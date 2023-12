Thursday, 28 December 2023, 16:32 HKT/SGT Share:

來源 FTLife Insurance Company Limited 富通保險全方位推出免費「匠心預設保單服務」,為本地首間涵蓋所有危疾、醫療及指定儲蓄壽險計劃的保險公司 延續匠心服務 全面守護客戶及其家人

香港, 2023年12月28日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)的人生規劃師一直致力以匠心服務(Artisanal Service)提升客戶體驗,守護客戶及其摰愛於「生、老、病、 傳承」人生旅程中的不同需要。富通保險今日宣佈推出免費「匠心預設保單服務」,為本地首間涵蓋所有危疾、醫療及指定儲蓄壽險計劃(1)的保險公司,保單持有人可按意願安排指定保障領取人,若其不幸因重病或其他情況導致精神上失去行為能力行事,指定保障領取人可透過簡單手續申領理賠,免卻繁複的法律程序,及時支付醫療費用及生活開支,一解燃眉之急。 富通保險「匠心預設保單服務」特點: - 費用全免 保單持有人(2)可於精神上有能力行事時,按個別保單申請「匠心預設保單服務」,無須繳付任何費用。 - 未雨綢繆 保單持有人可預先安排委任一名年滿18歲、稱心可靠之 家庭成員(3)為指定保障領取人(4)。 - 全面支援 保單持有人一旦其被診斷為精神上無行為能力行事,指定保障領取人可代提取其生存賠償或指定百分比的保單現金價值應付醫療開支,把握治療黃金期讓患者得到最佳治療。 富通保險首席營運總監羅偉廉表示:「富通保險致力為客戶創造超越保險以外的價值,繼上季度推出的升級Customer Care Concierge,我們與不幸患上頑疾的客戶及其家人同行,透過提供中醫支援讓其重獲身心動力之外;富通保險於本季再推出『匠心預設保單服務』,客戶可預先安排委任人靈活簡易處理理賠申領及管理保險單事宜,即使不幸遇上最壞的情況,也可減輕家人的經濟負擔及壓力,全面守護客戶及其家人。未來,我們將進一步緊扣集團多元業務生態圈發揮協同,加強客戶體驗,讓人生規劃師捕捉客戶不同人生階段的需要,提供更貼心到位的匠心服務。」 註: (1) 指定儲蓄壽險計劃包括:「盛世 • 傳家寶」壽險計劃系列、「匠心 • 傳承」儲蓄壽險計劃、「價值連承」壽險計劃及「愛豐盛」壽險計劃系列。 (2) 保單持有人必須與受保人為同一人。若保單持有人持有由《持久授權書條例》(第501章) 產生的持久授權書(「持久授權書」)涵蓋保單或根據《精神健康條例》(第136章)(或在另一司法管轄區類似法律)委任受託監管人或監護人,將不適用於此項增值服務。 (3) 即保單持有人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹、祖父母、外祖父母、孫兒女、外孫兒女或獲富通保險批准的其他關係。 (4) 指定保障領取人須為保單內唯一之受益人。 關於富通保險有限公司 富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659)之全資附屬公司。服務香港逾三十年,富通保險透過與集團多元業務協同,致力成為客戶的人生規劃師,提供全面的生活和終身保障方案,從創富傳承、健康養生到優質生活,照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技,富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司,創造超越保險以外的共享價值,邁向可持續發展的未來。 傳媒聯絡 富通保險有限公司 鄺淑儀 (Suki Kwong) +852 2591 8504 / 6012 3298 suki.kwong@ftlife.com.hk 縱橫財經公關顧問有限公司 吳宛蓉 (Cynthia Ng) / 伍思聰 (Sico Wu) +852 2114 4952 / +852 2114 4319 cynthia.ng@sprg.com.hk / sico.wu@sprg.com.hk 富通保險有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)



