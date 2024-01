AsiaPresswire助力菲律賓酒店娛樂業通過定向新聞稿發佈拓展影響力

菲律賓馬尼拉, 2024年1月11日 - (亞太商訊) - AsiaPresswire,作為領先的新聞稿發佈平臺,推出了定制方案,幫助菲律賓酒店、娛樂、場地和景點品牌更好地吸引國內外受眾。 借助於專有技術驅動的定向新聞稿發佈和本地化內容創作,AsiaPresswire使酒店、度假村、會展場地、景點等能夠突顯其差異化優勢,以乘勢菲律賓旅遊業的增長浪潮。 AsiaPresswire首席戰略官Arron Wong表示:"隨著菲律賓鞏固其作為東南亞熱門旅遊目的地的地位,通過戰略傳播進行差異化競爭變得至關重要。""我們為酒店娛樂業量身定制的方案,使其能夠更好地吸引高價值遊客和全球活動組織者。" 根據AsiaPresswire的分析,菲律賓旅遊業預計將在2022至2028年間以18%的複合年增長率擴張,市場規模將近乎翻番,這主要受海島度假和娛樂需求的推動。 隨著馬尼拉鞏固其作為區域MICE中心的地位,活動和製作支出也以每年11%的速度蓬勃發展。 Arron Wong解釋道:"然而,將興趣轉化為預訂和參與仍然是一個關鍵優先事項。""這就是針對關鍵受眾定制的傳播,將關鍵公告與引人入勝的故事線結合起來的作用,它提供了一個有力的優勢來脫穎而出。" AsiaPresswire為菲律賓酒店娛樂業提供以下定制新聞稿解決方案: -- 行業分類:通過專有算法準確標記每個品牌的定位,從海濱度假村到婚禮場地,進行國內外媒體和消費者精確匹配。 -- 定制化內容創作:人工智能助手 according to psycholinguistic analysis of what motivates target persona 決策驅動因素,創作關鍵差異化賣點如可持續性、健康或家庭度假主題的情感型故事線。 -- 全渠道放大:通過社交媒體、OTA、點評平臺和谷歌商業主頁無縫整合,使新聞稿曝光率遠超媒體報道,直接帶來預訂和參與度。 -- 業績跟蹤:通過定制化的儀錶板,量化銷售轉化、網站流量、在線評論和搜索排名,以幫助品牌不斷優化傳播策略。 客戶Roxassation海洋公園通過重點家庭和可持續性敘述的定向新聞稿活動,突顯其教育性海洋野生動物保護計劃,在多個知名媒體上獲得 63 個相關報道。這直接帶來 29% 的環比參觀量增長,並獲得旅遊部的表彰,褒獎其企業社會責任努力。 Raffle-Mata酒店也利用了AsiaPresswire的解決方案,通過介紹其精心設計的健康主題式度假包裹中的獨特室內空氣淨化技術和奢華水療服務,面向疫情期間更注重健康的遊客推廣其度假產品,及時的新聞稿在 41 多個媒體上獲得廣泛報道,直接帶來週末酒店全面滿房,2000 多次的社交分享。 Arron Wong補充道:"我們不斷增長的酒店服務組合展現了情境化傳播的力量,它捕捉重點熱點以迅速吸引注意力。""我們將繼續加強新聞發佈和分析功能,以幫助更多菲律賓品牌更好地影響購買決策。" Arron Wong總結道:"隨著菲律賓鞏固東南亞首選旅遊目的地的地位,定向傳播將是該活躍旅遊業生態系統中企業打開全潛力的關鍵。" 欲瞭解更多關於如何通過AsiaPresswire的行業專家帶來品牌知名度提升,請訪問 www.asiapresswire.com 。 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、代理機構、組織和公司提供新聞稿分發解決方案。他們的公關、搜索引擎優化和鏈接專家團隊幫助客戶通過計劃的公關項目,戰略性地利用在線交流來實現業務目標。他們就影響聲譽和前景的在線交流問題提供諮詢。AsiaPresswire向全球媒體、剪報服務、新聞聚合網站和社交網絡分發新聞。他們利用創意的傳播工具、人才、專業知識和資源來創造價值。要瞭解有關GPT-PRHelper及其如何幫助客戶全球新聞傳播的更多信息,請訪問 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



話題 Press release summary



部門 通讯, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network