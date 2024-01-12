第17屆亞洲金融論壇1月下旬盛大開幕 聚焦多邊合作



香港, 2024年1月11日 - (亞太商訊) - 由香港特別行政區政府及香港貿易發展局（香港貿發局）合辦的第17屆亞洲金融論壇將於1月24至25日（星期三至星期四）假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行，主題為「多邊合作 同譜新篇」。亞洲金融論壇是2024年區內首項舉辦的金融及商界盛事，將匯聚全球過百名財金官員、國際金融及多邊組織、金融機構及私人企業領袖現身擔任演講嘉賓，攜手剖析新一年全球經濟走向，配合國家及特區政府的政策措施推動各方協作，探討可持續經濟發展模式，共同探索多邊合作的機遇，預計將吸引超過3,000位金融和商界精英參與。 亞洲金融論壇2024策劃委員會主席、滙豐香港區行政總裁林慧虹於記者會上表示 ：「 2024年全球主要經濟議題，預計將圍繞通脹放緩以及息口可能下調。市場將聚焦於寬鬆政策的時機和力度，以及多個國家及地區的選舉。在複雜多變的環境下，亞洲金融論壇提供了一個寶貴機會讓各界交流不同觀點，並促進多邊合作。在論壇上專家所分享的真知灼見，將可讓與會者對不同專題有更深入瞭解，助他們為新一年作部署。」 香港貿易發展局副總裁劉會平表示：「環球息口高企、地緣政局緊張，伴隨不同形式的挑戰，新的市場機遇及新的合作夥伴亦陸續浮現，要譜出可持續及具包容性的發展模式，國際之間的緊密溝通和合作正是關鍵所在。今屆論壇以『多邊合作 同譜新篇』為主題，不同環節將多角度探討政府與政府(G2G)、政府與企業(G2B)及企業與企業(B2B)的經濟政策及多邊合作機遇，以及一系列貼市的議題，進一步推動可持續發展，同時推廣香港國際金融中心優勢。」 今年論壇將設有超過40場不同形式的主題討論、政策對話、專題午餐、早餐會、以及專題工作坊等多場討論環節，探討環球經濟展望、中國機遇、投資前景、綠色金融、金融科技、利率走勢等熱門議題，讓與會者掌握國際關注議題和環球經濟發展趨勢，鞏固香港與國際社會的聯繫，創造更多商機。 東盟及中東市場機遇料成討論焦點 主題討論由一場加開至兩場 東盟及中東擁有龐大經濟實力及潛力，在推動全球多邊合作發展上扮演重要角色。今屆論壇反應踴躍，論壇主題討論環節將由一場加開至兩場，讓多位東盟、中東及來自世界各地的財金領袖聚首一堂，探討未來財政政策走向，迎接可持續的經濟發展，中國內地、東盟及中東機遇勢成討論焦點。 論壇首日（1月24日），香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇將主持兩場主題討論。在早上舉辦的主題討論Ⅰ，請來卡塔爾財政部長Ali bin Ahmad Alkuwari、泰國財政部副部長Julapun Amornvivat、埃及財政部長Mohamed Maait及克羅地亞財政部長Marko Primorac，分享各國對2024年的財金政策展望。而在首日下午舉辦的主題討論Ⅱ，由伊斯蘭開發銀行 (IsDB)行長Muhammad AI Jasser、埃及規劃及經濟發展部部長Hala Elsaid博士、歐洲聯盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟 (FISMA)副總幹事Alexandra Jour-Schroeder、印尼財政部副部長蘇阿哈西爾·納扎拉 (Suahasil Nazara)，以及新開發銀行行長羅塞夫 (Dilma Rousseff)，剖析多邊合作對區域經濟發展的影響、金融危機及經濟可持續發展等議題。 同日舉行的政策對話，將由香港金融管理局總裁余偉文擔任主持，亞洲開發銀行、蒙古中央銀行、德國聯邦銀行、迪拜金融服務管理局、國際貨幣基金組織(IMF)的代表將以「促進國際經濟及金融合作」為主題，分享香港如何協助推動國際經濟、金融及貨幣政策。 環球領袖及諾貝爾經濟獎得主現身專題午餐會 另一焦點為兩場專題午餐會，大會邀請了聯合國可持續發展解決方案網絡主席傑佛瑞‧大衛‧薩克斯教授 (Prof. Jeffrey D. Sachs)及2022年諾貝爾經濟學獎得主及芝加哥大學布斯商學院金融學教授道格拉斯‧戴蒙德(Prof. Douglas W. Diamond)兩位重量級嘉賓發表主題演講，分別探討可持續發展及美聯儲息口走勢、未來經濟的風險等熱話。 增設「與普林斯(Bob Prince)對談」環節 於論壇第二天，大會更增設「與普林斯(Bob Prince)對談」環節，全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater）聯席投資總監Bob Prince將現身，分享其投資心得及對於多邊合作的看法。 全新「中國機遇」及「投資長慧眼」專題討論環節 緊貼市況 因應最新市場機遇及行業趨勢，大會今屆亦增設「中國機遇」及「投資長慧眼」專題討論環節，前者將為業界探討內地市場的最新潛力，亦會剖析與其他地區的緊密合作，以及香港在當中的角色及優勢。「投資長慧眼」將匯聚國際知名機構的投資長分享他們在投資領域的獨特見解及當前宏觀經濟下投資趨勢。香港貿發局與知識夥伴羅兵咸永道攜手進行「聯合市場調查」，探討金融業界對人工智能應用的看法及展望，調查結果亦將於論壇首天公布。 「討論環節﹕環球經濟展望」、「環球視野系列」、「明日對話系列」及「爐邊對話系列」等環節載譽而歸，通過多角度探討一系列與業界息息相關的議題，包括資產與財富管理、保險與風險管理、多邊資本市場合作、食品科技與供應鏈安全、金融科技人民幣國際化、金融科技、web 3及虛擬資產、影響力投資、大灣區金融合作、伊斯蘭金融等。星級講者還包括：法國興業銀行主席Lorenzo Bini Smaghi、厚樸投資創始人兼董事長方風雷、富蘭克林鄧普頓總裁兼首席執行官Jenny Johnson、匯豐投資管理行政總裁馬禮豪 (Nicholas Moreau)、戈壁合伙人創始人兼董事長曹嘉泰、保誠集團執行總裁華康堯 (Anil Wadhwani) 等。 AFF Deal-making及展覽匯聚環球金融機構及初創公司 促新創新發展 為推動更多實質合作，香港貿發局與香港創業及私募投資協會合辦AFF Deal-making環球投資項目對接，讓參與者通過一對一會議，聯繫來自世界各地的資金和投資項目，涵蓋金融科技、環境、能源及環保科技、醫療科技、深科技、消費品等重點行業。今屆的AFF Deal-making預計將有約200位投資者及約400個項目參與。參與者在論壇結束後，可繼續於線上進行配對及會議，為期三天至1月30日（星期二），繼續洽談投資和合作。 此外，亞洲金融論壇繼續設有展覽環節，透過金融科技專區、FintechHK初創專區、InnoVenture專區及全球投資機遇專區等焦點展區，引進國際金融機構創新應用方案，展示未來「獨角獸」創新意念。展覽環節預計匯聚超過140家來自本地及環球的展商和國際金融機構、科技企業、初創公司、投資促進機構及贊助機構，包括知識夥伴羅兵咸永道、滙豐銀行、中國銀行、渣打銀行、瑞銀、中金公司、華泰國際及數碼港等。 論壇全球投資機遇專區參與國家包括加拿大、迪拜、埃及、芬蘭、科威特、盧森堡、中國內地、馬來西亞、毛里求斯、葡萄牙及西班牙等，各國投資推廣機構將在現場向與會者介紹當地投資環境及具潛質項目。InnoVenture專區致力支援初創發展，為超過100家初創搭建平台，連繫國際投資者及潛在合作夥伴，其中FintechHK初創專區更匯聚超過60家來自香港、澳洲、奧地利、法國、日本、韓國、中國內地、新加坡、泰國、美國及越南等地的金融科技初創，呈獻新一代的創意概念，包括AI、區塊鏈、保險科技、支付技術、監管科技至理財科技等範疇。 提供亞洲金融論壇與會者專屬優惠 作為2024年區內首項金融及商界盛事，亞洲金融論壇致力說好香港故事，推動盛事經濟，與多間機構合作為境外來港與會者特設專屬體驗活動，包括由香港旅遊發展局安排享用香港機場貴賓室一次、免費入場香港故宮文化博物館、參與敞蓬觀光巴士或傳統帆船「張保仔號」海上之旅。此外，與會者可參加渣打香港馬拉松2024、蘭桂坊集團餐飲優惠及導賞團、享受海港城及時代廣場餐飲優惠、Klook 香港景點通行證優惠等，務求讓境外人士親身感受香港繽紛色彩。 相關網頁

亞洲金融論壇：https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/

論壇議程︰https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/programme/programme

論壇講者名單︰https://www.asianfinancialforum.com/conference/aff/tc/speaker 如欲邀約論壇嘉賓講者進行訪問，請於2024年1月16日或以前，電郵至awong@yuantung.com.hk或tleung@yuantung.com.hk，將有專人聯絡跟進。 圖片下載：https://bit.ly/3SnNqfD 2024亞洲金融論壇策劃委員會主席、香港上海滙豐銀行有限公司香港區行政總裁林慧虹（右二）、香港貿易發展局副總裁劉會平（左二）、羅兵咸永道中國內地及香港ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱（左一）及私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲（右一），在今天舉行的記者會介紹第17屆亞洲金融論壇精彩內容及講者陣容。 2024亞洲金融論壇策劃委員會主席、香港上海滙豐銀行有限公司香港區行政總裁林慧虹 香港貿易發展局副總裁劉會平 羅兵咸永道中國內地及香港ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱 私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲 傳媒查詢 圓通財經公關：

王恩琦 電話：(852) 3428 3413 電郵：awong@yuantung.com.hk

梁婉彤 電話：(852) 3428 2361 電郵：tleung@yuantung.com.hk

黃慶鋒 電話：(852) 3428 3122 電郵：hfwong@yuantung.com.hk 香港貿易發展局傳訊及公共事務部：

黃家欣 電話：(852) 2584 4524 電郵：katy.ky.wong@hktdc.org

陳施樂 電話：(852) 2584 4525 電郵：snowy.sn.chan@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



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