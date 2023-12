Friday, 29 December 2023, 10:35 HKT/SGT Share: 業務資本兩手抓 國美零售發展動力強勁

香港, 2023年12月29日 - (亞太商訊) - 2023年對於諸多消費領域的企業來說是復蘇的一年,根據國家統計局的數據,2023年11月,社會消費品零售總額42505億元,同比增長10.1%;今年的前11個月,社會消費品零售總額427945億元,同比增長7.2%。然而在資本市場持續低迷的氛圍下,諸多消費零售領域的企業股價低位徘徊,不過隨著一些利好消息的刺激,亦有企業在年末漲勢顯著,例如國美零售(493.HK)。 國美零售今年動作頻頻,以積極求變的態度進行戰略轉型並處理自身的債務問題。 在業務方面,國美零售今年推出“類加盟”概念,通過品牌賦能等方式與加盟商携手合資開辦公司,在開放商業平台、品牌資源、供應鏈等領域實現共建共贏。 此外,據國美內部消息人士透露,公司正在搭建無人零售的項目團隊,計劃進軍無人零售市場。國美零售對於該項擬推進的業務定位為補充滿足介於電商和社區超市之間的購物需求,比電商更快,比社區超市更近,形成離客戶距離不超過五十米,響應時間不超過五分鐘的便捷零售生態。 國美的類加盟與無人零售模式有著一些共性的優勢,例如都是輕資産運營,並且在業務的各個環節能够幫助國美零售實現正向的現金流,緩解資金壓力,實現降本增效等。 除正在謀劃開啓的無人零售項目外,筆者還從內部消息人士處了解到國美仍有多個項目已經蓄勢待發,比如新能源汽車展廳、供應鏈出海、國美電器的重啓等,這些項目正符合了目前能源轉型、培育外貿新動能、刺激消費等政府層面的倡導,相信一旦這些項目逐步在市場中揭開面紗,國美零售的價值也將水漲船高,令人期待其更加迅猛的增長勢頭。 除了業務之外,國美零售亦積極通過多種手段處理債務問題,優化資本結構。12月27日,國美零售公告稱其與京東簽訂了協議,將通過股權轉讓和轉換的方式償還前期的部分債務,可換股債券轉股價設定為1.24港元,換股價比公告日收盤價格溢價約19.3倍,這一價格也側面反映出了對於國美有著更高的預期。此外,引入電商巨頭京東作為投資者,也不免讓人期待其對於國美業務方面進行加持的可能性。 業務及資本角度的多項利好推動下,國美零售的股價本周呈現出顯著的上升趨勢,僅昨日(28日)一天就漲超10%,但還遠不及預期,期待今年最後一個交易日的表現。結合今年中央經濟工作會議對於刺激消費的重視等政策角度的利好,預計國美零售等消費企業會有更加廣闊的發展空間。



