國際化佈局成效漸顯，蜜雪冰城踏上香港IPO征程

香港, 2024年1月10日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道,在全球消費市場中,現製飲品行業2022年的終端零售額達到7,218億美元,是一個體量龐大的賽道。灼識諮詢預計,受惠於現製飲品在飲用水分攝入總量中佔比提升的結構性機遇,以中國和東南亞為代表的新興市場於2022年至2028年間的複合年增速將分別達到18.7%和20.3%,在全球現製飲品主要市場中增速最快。 從截至2023年9月30日的門店數量、2023年前九個月的出杯量看,在中國現製飲品市場占據最高市場份額,及從2023年前九個月的門店數看,在東南亞現製飲品市場佔據最高市場份額的,均為同一家企業——蜜雪冰城股份有限公司(下稱「蜜雪冰城」或「公司」)。據悉,蜜雪冰城已於1月2日向香港聯交所遞表,正式踏上香港IPO征程。 因地製宜,創新運營樹立良好國際化形象 蜜雪冰城起源於河南省鄭州市,至今已有二十多年的發展歷史,旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」,門店遍佈全國各地。在持續鞏固國內市場龍頭地位的同時,公司以東南亞市場為突破口,循序加快國際化佈局。 結合在國內現製飲品行業長期積累的豐富經驗和專有知識,自2018年在越南河內市開設「蜜雪冰城」的首家海外門店起,蜜雪冰城通過深入洞察當地消費者需求,採取了一系列因地製宜的創新運營措施,進行跨地域和跨品類的規模化拓展,逐步贏得消費者信任,建立起國際知名度和影響力。 截至2023年9月30日,蜜雪冰城已在東南亞的11個國家開設3,973家「蜜雪冰城」門店,並成為東南亞市場最大的現製茶飲品牌,在東南亞地區受到廣泛歡迎及快速傳播。例如,截至最後實際可行日期,有關「蜜雪冰城印度尼西亞」(#mixueindonesia)的話題在TikTok上的累計曝光量超過21億次。 供應鏈穩定高效,加盟模式驅動門店網絡持續裂變 為更好地把握全球現製飲品市場的發展趨勢,推動業務規模化、可持續增長,蜜雪冰城既打造了高度數字化的端到端供應鏈,也構建了健康的加盟門店網絡。 供應鏈方面,蜜雪冰城於業內最早設立中央工廠,打通採購、生產、物流、研發和品質控製等各個核心環節,構建了中國現製飲品行業最大和最完整的端到端供應鏈體系。這一體系借助數字化工具,將前端的門店拓展計劃、產品銷售計劃、應用研發與後端的供應鏈基礎設施建設、採購計劃、基礎研發相對應聯動,具有穩定且高效的競爭優勢,有力保障了公司產品的價格和品質。 與此同時,一直以來蜜雪冰城都是通過加盟模式進行門店網絡的拓展,並從頂層製度設計上確保和加盟商的利益與共,建立緊密的利益聯繫紐帶。公司向加盟商收取的加盟費和服務費均低於行業平均水平,大幅降低了加盟門店的投資成本,推動公司門店網絡快速複製和裂變。依託公司標準化、大規模的高效供應鏈體系,加盟商的利潤空間和消費者體驗同時得到提升。此外,公司還是業內唯一同時對加盟商推行免物流費、免空間設計費、免宣傳物料費「三免」政策的企業。 立足於高度數字化的端到端供應鏈體系和健康的加盟門店網絡,蜜雪冰城走出了穩健的國際化步伐。相信高質平價的核心價值觀和利益與共的加盟商業模式,將有助於其持續拓展在全球的門店網絡,實現品牌和投資價值的全球傳遞。



