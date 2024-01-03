Novationwire進駐阿聯酋，將於2024年一季度在迪拜設立辦事處

新加坡, 2024年1月3日 - (亞太商訊) - 作為領先的新聞稿發佈平臺，Novationwire宣佈將於2024年一季度開設其位於迪拜的新辦事處。新辦事處將為目標高增長的阿拉伯聯合酋長國市場的國內外公司提供加強的新聞稿傳播解決方案，進一步提高其品牌知名度和消費者互動。

憑藉定制的阿拉伯語技術和數據庫，完美適應阿聯酋多元的文化傳媒格局，Novationwire的業務擴張得益於對支持品牌知名度和消費者互動的阿拉伯語新聞稿發佈服務的激增的需求。

Novationwire首席營銷官特裡·羅賓斯表示:“隨著阿聯酋數字化轉型的不斷加速，精明的受眾期望品牌主們契合其當地利益和價值觀的迴響式的品牌敘事。我們的迪拜部門將幫助全球各企業制定真正與阿聯酋市場產生共鳴的故事，驅動可衡量的知名度和互動提升。”

先進的阿拉伯語新聞稿技術

業務擴張的核心在於Novationwire專有的阿拉伯語人工智能內容創建工具。該工具利用大量定制的數據集，有助於生成具本地特色的新聞稿。

羅賓斯解釋道:“我們的AI助手分析數以百萬計的阿拉伯語數據點，從中獲得文化洞察，並將其深度融入客戶新聞稿，實現最優的本地化。這有助於國際品牌塑造真實地區特色鮮明的引人入勝的敘事，使採編率和轉化率提高多達71%。”

Novationwire還提供由阿聯酋市場營銷專業人士進行的阿拉伯語文案編寫和編輯服務。羅賓斯表示:“方言和術語上的無懈可擊的本地化對可信度和影響力至關重要。”

面向阿聯酋的媒體和影響力推廣

此外，Novationwire還利用其在線、印刷、電視和廣播領域的阿拉伯語媒體連絡人數據庫，提供精准的推廣服務。增強的網紅互動能力也幫助品牌聯繫阿拉伯社交媒體創作者，獲取代言和放大效應。

羅賓斯補充說:“作為一家自身也在擴展業務到該地區的全球公司，我們深刻理解外部品牌為真正產生共鳴所必須做到的事。我們無與倫比的專業知識和技術使全球企業輕鬆編寫故事、在這個潛力巨大的市場產生真實的關注和互動。”

欲瞭解更多信息，請訪問 www.novationwire.com 或安排諮詢，探索Novationwire如何借助本地化新聞稿發佈和內容創作解決方案提升您品牌在阿聯酋的影響力。

關於Novationwire

Novationwire是一家媒體技術公司，提供新聞稿發佈、媒體數據庫、監測和分析，以執行一體化的品牌新聞活動。通過其AI平臺，Novationwire旨在使新聞稿發佈對各類型組織更簡單、高效。欲瞭解更多信息，請訪問 www.novationwire.com。

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