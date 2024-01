Monday, 8 January 2024, 17:43 HKT/SGT Share: AsiaPresswire助力泰國娛樂場地透過定制新聞稿發佈吸引受眾

泰國曼谷, 2024年1月8日 - (亞太商訊) - 隨著全球旅遊業的重新開放,策略性的傳播能夠幫助泰國充滿活力的娛樂場景重新吸引遊客,並從新冠疫情的影響中加速復蘇。 AsiaPresswire首席戰略官黃正東先生解釋了如何通過定制的新聞稿發佈服務,使從豪華夜總會到文化劇院等各類場地有效地展示其獨特的產品供應、促銷活動和安全措施,在當今激烈競爭的休閒旅行者關注度和預算中增加知名度。 “娛樂場地本質上是在營銷樂趣、興奮和記憶——它在泰國旅遊生態系統中發揮著關鍵作用,” 黃正東表示,“然而,該行業目前面臨著來自酒吧關閉、人才流失和過時觀念等方面的真實挑戰。” 黃正東強調,新聞稿提供了一個靈活、高效的策略,娛樂場地可以圍繞安全性重塑品牌定位,推出新節目/表演,並與驅動旅行者興趣的更廣泛事件保持一致。 “我們的泰國編輯團隊和 GTP-PRHelper AI 寫作助手確保娛樂新聞稿的內容吸引眼球,講述與相關泰國生活方式和旅行記者相關的引人入勝的敘事。” 到2023年為止,AsiaPresswire已經為泰國娛樂品牌發佈了850多則新聞稿,每位客戶平均獲得38萬月訪問量和750多個反向鏈接。獨立音樂熱點XYZ通過持續分享新藝術家陣容的更新,在3個月內實現網站流量增長420%。 “除了寫作之外,我們在800多家泰國廣播公司、報紙、網站和新聞社的獨家媒體關係,使娛樂場地能夠直接將新聞置入關鍵記者的郵箱中,以獲得保證的報道。” 黃正東還表示,AsiaPresswire也會建議娛樂品牌在節日日曆、名人訪談和旅遊貿易展等主要旅遊推動因素周圍優化新聞稿的發佈時間,以達到最大曝光率。 作為娛樂行業推廣的一部分,感興趣的場地可以訪問 www.AsiaPresswire.com 瀏覽新聞排版,以瞭解更多泰國新聞稿發佈的選擇。 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、代理機構、組織和公司提供新聞稿分發解決方案。他們的公關、搜索引擎優化和鏈接專家團隊幫助客戶通過計劃的公關項目,戰略性地利用在線交流來實現業務目標。他們就影響聲譽和前景的在線交流問題提供諮詢。AsiaPresswire向全球媒體、剪報服務、新聞聚合網站和社交網絡分發新聞。他們利用創意的傳播工具、人才、專業知識和資源來創造價值。要瞭解有關GPT-PRHelper及其如何幫助客戶全球新聞傳播的更多信息,請訪問 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



話題 Press release summary



部門 通讯, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network