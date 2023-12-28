MIKIKI x 卓爾廣場 x Market Trend呈獻「冬日動感之旅」智能AI照相館免費拍攝 雪國新奇4D體感互動滑雪體驗

香港, 2023年12月28日 - (亞太商訊) - 新鴻基地產旗下新蒲崗MIKIKI及屯門卓爾廣場將與Market Trend互動體驗遊戲製作公司即日至2024年1月1日期間特別打造新穎、刺激又好玩的「冬日動感之旅」主題，以逼真的雪國村莊和幻彩森林冬日場景，讓你瞬間投入沉浸式雪地國度、挑戰速度極限、率先體驗科技與運動結合的玩樂新趨勢！於活動推廣期內，顧客可以免費試玩全港首個商場大型AI照相館，拍下冬日主題短片，創意打卡；The Point 會員憑指定積分或於場內消費滿指定金額，即可換領遊戲預留證，全「身」體驗「4D滑雪大挑戰」、「GOAL 足球神射手」、「桌上冰壺遊戲」等互動體驗運動遊戲；走在科技與玩樂最前線！

同場加映節日精選禮品換領：The Point會員憑指定積分及即日電子貨幣消費滿指定金額，即可免費換領西班牙氣酒、蜜桃烏龍茶及運動水樽！

首個商場智能AI照相館 . 三大刺激體感互動遊戲

MIKIKI及卓爾商場將搖身變成雪國村莊與幻彩森林，在一片冰藍的雪山與森林之間，讓你彷彿置身迷人雪地景致！Market Trend特別為今次「冬日動感之旅」以AI技術創作兩位Pixel Sports的主角Bruce及Charlotte於雪國村莊帶領各位參加者投入沈浸式數碼體感互動之旅，並置身於各個遊戲之中為大家打打氣！透過4D體感互動遊戲「4D滑雪大挑戰」擺動身體避開賽道中的障礙物，加上特效吹風機即時送上陣陣冷風，一嘗在雪地迎風飛馳的自在體驗；為迎合冬日主題，商場更推出難得一遇的「桌上冰壺遊戲」，讓玩家在香港也能體驗雪地冰壺運動。此外，MIKIKI獨有的「GOAL足球神射手」同樣不容錯過，化身足壇明星，全力將足球射向觸控屏幕，享受瘋狂入球的驚人魔力。

全情投入運動激戰之後，當然少不了重點打卡環節。MIKIKI帶來全港首個商場智能AI照相館，融入嶄新科技，為大家創作充滿冬日氣氛的AI短片！只需掃瞄二維碼即可下載專屬AI短片，立刻發布於個人社交平台與好友分享喜悅。兩個商場更分別以「MIKIKI . 雪國村莊」及「卓爾商場 . 幻彩森林」主題，呈獻雪國小屋、絢麗森林等雪地景致，倍添白色節日氣氛。

MIKIKI . 雪國村莊

聖誕AI照相館

與摯友打卡留念是節慶活動不可缺少的環節，今次推介的智能AI照相館，是首次出現在商場的免費拍攝體驗。照相館可即時為你創作充滿冬日氣氛的卡通化AI短片，拍下在雪國村莊盡情玩樂的歡樂時刻！只需掃瞄二維碼即可下載專屬短片，立刻發布於個人社交平台與好友分享聖誕喜悅。

「4D滑雪大挑戰」

原來在香港都可以一嘗滑雪的滋味！踏上場內逼真的4D體驗賽道，風馳電掣、擺動身體避開沿途的障礙物，加上特效吹風機即時送上陣陣冷風，享受在雪地迎風飛馳、非一般的自在體驗！

「桌上冰壺遊戲」

說起冬日運動，冰壺可謂在香港較少接觸的一項。為配合雪地主題，Mikiki推出模擬版的「雪地冰壺遊戲」，猶如身處雪地的冰壺比賽。朋友們也可互相較量，一同慶祝普世歡騰的時刻。

「GOAL足球神射手」

熱愛足球的你，可以秒速化身神射手，在場內體驗最純粹與瘋狂的足球競技之旅。參加者可射向螢幕上顯示的不同分數，向難度挑戰，限時內爭取高分入球，讓你完全享受足球世界的刺激和樂趣。

雪國小屋打卡熱點

一輪運動激戰後，來到位於雪國村莊大雪山前的夢幻雪國小屋稍作休息。放慢步伐，在唯美的角度靜靜欣賞山際，看小鹿駕著雪車飛越夜空，堆起可愛的雪人，全方位感受雪國村莊帶來的樂趣。

卓爾商場 . 幻彩森林

幻彩雪國森林打卡熱點

幻彩森林遍地雪花、一棵棵聖誕樹折射出夢幻柔和的光影，加上幻彩聖誕鹿及浸光聖誕森林，是打卡好去處!體驗滑雪挑戰和冰壺遊戲後，你還可以與一眾好友在幻彩森林樹陣前找到包裝精美、超大型的聖誕禮物，一起共享歡樂！

「桌上冰壺遊戲」

幻彩森林裡同樣設有吸睛的桌上冰壺遊戲，可以與大班好友互相挑戰暢玩，一同慶祝普世歡騰的時刻。模擬版的賽道，猶如身處雪地的冰壺比賽，是不可多得的冬日特式團體活動。

「4D滑雪大挑戰」

來到幻彩森林開展冒險之旅，踏上場內逼真的4D體驗賽道，風馳電掣、擺動身體避開沿途的障礙物，加上特效吹風機即時送上陣陣冷風，在室內享受雪地迎風飛馳、刺激好玩的速度體驗！

自然趣味工作坊 親手製作圓木彩繪及浮游花瓶

喜歡大自然又動靜佳宜的你，絕對不能錯過MIKIKI及卓爾廣場精心準備的趣味工作坊，其中「聖誕再造圓木彩繪工作坊」利用回收的木材、升級再造，繪出自己專屬的聖誕掛飾，既有溫度又能溫暖空間；而「療癒浮游花瓶工作坊」則可將自選乾花材配上專用礦物油，製成通透唯美的質感小花瓶，為家居添上和諧冬日氣息。The Point會員憑指定積分及即日電子貨幣消費滿指定金額，即可換領活動預留證，發揮創意，打造精緻簡單的擺設，甚至手作新手亦能輕鬆完成！

MIKIKI x 卓爾廣場 . 自然趣味工作坊：

「療癒浮游花瓶工作坊」

日期：Mikiki – 2023年12月30日 (星期六) / 卓爾廣場 – 2023年12月31日 (星期日)

時間：下午3時及4時 (每節45分鐘)

參加辦法：The Point 會員憑2,000積分及於活動當日在場內即日以電子貨幣消費滿HK$500 (累積最多兩組消費單據，其中組必須為零售商戶發票)，即可換領活動預留證，參與活動一次。(每節名額8個)

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