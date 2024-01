Friday, 12 January 2024, 20:57 HKT/SGT Share: life@KCC呈獻「達摩大吉新春遊」 7色開運必勝東瀛達摩 降臨5大萌爆祈福場景同賀新年 新春行大運市集 推介另類辦年貨體驗

4大特色達摩開運工作坊 自製至潮新年好物押花揮春、注連繩

消費換領「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封 祝願龍鳳呈祥 萬事如意



香港, 2024年1月12日 - (亞太商訊) - 可愛圓渾、炯炯有神的達摩不倒翁是東瀛著名「緣起物」,寓意不屈不撓、開運必勝,是日本每家每戶過節時必備的好運神器!即日起至2月29日,葵興life@KCC為大家帶來「達摩大吉新春遊」,祝願【必勝】【大吉】【財運】【健康】【學業】【平安】及【戀愛】的7色開運必勝東瀛達摩換上大桔裝扮,降臨life@KCC 3樓及天台空中花園Green@KCC!5大萌爆打卡場景,祝願大家龍年大吉大利,萬事如意! 來到「達摩大吉新春遊」怎少得逛市集? life@KCC貼心呈獻「新春行大運市集」,邀請多位本地及環球職人於指定日子擺設攤檔發售飾品創作、天然產品和手工食品,讓大家可以享受另類辦年貨體驗。為增添場內節慶氣氛,life@KCC亦帶來2場「新春大吉小舞者表演」,精靈活潑的小小表演者以活潑輕鬆的舞步及琅琅上口的賀年金曲與大家同賀新春,為新的一年注入能量。 賀年必備新春裝飾,life@KCC亦為大家呈獻4 大特色達摩開運工作坊,讓大家親手打造各款賀歲好禮及吉祥法寶,無論為屋企添賀年裝飾,抑或拜年時贈予親朋好友,都是滿分之選!新春團拜,當然亦不了得利是!life@KCC以「百鳥之王」及「百花迎福」為主題,特別推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封。利是封以「百鳥之王」—孔雀的不同顏色及姿態配襯多款賀年花作為設計主軸,加上巧奪天工的精細印刷技術,完美呈現「孔雀迎福、花開富貴」的寓意,祝願大家龍鳳呈祥,萬事如意。 達摩大吉大長征 送上賀年祝願 life@KCC於農曆新年期間特別邀請到七色開運達摩遠道從東瀛降臨5大萌爆開運場景,讓大人小朋友在拍照打卡的同時可以一邊沾達摩的福氣,一邊許下新年願望! 5大萌爆開運場景 life@KCC 3樓 第一站:招財進寶號 象徵【財運】的黃金達摩揚起船上代表勇氣和吉祥的鯉魚幡,祝願大家龍年財源滾滾來! 象徵【必勝】的紅色達摩,代表【學業】的藍色達摩和守護【健康】的綠色達摩,亦帶着滿滿的祝福到來life@KCC,祝福大家今年旗開得勝、身體健康,小朋友學業進步! 第二站:甜蜜戀神社 景色優美的湖畔神廟旁,靜靜座着代表【戀愛】的迷人粉紅達摩。連同左右護法招財貓,為情人送上至甜蜜的祝福,同時為單身人士締結良緣! 新春要祈福,怎可以缺少開年食品。我們已為大家準備了大桔達摩鏡餅和彩色糰子兩款東瀛節慶和祭典時必備的食物,祈福無難度! 第三站:平安迎福門 走過象徵【必勝】和代表【平安】的紅色、紫色層層疊不倒翁,祝願來年出入平安,行運一條龍。 第四站:大桔の鳥居 代表【大吉】的橙色達摩—大桔先生在鳥居下親自歡迎大家。大桔先生還俏俏告訴我,他預備了一份驚喜在空中花園Green@KCC! 空中花園Green@KCC 第五站:達摩大桔樹 來到空中花園Green@KCC,一張熟悉的臉孔在眼前出現——原來大桔先生的兄弟全部齊集4米高的新春大吉樹,為大家送上最大的祝福! 在此祝願大家,新一年大吉大利、吉祥如意、好運齊來! 新春行大運市集搜羅特色佳品 另類辦年貨體驗 達摩走遍life@KCC多個角落送上祝福,大家更可到訪場內的「新春行大運市集」,每期設有10個攤檔,賣售多款本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品,包括手工曲奇和蠟燭等,為大家呈獻另類辦年貨體驗,為自己與家人送上別出心裁的賀年祝福。 「新春行大運市集」 日期:1月15日至19日;1月29日至2月2日;2月19日至2月23日 時間:中午12 時至晚上7 時 地點:life@KCC 3樓 農曆新年好物工作坊 親手製作吉祥法寶賀歲好禮 life@KCC為大家呈獻4大特色達摩開運工作坊,顧客只需消費滿HK$300或HK$500,即可登記參加,親手打造各款賀歲好禮及吉祥法寶,可以用來裝飾屋企,又或者於拜年時贈予家人朋友,讓他們笑逐顏開。 life@KCC 達摩開運工作坊 主題/日期: 閃耀新年咕卡吊飾(1月20日—下午1時至5時) 大放異彩達摩填色(1月27日—下午4時半至5時半) 地點:life@KCC 3樓 參加方法:顧客推廣期內(即日至活動當天)於life@KCC 及joy@KCC 以電子貨幣消費滿HK$300,即可登記參加工作坊,換領活動入場券乙張,於活動當日出示使用。 閃耀新年咕卡吊飾 日期:1月20日 時間:下午1時至5時 設計最搶眼的流沙咕卡吊飾,在新的一年閃耀每一天!於工作坊內可以隨意選擇流沙咕卡和賀年喜慶貼紙,創作出最耀眼奪目的咕卡吊飾,無論是自用或送贈閨蜜好友也很適合! 大放異彩達摩填色 日期:1月27日 時間:下午4時半至5時半 看到場內達摩非常可愛想帶回家?在這個工作坊中為達摩填色點睛,創造出獨特風格的達摩!不同顏色的達摩代表著不同的含義。如有選擇困難,就選人氣最強、代表「開運」、「必勝」的紅色吧! life@KCC 達摩開運工作坊 主題/日期: 開運淨化東瀛注連繩(1月20日—下午4時半至5時半) 花開富貴押花揮春(2月3日—下午4時半至5時半) 地點:life@KCC 3樓 參加方法:顧客推廣期內(即日至活動當天)於life@KCC 及joy@KCC 以電子貨幣消費滿HK$500,即可換領指定達摩開運工作坊活動入場券一張,憑券可參加指定達摩開運工作坊一次。 花開富貴押花揮春 日期:1月20日 時間:下午4時半至5時半 倘若覺得傳統揮春太悶蛋,這款破格押花揮春或許能令今個新年變得不一樣。燙金福字配上以真花製作而成的押花,顏色配搭自由,大家亦可領略花語中的奧秘之處。 開運淨化東瀛注連繩 日期:2月3日 時間:下午4時半至5時半 注連繩是日本傳統繩結設計,主要由稻草編織而成,在過年期間日本人會把它掛在玄關門口,據說具辟邪、淨化、開運等功效。大家可自由選擇乾花等裝飾物,創作獨一無異的注運繩,祝願來年出入平安。 兒童小舞者表演 同賀新春 為增添場內節慶氣氛,life@KCC更聯同小朋友表演隊伍,以活潑輕鬆的舞步及琅琅上口的賀年歌目與大家同賀新春,為新的一年注入能量。 新春大吉小舞者表演 日期:1月20日;2月3日 時間:下午3時至4時 地點:空中花園Green@KCC 消費換領「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封 life@KCC誠意推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封,利是封一套4款,以4款不同色彩的孔雀,藍寶石、粉鑽石、紫水晶及綠翡翠,以不同的體態在金光閃爍的拱門旁為各位送兔迎龍,讓各位新年於不論任何場合都定必成為眾人焦點! 「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封換領 推廣日期:1月18日至2月9日 換領時間:上午10 時至晚上10 時 換領地點:joy@KCC 二樓禮賓部 換領方法:顧客於商場即日單一電子貨幣消費滿HK$400,即可換領「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套(每套4款各2個)。數量有限,換領即止。 life@KCC 「達摩大吉新春遊」 日期:即日起至2月29日 時間:上午10 時至晚上10 時 地點:葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC 地址︰葵涌葵昌路72至76號 (葵興港鐵站E出口直達) 電話︰2400 8000



