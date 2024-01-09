2023年前三季度淨賺25億人民幣 蜜雪冰城提交港股上市申請

香港, 2024年1月8日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，受益於城鎮化的推進、現製飲品消費的日常化、品牌連鎖化發展增长趨勢以及產品種類的持續豐富，中國現製飲品市場高速增長。其中，蜜雪冰城股份有限公司（下稱「蜜雪冰城」或「公司」）聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品，是中国第一、全球第二的現製飲品品牌。

2024年1月2日，蜜雪冰城向香港聯交所提交A1上市申請資料，擬赴港上市。值得一提的是，在剛剛過去的12月，蜜雪冰城香港首家門店在旺角開業，以高質平價的特點吸引了港民的廣泛關注。

行業地位領先 全球門店網絡超36,000家

蜜雪冰城價值主張的核心，是能夠給消費者提供高質平價的產品。公司於2005年研發出首款標誌性產品——售價僅1元人民幣的新鮮冰淇淋，受到市場熱捧。後經過多次的食材升級和配方迭代，該款產品如今已是行業銷量最高的單品之一。2013年，公司推出首款現製果飲冰鮮檸檬水，成為中國現製飲品行業銷量第一的常青款產品。2017年，蜜雪冰城創立了現磨咖啡品牌「幸運咖」，切入咖啡賽道，並將其成功培育為中國第四大現磨咖啡品牌。

憑藉廣受歡迎的產品，蜜雪冰城快速擴大其業務規模。截至2023年9月30日，蜜雪冰城全球門店數超過36,000家，是中國現製飲品行業中唯一一個達到3萬家門店規模的企業。其現製茶飲品牌「蜜雪冰城」在國內擁有超過29,000家門店。按截至2023年9月30日的門店數和2023年前九個月的飲品出杯量計，蜜雪冰城是中國第一、全球第二的現製飲品企業。

除了中國市場外，蜜雪冰城全球化佈局也在穩步推進。截至2023年9月30日，公司已在海外開設約4,000家「蜜雪冰城」門店，覆蓋海外11個國家。在現製飲品市場快速增長的東南亞市場，按截至2023年9月30日的門店數量計，「蜜雪冰城」已成為排名第一的現製茶飲品牌。

極緻高效端到端供應鏈製勝 營收淨利雙雙持續增長

在現製茶飲賽道，要想在規模快速擴張之下保持高質平價，離不開強大的供應鏈體系。作為在中國現製飲品行業中最早設立中央工廠的企業，蜜雪冰城打造了一個大規模的極致高效供應鏈基礎設施，覆蓋採購、生產、物流、研發和品質控制等核心組成部分，為業內鮮有的擁有業內規模最大和最完整的端到端供應鏈體系的企業。

此外，蜜雪冰城還通過數字化手段，實現前端後端聯動協作，保證供應鏈的穩定高效，從而實現極致的價格和品質。

映射到財務表現上，蜜雪冰城能夠在壯大規模的同時實現強勁的業績增長。2022年及2023年前九個月，公司收入分別為136億人民幣及154億人民幣，同比增長31.2%及46.0%。同期，公司淨利潤分別為20億人民幣與25億人民幣，同比增長5.3%及51.1%。此外，公司現金流充裕，2021年、2022年以及2023年前九個月，經營活動現金流量淨流入分別為17億人民幣、24億人民幣及31億人民幣。

當前，現製飲品市場競爭愈發激烈，供應鏈、品牌聲譽、加盟商及門店管理、數字化水平和產品等都將是關乎企業能否突出重圍的關鍵。蜜雪冰城擁有高度數字化的端到端供應鏈、家喻戶曉、深入人心的品牌定位、利益與共的加盟模式和高度數字化的運營體系、和高記憶點的爆款產品，疊加優異財務表現，有望持續鞏固行業領先地位，實現全球範圍內的品牌建設和推廣。

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