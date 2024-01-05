LQR House宣布2023年12月營收年增458%，得益於假日電商的成功



佛羅裡達州邁阿密海灘, 2024年1月5日- (亞太商訊) - LQR House公司（以下簡稱“公司”或“LQR House”）（納斯達克：LQR），一家專注於烈酒和飲料行業的細分電商平台，自豪地宣布，與2022年12月相比，2023年12月營收年增458%。這項成就與美國國家零售聯合會的預測相吻合，該聯合會預計2023年11月和12月間將創下空前的假期支出，介於9,573億美元至9,666億美元之間。 在2022年12月，LQR House的營收為74,053美元，而到了2023年12月，公司的營收顯著成長至339,713美元。我們認為，這項成就並非孤立事件，而是更廣泛趨勢的一部分，體現在黑色星期五到網路星期一週末創下歷史最高銷售記錄，11月份的月度營收年增超過300%。在我們看來，這些結果表明LQR House不是一次性事件，而是正在發展成為一種持續的情況，LQR House正在積極培養穩定的成長勢頭。 LQR House執行長肖恩·多林格(Sean Dollinger)強調了電商假日季節的重要性，表示：「12月始終是電商最強勁的時期。假日支出往往上升，同時，酒類銷售也呈現顯著成長。我們相信，銷售年成長真實證明了LQR House所帶來的價值。在11月取得卓越業績後，公司在12月再次取得成功。我們的目標是在揭示前方令人振奮的計劃的同時，保持這一增長軌跡，進一步顛覆行業並為股東提供更大價值。” 我們相信LQR House在電商領域不斷鞏固其領先地位，展現出快速成長和創新策略，以滿足烈酒和飲料產業消費者不斷變化的需求。 關於LQR House Inc. LQR House旨在成為葡萄酒和烈酒電商領域的重要力量，以其旗艦酒類市場cwspirits.com為代表。該平台無縫提供了一系列新興、優質和豪華烈酒、葡萄酒和香檳，來自備受尊敬的零售合作夥伴，如Country Wine & Spirits。作為一個科技驅動的中心，LQR House利用軟體、數據分析和人工智慧提升消費者體驗。 CWSpirits.com是現代、以便利為導向的購物者的首選目的地，為美國各地的家庭提供了精選的酒類產品。除了擔任電商領導者的角色，LQR House也是一家在酒類產業專注於行銷的代理商。公司透過將廣告活動的成功直接與CWSpirits.com上的銷售相對應來衡量活動的成功，證明了投資報酬率。在酒類領域擁有超過550位影響力人物的支持下，LQR House策略性地將流量引導至CWSpirits.com，提升品牌可見度。 LQR House旨在透過致力於提供無與倫比的線上購物體驗和提供客製化的行銷解決方案來顛覆傳統的酒類產業格局。 前瞻性聲明 本公告中的某些陳述屬於前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、業績、業務策略和財務需求的未來事件的當前期望和預測。股東可以透過諸如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「有望」、「潛在」、「繼續」或其他類似表述的詞語或短語來識別這些前瞻性聲明。本公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映此後發生的事件或情況，或其在此後日期之後產生的對其期望的變化，除非法律規定。這些陳述受到不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性以及初次公開募股的完成，以及在預期條件下或根本不完成的不確定性，以及在提交給SEC的S-1表格上討論的「風險因素」部分中討論的其他因素。儘管公司相信這些前瞻性聲明中表達的期望是合理的，但公司不能向投資者保證這些期望將成為現實，公司提醒投資者實際結果可能與預期結果有重大差異，並鼓勵投資者查閱公司在SEC提交的S-1表格和其他文件中可能影響其未來結果的其他因素。如需更多因素，請參閱公司在SEC提交的文件，可在 www.sec.gov 上查閱。 投資者和媒體聯絡方式： info@lqrhouse.com



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