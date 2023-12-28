Novationwire啟動定制化墨西哥新聞稿發佈服務以幫助國際公司開拓當地市場



新加坡, 2023年12月28日 - (亞太商訊) - 作為全球領先的新聞稿發佈平臺，Novationwire (https://www.novationwire.com)推出了面向欲擴大墨西哥市場份額的公司而定制的西班牙語新聞稿發佈服務。這些本地化服務利用先進的語言處理技術和深入的區域專業知識，幫助國際品牌制定與墨西哥受眾產生共鳴的本地化內容，以驅動參與。 Novationwire首席營銷官特裡·羅賓斯表示:“隨著墨西哥數字經濟的快速擴張，這個國家為跨行業的全球品牌帶來了重大的增長機遇。我們的新西班牙語新聞稿發佈解決方案使企業能夠開發本地化的傳播策略，以抓住這片蓬勃發展的市場格局，在當地建立深入的聯繫。” Novationwire面向墨西哥的新聞稿項目的核心是一款人工智能內容創作工具，它通過訓練龐大的西班牙語營銷和公關素材數據集而成。“我們的系統研究了數百萬個墨西哥媒體報道和新聞稿樣本，深入理解這個市場中所關注的文化細微差別、主題和敘事方式。” 羅賓斯解釋道。 在這些見解的基礎上，Novationwire的AI助手幫助國際品牌調整其關鍵信息，塑造出迎合墨西哥受眾口味的引人入勝的故事角度。“我們的技術不僅僅是將英語新聞稿翻譯成西班牙語，而是完全原創具有當地相關性的西班牙語內容。” 羅賓斯說，“這種本地化方法使參與度和轉化率提高了多達5倍。” 此外，Novationwire還提供針對性的墨西哥媒體發佈和意見領袖推廣服務，利用其搜集的記者、博主和數字意見領袖專有數據庫。 “我們仔細整理了墨西哥媒體格局中的西班牙語連絡人，從主要報紙到利基刊物再到社交媒體創作者。” 羅賓斯指出。 早期採用Novationwire墨西哥新聞稿發佈計劃的客戶已經看到了可觀的成果。“一家歐洲電商公司利用我們的服務來宣傳一個面向墨西哥消費者的新的墨西哥定制手機應用和網上商店。” 羅賓斯解釋說，“在發佈本地化新聞稿的兩個月內，他們從墨西哥的網站流量增加了382%，應用日下載量增加了212%，墨西哥社交媒體關注者增加了456%。” 他補充說:“對於尋求在墨西哥開展有意義的互動的全球公司來說，文化共鳴的敘事方式至關重要。我們定制的解決方案使品牌能夠塑造與當今墨西哥的利益、價值觀和對話保持一致的敘事。結果說明一切。” 展望未來，Novationwire計劃擴大其面向全球重點市場的定制化服務陣容。“我們正在積極開發亞洲、歐洲、中東等高潛力地區的本地化能力。” 羅賓斯說。 “我們的終極目標是為全球公司提供一個統一的平臺，以執行覆蓋全球關鍵市場的集成化本地化策略。” 關於Novationwire Novationwire是一家媒體技術公司，提供新聞稿發佈、媒體數據庫、監測和分析，以執行一體化的品牌新聞活動。通過其AI平臺，Novationwire旨在使新聞稿發佈對各類型組織更簡單、高效。欲瞭解更多信息，請訪問 www.novationwire.com。 Media Contact Brand: Novationwire Contact: Eric Lee Email: support@Novationwire.com Website: https://www.Novationwire.com SOURCE: Novationwire



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