, 15 January 2024, 14:40 HKT/SGT Share: 央視報道「民營企業家看信心和底氣」 聯控寧旻:聚焦科技「硬賽道」 堅定信心「預見」未來

香港, 2024年1月15日 - (亞太商訊) - 1月13日晚,中央電視台財經頻道重要欄目《經濟信息聯播》播出「民營企業家看信心和底氣」系列報道。2023年中央經濟工作會議提出,要以科技創新推動產業創新,發展新質生產力。作為一家民營科技型企業,聯想控股在創新發展的路上已經走過了近40年的歷程。面對新一輪人工智能的洶湧浪潮,聯想控股如何應對?展望新的一年,企業又有著怎樣的信心和底氣?來看記者對聯想控股董事長寧旻的採訪。 1月9日,在美國拉斯維加斯舉行的國際消費電子展(CES)上,聯想多款基於人工智能的全新設備一經亮相,就成為熱門產品。同一天,在北京的聯想未來中心,記者近距離接觸到了其中一款產品。 聯想控股股份有限公司董事長寧旻表示:「第一次把大模型裝進了個人電腦,既能保證用戶的隱私和數據安全,又能為個人提供定制化的AI(人工智能)服務,沒網的時候,依然可以做這些方面的工作。」 2023年,人工智能大模型橫空出世,掀起了新一輪人工智能熱潮,這一年,也被稱為通用人工智能元年。早在2001年,從投資科大訊飛開始,聯想控股就已經開始佈局人工智能領域。在2023年上半年的業績報告中,聯想控股首次披露,全體系已投資超過200家人工智能創新企業,覆蓋人工智能產業全鏈條。 寧旻稱:「現在國內用戶數字化的成熟度、用戶數量、市場空間,還有政府引導的政策,這些都會極大地激發企業創新的活力,聯想集團未來(三年內)也會再追加10億美元的投入,在人工智能方面,構建整個產品研發和生態體系。」 不論是對人工智能領域的提前佈局,還是投資孵化新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料等領域,聯想控股的目光始終聚焦國家戰略性新興產業賽道。目前,聯想控股體系投資的企業中,累計已有120家入選國家級專精特新「小巨人」企業名錄。 「聯想是一家源於科技也受益於科技的企業,中國經濟的發展、社會的進步給了我們巨大的生存發展空間。發展新質生產力,給我們指明了未來的一個發展方向,以科技創新來推動實體經濟實現數字化、智能化、綠色化的轉型,構建高質量發展。」寧旻道。 2023年初,聯想控股與企業、高校和科研機構深度合作,構建前瞻技術開放創新孵化體系,篩選前沿科技領域的前瞻性「種子技術」,目前已經篩選出60多項「種子技術」,部分成果將會在今年落地。寧旻表示,堅持「長期主義」,是聯想控股投入科技創新的驅動力。 最後,聯控董事長寧旻認為:「我們有著超大規模市場的需求優勢,有著產業體系配套完善的供給優勢,有著大量高素質勞動者的人才優勢,我們對中國經濟的韌性和活力充滿信心。」 來源:央視財經頻道



