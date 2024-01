Friday, 12 January 2024, 08:20 HKT/SGT Share: 立訊精密:「三個五年」戰略指引,多元化發展賦能企業成長

香港, 2024年1月12日 - (亞太商訊) - 回顧2023年,美股強勢收官,納指全年累漲超40%,標普500指數全年累升逾20%,道指累漲超10%,納斯達克100指數飆升逾50%,創1999年以來最佳表現。其中關鍵因素為科技股的強勁表現帶動市場上漲,所謂美股「七巨頭」科技股引領漲勢,當中值得注意的是蘋果公司在過去一年的優異表現。截至2023年底,蘋果公司2023全年股價上漲超48%,市值增加近1萬億美元,總市值突破3萬億美元。Wedbush Securities分析師料,截至2024年年底,蘋果將成為美國股市上第一家達到4萬億美元估值的公司。 蘋果的成功離不開與供應商的緊密合作。立訊精密作為供應鏈中的重要成員,與蘋果在中國多年的發展相輔相成,如今已成長為大陸消費電子精密製造的龍頭企業。與此同時,立訊精密持續規劃「三個五年」戰略,以消費電子為主,指引多元化發展方向,走出了獨屬於立訊精密的創新發展之路,獲得了市場的廣泛認可。 據悉,立訊精密在2021年的一次投資者關係活動中首次提出「五年」計劃,雖然沒有正式對外提及具體的目標值,但公司在2021年股票期權激勵計劃中將2023年營收考核目標設定為1598億元人民幣,可以看出其對於「五年」計劃將推動公司持續發展的信心。而立訊精密2023年前三季度公告顯示,其已實現營業收入1558.75億元人民幣,預計將超額完成2023年的業績目標。 2022年4月,該公司再次於投資者關係活動中,明確提出「三個五年」計劃,指引未來發展之路。回顧該公司「五年計劃」詳情,第一個五年主要以消費電子為主,圍繞產品進行質與量的優化提升;第二個五年除重點發展消費電子外,還旨在推動汽車、通訊等板塊的多元化佈局,著眼於未來。繼而到來的第三個五年,在第一、二個五年的基礎上進行持續深度優化,把握最前沿的技術和行業發展,力爭為其客戶提供技術和商務雙指標競爭力的產品和方案。 第一個「五年」計劃已過半,立訊精密在各業務板塊均取得了令人矚目的成果。在消費電子領域,立訊精密接連斬獲iPhone 15、及iPhone 16高端訂單,成功打入蘋果新品MR產業鏈,鞏固其在蘋果供應鏈中的重要地位。在汽車業務領域,2023年前三季度相關業務營收實現超50%的增長,並以Tier 1的身份深度參與到華為+奇瑞的新車產業鏈中,實現萬元人民幣以上單車價值供應。在通訊及數據中心領域,400G光模塊已實現量產出貨,800G硅光模塊已完成多家客戶測試,並且在銅連接產品的帶動下,已進入前三大數據中心客戶項目。 去年10月,蘋果CEO庫克到訪立訊精密工廠,高度認可立訊的自動化製造能力,稱讚其將了不起的精良工藝和細思融入AirPods的製造。多年來,雙方合作不僅覆蓋iPhone、Apple Watch、AirPods三大產品線,還涉及Apple Vision Pro這一重要新品的開發與製造服務。 據彭博社記者Mark Gurman,蘋果2024年的重點將以Vision Pro、Apple Watch、Airpods等可穿戴裝置為主,其中Vision Pro混合實境頭戴設備正在加速生產,預計今年2月在美開售。天風證券指出,立訊精密作為Vision Pro整機組裝獨家供應商,有望跟隨產品持續迭代創新,打開長期成長空間。除Vision Pro外,低端AirPods的全面改版,和Apple Watch增加的多項重要健康功能,包括血壓監測、睡眠窒息檢測等,均有望大幅刺激銷量,帶動立訊精密的業績增長。 在第一、二個「五年」戰略的指引下,立訊精密橫向拓寬消費電子領域業務,如收購和碩昆山工廠、緯創手機組裝業務等,進一步提升了大客戶的手機組裝業務份額。與此同時,立訊精密更積極與上下游廠商展開合作,在2023年前三季度大客戶以外的國內外消費電子業務實現10%~20%的增長,逐漸完善一體化佈局。 消費電子領域的成功,並未滿足立訊精密對於公司成長性的追求。公司董事長王來春曾表示,三個五年內,公司汽車領域Tier 1業務的目標是進入全球前十。近年來,立訊精密順應汽車領域「電動化」、「網聯化」、「智能化」、「共享化」發展趨勢,持續加碼汽車產業鏈業務,通過與廣汽集團、奇瑞等頭部車企的密切合作,佈局汽車神經系統、智能駕駛、動力系統及智能駕艙等不同板塊。相關產品除了涵蓋汽車線束、連接器等傳統零部件,還包括智能網聯、智能座艙及新能源汽車動力系統等核心器件。 根據麥肯錫預測,預計2025年全球自動駕駛技術市場規模將達到6000億美元。緊握市場機遇,立訊精密圍繞智能駕駛技術的未來發展趨勢,在感知單元、感知系統和計算單元做出不少努力。其中,長短距離的毫米波雷達,智能前視一體機等產品已實現量產,長距離雷達在精度和測量距離等指標上可對標國際領先水準。相信通過市場帶動、及公司競爭力的提升,未來汽車業務的發展將成為立訊精密的主要增長動力。 此外,伴隨人工智能的發展及算力需求的增長,對算力傳輸、散熱等環節提出更高要求,立訊精密通訊業務的發展潛力值得關注。業績表現方面,據2023年中期數據,該公司通訊業務延續高增速,同比增長超68%,佔總營收比重為6.27%,僅次於消費電子板塊。同時,立訊精密針對通訊業務做出優化調整,保留毛利較高的ODM業務,以實現毛利率的改善。 業務層面,通過收購的方式拓展產品類目,目前已覆蓋High speed 銅連接器及線束、光模塊產品、散熱產品及電源模塊等業務。同時,考慮到5G等新一代通信技術的發展,立訊精密於近期收購Qorvo位於中國大陸的兩家工廠,用於射頻前端模組的封裝測試。結合立訊精密此前在通訊業務的相關佈局,此舉不僅有利於從系統封裝到射頻前段模組封裝的拓展,更是立訊精密以終端產品為起點,向供應鏈上游持續延伸,建立縱向一體化佈局的體現。相信射頻芯片未來在無線通信、雷達、衛星通信等領域的應用不斷增加,會進一步拓寬立訊在通訊領域、及消費電子領域的業務範圍。 如今,在「三個五年」計劃的指引下,立訊精密在消費電子、汽車和通訊的各業務板塊均取得巨大成果,展現出良好的發展前景。動態的、持續的規劃和落實「五年」計劃,不僅體現出公司卓越的戰略眼光,更是企業切實行動力的展現。



