引入優質戰略股東 國美零售積極化解債務危機

香港, 2023年12月28日 - (亞太商訊) - 昨晚(12月27日),老牌零售龍頭國美零售(493.HK)發佈了公告,宣佈該公司、國美電器及賣方寧波梅山保稅港區國美信盛達創業投資合夥企業(有限合夥)與買方江蘇京東邦能投資管理有限公司及債券持有人Danube Innovation Limited(由京東集團最終控制)就結算部分債券訂立協議。 此前,於2020年5月28日,國美零售與京東集團的全資附屬JD.com International Limited(認購人)訂立認購協議,認購人同意認購該公司發行的本金額為1億美元於2023年到期的5厘可換股債券,該等債券已於今年6月30日到期,但於公告日期仍未償還。 根據協議,此次結算部分債券的方式為股權轉讓和債轉股。 國美將向京東出售深圳十分到家服務科技有限公司的21.6495%股權,代價為1.05億元人民幣,該代價將悉數用於結算等值債券。預期國美零售將實現出售收益約人民幣1300萬元。於股權轉讓完成後且不早於2024年2月17日,債券持有人將根據債券條款將相當於本金額人民幣1.45億元的債券轉換為股份,轉股價為1.24港元,即將向債券持有人發行合共1.2864億股換股股份,佔國美零售現有已發行股本約0.27%。 此次債券的相關安排,對於正處於轉型期的國美零售來說是重大利好。一方面,通過股權轉讓和債轉股的方式,結算了本金總額共2.5億元人民幣的債券,减輕了公司的債務壓力;另一方面,京東作為線上3C家電銷售巨頭,和國美零售存在著業務方面的互補,此次協議引入京東作為戰略級股東,對於國美零售進一步發揮線下品牌和門店優勢,並發力線上直播等新業務有著重要意義。 此外,京東與國美零售達成的轉股價格也值得研究。轉股價為1.24港元,而12月27日國美零售的收盤價為6.1港仙(0.061港元),溢價高達19.3倍,這個價格也從側面說明,國美零售目前的股價正處於低谷期,有進一步回升的潜力。國美零售也一直在積極償還可轉換債券等債務,通過多種手段化解債務危機,此次協議正是國美努力自救的多重舉措的一個縮影。 港股市場對於這一利好亦給予了强烈的反應,今日國美零售早盤高開高走,截止午間收市上漲了超15%。隨著國美零售轉型的進一步落地、開展,配合積極解決債務問題的多種舉措,預計其經營狀況將繼續好轉。



話題 Press release summary



