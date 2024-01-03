方正證券予碧瑤 (1397.HK)強烈推薦評級 目標價1.10港元 57%上升空間

香港, 2024年1月2日 - (亞太商訊) - 方正證券近日發表研報，予碧瑤綠色集團 (1397.HK)「強烈推薦」評級，目標價1.10港元，較建議時股價0.70港元計算，有57%上升空間。

香港最大的綜合環境服務供應商之一

碧瑤於1980年成立，2014年於港交所上市。公司的核心業務包括清潔、廢物處理及回收、園藝及蟲害管理。公司由成立初期專注於提供清潔服務，至今已成為香港最大的綜合環境服務供應商之一。公司客戶廣泛，涵蓋各行各業及不同類型機構，如政府部門、公營機構及跨國企業集團等。

受惠都市固體廢物收費政策實施

香港特區政府都市固體廢物收費(垃圾征費)將於今年4月1日落實生效，該行看好公司前景，因其直接受惠於政策實施。政策增加對廢物處理及回收服務的公共支出有望為環衞企業營收帶來增量。自2008年以來，碧瑤於本港提供優質、可持續發展的廢物全面管理服務和綜合解決方案，包括收集、處理、回收和循環再用廢物。

科技賦能，合約持續激增至歷史新高

長期以來，環衞服務為勞動密集行業，依靠人力解決作業需求。碧瑤以智能化為方向，為行業智能化轉型。2022年，碧瑤推出綠色科技業務，提供各項生物科技、智能化、物聯網、大數據和人工智能解決方案。透過科技賦能，公司贏得多份政府合約。截至2023年10月5日，公司的手頭合約增至約47.4億港元，達到歷史新高，未來有望持續轉化成為公司收入和利潤。

盈利預測及投資評級

方正證券表示，公司具競爭優勢，過往3年快速獲取多個政府合約。公司的手頭合約增至約47.4億港元，達到歷史新高，未來有望持續轉化成為公司收入和利潤。公司部份回收合約按回收物轉化可再利用材料(如PET膠瓶轉為再生物料)後的重量計算向政府收取費用。香港環保回收行業加速發展，回收量大幅提升，為公司業績帶來增量。該行預測公司2023及2024年歸母淨利潤分別為4,140萬及5,811萬港元，對應每股盈利0.10/0.14港元。按8倍目標市盈率及2024年盈利，方正證券予碧瑤「強烈推薦」評級，目標價1.10港元。

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