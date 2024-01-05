錨定高成長黃金賽道 現製飲品龍頭蜜雪冰城遞表香港聯交所

香港, 2024年1月4日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道，隨著消費逐步回暖，2023年食品飲料板塊呈結構性復蘇，性價比消費、龍頭效應等特徵凸顯，成長確定性高、業績可見度強的細分領域和龍頭企業，為首選的投資主線。細分賽道中，全球現製飲品市場規模巨大且有望加速增長，以蜜雪冰城為代表的龍頭企業業績潜力逐步釋放，投資價值進一步顯現。

蜜雪冰城是一家全球領先的現製飲品企業，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。1月2日，於2024年開年之際，蜜雪冰城向香港聯交所遞交A1上市申請，擬在主板掛牌上市。

「蜜雪冰城」品牌名稱於1999年正式啟用，代表著「甜蜜」與「冰爽」的含義。2005年，公司推出第一款售價僅為1元人民幣（約15美分）的蛋筒冰淇淋（現在稱為新鮮冰淇淋），引起市場熱烈反響，也成為其首款標誌性產品。2007年，該品牌旗下第一家新鮮冰淇淋專賣店應運而生，並自這一年起，蜜雪冰城形成了一套標準化的運營管理體系，再通過加盟模式予以複製，建立了全民級別的品牌認知。根據灼識諮詢的報告，按照截至2023年9月30日的門店數及2023年前九個月的飲品出杯量計，蜜雪冰城是中國第一、全球第二的現製飲品企業。

「跨品牌」+「跨地域」並駕齊驅 構築多元增長曲線

蜜雪冰城一直堅持高質平價的價值理念，憑借對消費者需求的深度洞察、長期的品牌運營經驗、高效的供應鏈體系、強大的研發生產能力以及成熟的加盟商管理模式，規模化地將運營區域從中國拓展到海外市場，將產品品類從現製冰淇淋和茶飲拓展到現磨咖啡，實現跨地域和跨品類的規模化拓展。

公司於2017年進入現磨咖啡領域，打造品牌「幸運咖」。據悉，為保證產品品質，在原料端，「幸運咖」選用阿拉比卡咖啡豆，源自埃塞俄比亞、哥倫比亞、巴西及印度尼西亞等國，並於2022年及2023年獲得意大利國際咖啡品鑑協會(IIAC)鉑金獎1次、金獎19次。此外，公司還建立了大型咖啡烘焙工廠，配備從知名供應商(如Probat和 Bühler)採購的自動化設備及機器。在此基礎上，依託公司強大供應鏈，「幸運咖」實現在保證提供優質產品的同時，定價遠低於行業同類產品的平均價格。

截至2023年9月30日，根據灼識諮詢的報告，按以店數計，現製茶飲品牌「蜜雪冰城」在國內擁有超過29,000家門店，是中國第一的現製茶飲品牌；以門店數計，現磨咖啡品牌「幸運咖」擁有約2,900家門店，是中國第四大現磨咖啡品牌。

在國內站穩腳跟、躋身頭部地位後，蜜雪冰城亦有序推進國際化佈局，一步步打開海外市場。自2018年起，公司積極拓展東南亞市場，通過結合國內長期積累的豐富經驗和專有知識，以及一系列因地製宜的創新運營措施，在當地市場取得了快速發展。截至2023年9月30日，公司已經在海外11個國家開設了約4,000家門店。根據灼識諮詢的報告，按照截至2023年9月30日的門店數量計，「蜜雪冰城」是東南亞市場排名第一的現製茶飲品牌。

規模效應顯著 盈利能力穩健

截至2023年9月30日，蜜雪冰城的門店網絡已遍佈中國31個省份、自治區、直轄市，約300個地級市、1,700個縣城和3,100個鄉鎮，覆蓋所有線級城市，並在中國和海外合計擁有超過36,000家門店。2023年前九個月期間，公司的門店網絡實現了約370億人民幣的終端零售額和約58億杯的出杯量。

顯著的規模效應，可觀的收入增長、優異盈利和充裕的現金流，成就了蜜雪冰城穩健的財務表現。於2022年、2023年前九個月，公司分別實現收入約人民幣136億元、154億元，同比增長31.2%、46.0%；淨利潤分別約為人民幣20億元、25億元，同比增長5.3%、51.1%。此外，亦持續創造經營活動現金流量淨流入，2021年、2022年及2023年前九個月分別為人民幣17億元、24億元及31億元。

伴隨赴港IPO計劃的啟動，公司有望繼續把握全球現製飲品市場的發展趨勢，為資本市場帶來一枚值搏率高的消費標的。

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