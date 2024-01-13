日清食品（香港）慈善基金繼續支持食品及營養科學人才



香港, 2024年1月12日 - (亞太商訊) - 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）與香港中文大學（「中大」）於今日舉行2023-2024日清食品獎學金頒獎典禮，為十位獲獎學生頒發全額獎學金，用以支付2023至2024學年全年學費。 慈善基金和中大於2023年設立該獎學金，旨在鼓勵於中大修讀食品及營養科學（榮譽）理學士課程、碩士及博士學位課程的品學兼優學生，在學業上繼續追求卓越。2023至2024學年三位新的獲獎學生分別為：理學士課程的林祉亨同學和岑惠桁同學，以及正就讀博士學位課程的周丹丹同學。 慈善基金不僅選拔新的獲獎學生向他們提供經濟資助，還將該獎學金設為可續期形式，希望能夠為合資格學生整個修業期提供資助，確保他們能夠專注學業，無須擔心財務負擔。2023至2024學年獲得續期獎學金的學生分別是：理學士課程的陳凱怡同學、許寶玲同學、關嘉怡同學、林淑芬同學、汪葦兒同學，以及正就讀博士學位課程的紀念同學和林宇鴻同學。 日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「作為香港乃至全球領先的食品製造商，日清食品致力於探索食物的可能性，創造美味。我們也相信，從事食品行業的人需要具備服務社會的心。正是這一信念促使我們與香港中文大學合作設立獎學金，培育傑出且富有關懷之心的食品及營養專業人才，甚至未來的行業領袖，為香港食品行業的發展作出貢獻。」 中大副校長陳德章教授於典禮上向慈善基金表達衷心感謝：「日清食品承傳了創辦人安藤百福的創造力、好奇心以及突破界限的精神激勵了許多人。日清食品不忘初心，致力為社會提供更好的食品。他們為食品科學界培育優秀人才，其奉獻精神實在令人欽佩。」 日清食品獎學金得獎學生代表林祉亨同學於頒獎典禮上代全體獲獎學生感謝慈善基金和中大設立日清食品獎學金，並致送紀念信予慈善基金的代表，他表示：「正如日清食品其中一條至理名言所強調：『追求新的體驗和智慧。對於不斷挑戰自己的人，未來總是充滿希望。』你們對我們能力的信任激勵著我們超越極限，不斷追求更高的目標。」 日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中間右）及中大副校長陳德章教授（中間左）于今日出席2023-2024日清食品獎學金頒獎典禮。本學年共有十位得獎學生，其中七名獲得續期獎學金的學生分別是：（前排由左至右）理學士課程的關嘉怡同學、許寶玲同學、陳凱怡同學、林淑芬同學、汪葦兒同學，以及正就讀博士學位課程的紀念同學和林宇鴻同學。另外，今年三位新的獲獎學生分別為：（后排由左至右）理學士課程的林祉亨同學和岑惠桁同學，以及正就讀博士學位課程的周丹丹同學。 關於日清食品（香港）慈善基金 日清食品（香港）慈善基金（“慈善基金”）於2020年 9月由日清食品有限公司（股份編號： 1475）以信託契約的形式成立。慈善基金致力推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究、援助有需要人士及進行惠及香港社區的慈善工作。



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