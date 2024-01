Wednesday, 10 January 2024, 16:05 HKT/SGT Share: 天韻國際和健力寶強強聯合,運動飲料市場潛力無限

香港, 2024年1月10日 - (亞太商訊) - 2023年已經過去,這是疫情風波後第一個完整年度,經濟開始逐步復蘇,各行各業都迎來了新的發展機遇。零食飲料行業也不例外,開始呈現出回暖的態勢。然而,與以往粗放式的發展模式不同,現在的零食飲料行業更加注重精細化、品質化的發展,對於入局品牌的要求也更高。因此想要在這個競爭激烈的市場中獲得一席之地,找准機會至關重要。企業需要對市場進行深入的研究,瞭解消費者的需求和口味偏好,發掘細分市場和差異化競爭的機會。 天韻國際控股有限公司(6836.HK)近日發佈公告,表示將以總價值人民幣3億元的價格,認購健力寶亞洲公司約9.18%的股份。通過此次認購,天韻國際將間接持有健力寶約4.58%的實際權益。同時,公司計畫進一步增持在健力寶的實際權益,達到約20%。這一舉措似乎顯示了天韻國際進一步深化運動飲料市場的決心。 天韻國際是一家在香港上市的公司,天韻國際主要業務包括生產銷售加工水果、飲料產品以及新鮮水果國際貿易。近年來,天韻國際一直在尋求多元化的發展機會,此前曾推出全新“享派”鮮果運動飲品,取得了不錯的市場反響。 而健力寶國內知名的運動飲品品牌,在品牌初創時,健力寶為國人引入了運動飲料的概念,成為中國運動飲料的奠基者。近幾年,健力寶更是憑藉嶄新的品牌理念和戰略佈局,成功吸引新一代年輕人的青睞,在飲料領域開創了新時代的發展篇章。 從整個運動飲料的產業鏈來看,天韻國際和健力寶的合作確實具有很大的潛力和優勢。天韻國際在上游環節有強大的原材料供應及加工能力,而健力寶在下遊環節有著廣泛的銷售管道和市場份額。這樣的合作可以實現產業鏈的互補,提高整個鏈條的效率和效益。其次,天韻國際和健力寶在各自領域都有著豐富的經驗和資源。通過強強聯合,雙方可以在品牌建設、產品研發、市場行銷等方面進行深度合作,進一步提升各自的市場競爭力和品牌影響力。此外,天韻國際擁有健力寶所缺乏的海外管道和國際化經驗,這可以為健力寶的國際化拓展提供有力的支持。而健力寶作為國內運動飲料市場的領先品牌,也可以借助天韻國際的資源和經驗,進一步鞏固和擴大在國內市場的份額。 根據艾媒諮詢的數據顯示,2024年中國運動飲料市場規模預計達到216億元人民幣。如前文提到,隨著數位化和智能化技術的發展,未來的飲料行業將更加注重個性化和差異化。百億級的市場空間為此次合作的雙方都提供了巨大的市場機遇。此次天韻國際和健力寶的強強聯合,可以通過深度融合,共同開發出多樣化、高品質、有特色的產品,滿足消費者不斷變化的需求,進一步鞏固和提升市場地位。通過優勢互補和資源共用,雙方可以共同打造一個更加健康、有活力的飲料產業生態圈。



