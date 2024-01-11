天韻國際和健力寶強強聯合，運動飲料市場潛力無限

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|Wednesday, 10 January 2024, 16:05 HKT/SGT
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香港, 2024年1月10日 - (亞太商訊) - 2023年已經過去，這是疫情風波後第一個完整年度，經濟開始逐步復蘇，各行各業都迎來了新的發展機遇。零食飲料行業也不例外，開始呈現出回暖的態勢。然而，與以往粗放式的發展模式不同，現在的零食飲料行業更加注重精細化、品質化的發展，對於入局品牌的要求也更高。因此想要在這個競爭激烈的市場中獲得一席之地，找准機會至關重要。企業需要對市場進行深入的研究，瞭解消費者的需求和口味偏好，發掘細分市場和差異化競爭的機會。
天韻國際控股有限公司（6836.HK）近日發佈公告，表示將以總價值人民幣3億元的價格，認購健力寶亞洲公司約9.18%的股份。通過此次認購，天韻國際將間接持有健力寶約4.58%的實際權益。同時，公司計畫進一步增持在健力寶的實際權益，達到約20%。這一舉措似乎顯示了天韻國際進一步深化運動飲料市場的決心。
天韻國際是一家在香港上市的公司，天韻國際主要業務包括生產銷售加工水果、飲料產品以及新鮮水果國際貿易。近年來，天韻國際一直在尋求多元化的發展機會，此前曾推出全新“享派”鮮果運動飲品，取得了不錯的市場反響。
而健力寶國內知名的運動飲品品牌，在品牌初創時，健力寶為國人引入了運動飲料的概念，成為中國運動飲料的奠基者。近幾年，健力寶更是憑藉嶄新的品牌理念和戰略佈局，成功吸引新一代年輕人的青睞，在飲料領域開創了新時代的發展篇章。
從整個運動飲料的產業鏈來看，天韻國際和健力寶的合作確實具有很大的潛力和優勢。天韻國際在上游環節有強大的原材料供應及加工能力，而健力寶在下遊環節有著廣泛的銷售管道和市場份額。這樣的合作可以實現產業鏈的互補，提高整個鏈條的效率和效益。其次，天韻國際和健力寶在各自領域都有著豐富的經驗和資源。通過強強聯合，雙方可以在品牌建設、產品研發、市場行銷等方面進行深度合作，進一步提升各自的市場競爭力和品牌影響力。此外，天韻國際擁有健力寶所缺乏的海外管道和國際化經驗，這可以為健力寶的國際化拓展提供有力的支持。而健力寶作為國內運動飲料市場的領先品牌，也可以借助天韻國際的資源和經驗，進一步鞏固和擴大在國內市場的份額。
根據艾媒諮詢的數據顯示，2024年中國運動飲料市場規模預計達到216億元人民幣。如前文提到，隨著數位化和智能化技術的發展，未來的飲料行業將更加注重個性化和差異化。百億級的市場空間為此次合作的雙方都提供了巨大的市場機遇。此次天韻國際和健力寶的強強聯合，可以通過深度融合，共同開發出多樣化、高品質、有特色的產品，滿足消費者不斷變化的需求，進一步鞏固和提升市場地位。通過優勢互補和資源共用，雙方可以共同打造一個更加健康、有活力的飲料產業生態圈。
話題 Press release summary
部門 食品
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