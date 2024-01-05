AEON信貸財務2023年度首九個月收入增長34.4%至11.9億港元，溢利上升12.8%至2.8億港元

香港, 2024年1月4日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日公布截至二零二三年十一月三十日止九個月之業績（「二零二三年度首九個月」或「報告期間」）。

於報告期間，集團收入按年躍升 34.4%至1,192,900,000港元，主要由於集團的營銷計劃帶動信用卡循環應收賬款及個人貸款應收賬款餘額持續增加，加上信用卡簽賬購物利率上升，令利息收入顯著上升。由於收單商戶數目及交易量增加，來自信用卡收單業務的徵收費用及佣金增加港幣 9,400,000港元至32,100,000 港元，亦推動收入增長。同時，除稅後溢利增長12.8%，達至282,300,000 港元，每股盈利增加至67.40 港仙。

隨著市場持續復甦，集團於報告期間採取多項為客戶定製、積極主動的措施，推動銷售及應收賬款健康增長，旨在建立同時具備收入、增長及韌性的良好信貸組合。因此，集團於二零二三年度首九個月整體銷售額較去年同期（「二零二二年度首九個月」或「去年同期」）增長18.5%，客戶貸款及應收款項總額較二零二三年二月底增長16.8%。

營銷方面，集團利用有針對性及具吸引力的市場推廣，更好地向合適的客戶推廣其具有競爭力的產品和服務。此外，為進一步提升信用卡使用的安全性及便利性，集團除了在手機應用程式加入生物認證及網絡交易一次性密碼外，也為AEON 銀聯卡新增「QR Pay」及「QR Cash」功能，並引入Apple Pay 和Google Pay 為客戶提供更多樣化的付款和現金提取方式。信貸組合質素方面，集團通過最新市場指標和更新應用賬戶管理分析工具不斷完善信用評估模型，對控制拖欠應收賬款增加起了一定作用。

在業務增長的同時，集團高度重視將可持續發展融入業務營運。二零二三年九月初，集團所發行的信用卡逐步以通過全球回收標準的更可持續塑料rPVC 取代傳統的PVC 塑料。此舉進一步強化了集團可持續發展承諾，並提供可持續性的卡類產品選擇給具環保意識的消費者。

展望未來，面對喜憂參半的經濟信號，集團將努力加快刺激銷售和應收賬款的增長，同時維持改善信用評估技術以保持穩定的資產質素。營銷方面，集團將繼續針對信用卡及個人貸款業務推出大規模促銷活動，以遊戲化和獎勵計劃措施捕捉預期上升的市場消費。與此同時，集團將繼續推出新的手機支付產品和數碼服務，以豐富客戶體驗，並確保集團在競爭環境中保持領先地位。在可持續發展方面，集團將尋求採用更多數碼化支付解決方案和節能方案，以進一步減少碳足跡和能源消耗。

AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示:「我們很高興在 2023 年度首九個月，營收和利潤都實現了持續穩健的增長。 我們將繼續致力提供卓越的信用卡服務，努力滿足客戶不斷變化的需求。 我們亦決心透過提供更多創新和個人化的服務來擴大客戶群。憑藉穩健的流動性和資產負債表，我們有信心抓住不斷增長的消費金融市場所帶來的巨大機遇，並在未來保持我們的增長軌跡。」

關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。

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