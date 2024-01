Thursday, 4 January 2024, 16:51 HKT/SGT Share: 錨定高成長黃金賽道 現製飲品龍頭蜜雪冰城遞表香港聯交所

香港, 2024年1月4日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道,隨著消費逐步回暖,2023年食品飲料板塊呈結構性復蘇,性價比消費、龍頭效應等特徵凸顯,成長確定性高、業績可見度強的細分領域和龍頭企業,為首選的投資主線。細分賽道中,全球現製飲品市場規模巨大且有望加速增長,以蜜雪冰城為代表的龍頭企業業績潜力逐步釋放,投資價值進一步顯現。 蜜雪冰城是一家全球領先的現製飲品企業,聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。1月2日,於2024年開年之際,蜜雪冰城向香港聯交所遞交A1上市申請,擬在主板掛牌上市。 「蜜雪冰城」品牌名稱於1999年正式啟用,代表著「甜蜜」與「冰爽」的含義。2005年,公司推出第一款售價僅為1元人民幣(約15美分)的蛋筒冰淇淋(現在稱為新鮮冰淇淋),引起市場熱烈反響,也成為其首款標誌性產品。2007年,該品牌旗下第一家新鮮冰淇淋專賣店應運而生,並自這一年起,蜜雪冰城形成了一套標準化的運營管理體系,再通過加盟模式予以複製,建立了全民級別的品牌認知。根據灼識諮詢的報告,按照截至2023年9月30日的門店數及2023年前九個月的飲品出杯量計,蜜雪冰城是中國第一、全球第二的現製飲品企業。 「跨品牌」+「跨地域」並駕齊驅 構築多元增長曲線 蜜雪冰城一直堅持高質平價的價值理念,憑借對消費者需求的深度洞察、長期的品牌運營經驗、高效的供應鏈體系、強大的研發生產能力以及成熟的加盟商管理模式,規模化地將運營區域從中國拓展到海外市場,將產品品類從現製冰淇淋和茶飲拓展到現磨咖啡,實現跨地域和跨品類的規模化拓展。 公司於2017年進入現磨咖啡領域,打造品牌「幸運咖」。據悉,為保證產品品質,在原料端,「幸運咖」選用阿拉比卡咖啡豆,源自埃塞俄比亞、哥倫比亞、巴西及印度尼西亞等國,並於2022年及2023年獲得意大利國際咖啡品鑑協會(IIAC)鉑金獎1次、金獎19次。此外,公司還建立了大型咖啡烘焙工廠,配備從知名供應商(如Probat和 Bühler)採購的自動化設備及機器。在此基礎上,依託公司強大供應鏈,「幸運咖」實現在保證提供優質產品的同時,定價遠低於行業同類產品的平均價格。 截至2023年9月30日,根據灼識諮詢的報告,按以店數計,現製茶飲品牌「蜜雪冰城」在國內擁有超過29,000家門店,是中國第一的現製茶飲品牌;以門店數計,現磨咖啡品牌「幸運咖」擁有約2,900家門店,是中國第四大現磨咖啡品牌。 在國內站穩腳跟、躋身頭部地位後,蜜雪冰城亦有序推進國際化佈局,一步步打開海外市場。自2018年起,公司積極拓展東南亞市場,通過結合國內長期積累的豐富經驗和專有知識,以及一系列因地製宜的創新運營措施,在當地市場取得了快速發展。截至2023年9月30日,公司已經在海外11個國家開設了約4,000家門店。根據灼識諮詢的報告,按照截至2023年9月30日的門店數量計,「蜜雪冰城」是東南亞市場排名第一的現製茶飲品牌。 規模效應顯著 盈利能力穩健 截至2023年9月30日,蜜雪冰城的門店網絡已遍佈中國31個省份、自治區、直轄市,約300個地級市、1,700個縣城和3,100個鄉鎮,覆蓋所有線級城市,並在中國和海外合計擁有超過36,000家門店。2023年前九個月期間,公司的門店網絡實現了約370億人民幣的終端零售額和約58億杯的出杯量。 顯著的規模效應,可觀的收入增長、優異盈利和充裕的現金流,成就了蜜雪冰城穩健的財務表現。於2022年、2023年前九個月,公司分別實現收入約人民幣136億元、154億元,同比增長31.2%、46.0%;淨利潤分別約為人民幣20億元、25億元,同比增長5.3%、51.1%。此外,亦持續創造經營活動現金流量淨流入,2021年、2022年及2023年前九個月分別為人民幣17億元、24億元及31億元。 伴隨赴港IPO計劃的啟動,公司有望繼續把握全球現製飲品市場的發展趨勢,為資本市場帶來一枚值搏率高的消費標的。



