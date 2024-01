LQR House宣布回購股份並將其轉移至其由過戶代理持有的帳戶，隨著回購計畫的啟動

Friday, 5 January 2024, 12:00 HKT/SGT Share:

佛羅裡達州邁阿密海灘, 2024年1月5日- (亞太商訊) - LQR House公司(以下簡稱“公司”或“LQR House”)(納斯達克:LQR),一家專注於烈酒和飲料行業的細分電商平台,宣布回購其576,713股股份,並隨後將這些股份從其經紀帳戶轉移到其過戶代理的帳戶,佔其總流通股的15%。 在得到親近顧問的建議指導下,LQR House採取策略性舉措,承認由其過戶代理持有的股份將無法用於做空LQR普通股。透過採用這種方法,公司預計回購的股份將遠離做空者的觸及,從而建立更強大的對抗股票悲觀猜測的防線。 LQR House的執行長肖恩·多林格(Sean Dollinger)在此舉措上分享了見解,表示:「考慮到我所認為的做空者持續的挑戰,我正在採取積極的立場。我敦促持有大量股份的股東將其股份從經紀帳戶轉移到我們的過戶代理Vstock Transfer的帳戶。我們將樂意提供協助,並能夠促成與VSTOCK的電子郵件協調以幫助進行這一轉移。請隨時透過發送電子郵件至sean@lqrhouse.com啟動此過程。股東應該意識到,任何此類轉移都會顯著延長股東出售股份的時間,如果他們有此願望的話。” 這一積極的步驟不僅可能減少LQR股票的做空量,也強化了LQR House維持強大和有韌性市場地位的承諾。在關注透明度和股東保護的同時,LQR House致力於在波動的金融環境中促進長期價值和穩定性。 關於LQR House Inc. LQR House旨在成為葡萄酒和烈酒電商領域的重要力量,以其旗艦酒類市場cwspirits.com為代表。該平台無縫提供了一系列新興、優質和豪華烈酒、葡萄酒和香檳,來自備受尊敬的零售合作夥伴,如Country Wine & Spirits。作為一個科技驅動的中心,LQR House利用軟體、數據分析和人工智慧提升消費者體驗。 CWSpirits.com是現代、以便利為導向的購物者的首選目的地,為美國各地的家庭提供了精選的酒類產品。除了擔任電商領導者的角色,LQR House也是一家在酒類產業專注於行銷的代理商。公司透過將廣告活動的成功直接與CWSpirits.com上的銷售相對應來衡量活動的成功,證明了投資報酬率。在酒類領域擁有超過550位影響力人物的支持下,LQR House策略性地將流量引導至CWSpirits.com,提升品牌可見度。 LQR House旨在透過致力於提供無與倫比的線上購物體驗和提供客製化的行銷解決方案來顛覆傳統的酒類產業格局。 前瞻性聲明 本公告中的某些陳述屬於前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於公司對可能影響其財務狀況、業績、業務策略和財務需求的未來事件的當前期望和預測。股東可以透過諸如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「有望」、「潛在」、「繼續」或其他類似表述的詞語或短語來識別這些前瞻性聲明。本公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明,以反映此後發生的事件或情況,或其在此後日期之後產生的對其期望的變化,除非法律規定。這些陳述受到不確定性和風險的影響,包括但不限於與市場狀況相關的不確定性以及初次公開募股的完成,以及在預期條件下或根本不完成的不確定性,以及在提交給SEC的S-1表格上討論的「風險因素」部分中討論的其他因素。儘管公司相信這些前瞻性聲明中表達的期望是合理的,但公司不能向投資者保證這些期望將成為現實,公司提醒投資者實際結果可能與預期結果有重大差異,並鼓勵投資者查閱公司在SEC提交的S-1表格和其他文件中可能影響其未來結果的其他因素。如需更多因素,請參閱公司在SEC提交的文件,可在 www.sec.gov 上查閱。 投資者和媒體聯絡方式: info@lqrhouse.com



