香港中華職教社正式成立



香港, 2024年1月12日 - (亞太商訊) - 聚焦職業教育的香港民間組織，香港中華職教社成立典禮暨晚宴今日在港島香格里拉大酒店隆重舉行。香港中華職教社理事會榮譽主席廖榕就博士、香港中華職教社理事會主席黃玉山教授出席，香港特別行政區政務司司長陳國基先生擔任主禮嘉賓並致辭。晚宴現場冠蓋雲集，貴賓包括中聯辦副主任何靖先生、廣東省委統戰部常務副部長郭漢毅先生、立法會主席梁君彥先生、全國人大常委李慧琼女士、教育局局長蔡若蓮博士、創新科技及工業局局長孫東教授、中聯辦教育科技部部長王偉明教授、中聯辦青年工作部部長張志華先生、中聯辦教育科技部副部長吳程女士、廣東省教育廳副廳長馮偉先生、港區全國人大代表吳秋北先生等。 主禮嘉賓合影：前排左起：蔡若蓮博士、李慧琼女士、郭漢毅先生、何靖先生、廖榕就博士、陳國基司長、黃玉山教授、梁君彥主席、孫東教授、吳秋北先生；後排左起：任影嬋女士、關清平教授、廖伊曼博士、馮偉先生、張志華先生、黃友嘉博士、王偉明教授、邱霜梅博士、吳程女士、陳阮德徽博士、姚柏良先生 現場星光熠熠，三百多位來自香港及內地的嘉賓出席，包括政務司、教育局、創新科技及工業局、民政及青年事務局的領袖賢才齊聚一堂，共慶這一職業教育界盛事，共商新時代下職業教育在香港及粵港澳大灣區的發展機遇，攜手推動兩地乃至國際職業教育交流合作，致力於為社會培養更多適應新時代發展需求的優秀職業教育技術性人才。 香港中華職教社現由榮譽主席廖榕就博士、主席黃玉山教授、副主席黃友嘉博士、副主席廖伊曼博士、及邱霜梅博士、關清平教授、陳卓禧博士、陳阮德徽博士、姚柏良先生、任影嬋女士等六位理事組成，十位均為來自政界、商界及教育界關心職業教育的賢達，更有諸多來自社會各界關心職教的人士參與，將通過各種交流合作往來，構建起強大的職教關係網絡，為社會培養更多優秀的應用型人才。 香港中華職教社榮譽主席廖榕就博士在致答謝詞時表示：「感謝各位業界內外朋友的支持及鼓勵，香港中華職教社終於正式成立。本社一定會遵照宗旨，致力於推動香港職業教育的發展，促進香港與粵港澳大灣區其他城市在職業教育的交流和合作，弘揚『工匠精神』，培養新時代裡各種類型的製造業及服務業人才。此外，我謹代表本社衷心感謝今晚光臨成立典禮及宴會的所有社會賢達，業界翹楚，教育界和專業界的好朋友。感謝你們抽出寶貴時間出席今晚的盛會。我們盼望著今後繼續得到你們的關心及支持；期盼與你們共同攜手建設和發展職業教育，致力於培養人才，為香港的繁榮進步，為粵港澳大灣區高質量的發展，為中華民族的偉大復興而努力。」 香港中華職教社的成立，為聯合政府、商界與學校職業教育溝通與增值搭建了橋樑，讓學生角度的「學以致用」與企業視角的「人盡其才」的供需兩端緊密串聯。當前社會對應用型人才的需求旺盛，人才缺口極需補充，而各個職業教育高校、用人企業以及教育局三方又彼此相互獨立，香港中華職教社的建立，正是為了爭取兩地教育界、商界及政界之間的進一步溝通合作，實現職教高校之間的共用資源、校企合作與產教融合以及政教融合發展。 當前，兩地都面臨勞動力短缺問題，具備專項技能的對口人才的需求尤甚。青年人才轉型升級，切合社會發展需求是人才教育的重要議題。香港中華職教社主席黃玉山教授指出：「香港中華職教社立足香港，放眼粵港澳大灣區及廣泛的中國內地市場，我們希望憑藉香港獨特優勢，融合國家發展戰略，不僅聚焦香港職教賽道，更放眼內地人才缺口，服務兩地職教行業的繁榮發展，為商界企業培養專才，為社會經濟發展貢獻職教力量。另一方面，期待未來通過更加深入的產教融合項目，讓我們的職教學生能夠掌握更適應社會需求的專業技能，成就自我的職業發展道路。」 香港特別行政區行政長官李家超於2023年施政報告指出「青年興、則香港興」及「大力提升職業專才教育地位，培養有認受性的高水準專業技術人才，發展應用科學大學」，將香港這樣一個教育高度國際化和多元化的城市，建設成為「國際專上教育樞紐」。面對產業升級轉型、高科技發展日新月異的當今社會，在「科教興國」國家戰略的指導下，具備先進的專業技術的青年人才將是實現「職業教育高質量發展」的堅實力量。 香港中華職教社的成立，不僅與香港及內地的發展規劃和經濟轉型升級相契合，亦源於社會各界合作共融的迫切需求，香港中華職教社適時而建、順勢而為，成為兩地三界的溝通橋樑，政府、商界與學校的職業教育溝通與增值的橋樑以及內地與香港的職業教育溝通與增值的橋樑。未來，香港中華職教社將以團結的力量，致力於職業教育的發展與人才培養，以服務國家的需求和推動粵港澳大灣區的繁榮。讓這一橋樑繼續連接各界，促進交流合作，為職業教育事業的繁榮與發展做出積極貢獻。 關於香港中華職教社 香港中華職教社為聚焦職業教育的香港民間組織，該會致力於推廣及提高香港職業教育的水準，探討和交流職業教育的理論和實踐，促進職業教育在香港及粵港澳大灣區的發展，為區內創科事業、現代化工業和服務業，培養技術型人才。該會推動香港與內地，特別是粵港澳大灣區各城市，在職業教育發展方面的交流和合作，促進香港與外國職業教育機構的交流。廣泛團結香港及粵港澳大灣區各地關心職業教育的各界人士，銳意發展教育，致力培養人才。



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