Dustykid《擁抱展》於北角匯壓軸登場

香港, 2023年12月28日 - (亞太商訊) - 每逢12月，想必大家都會為今年的自己「大事回顧」，再為新一年訂立新目標？有否想過於來年，抹去內心灰塵，重遇閃閃發亮的自己嗎？本地療癒系插畫品牌Dustykid於即日起至2024年1月8日在北角匯呈獻全港最療癒、最暖笠笠的「Dustykid擁抱展」，「塵」將透過多幅治癒系插畫和窩心文字，分享不同的擁抱方法，讓大家學懂擁抱生命中的各種美事，在冬日為心靈取暖！場內「塵」主題精品小店更為大家準備多款限量主題精品以供選購，不妨當做獎勵自己或贈送好友的窩心禮物！5呎高「巨塵」亦會在指定日子現身，給塵粉一個抱抱，萬勿錯過「塵」快閃見面及派心活動，鎖定日子捕捉這粒巨塵！同場更可換費換領「塵抱抱棉花糖」，讓愛意溶化心頭！一於趁除夕到訪北角匯，抹去內心灰塵，讓自己重新閃閃發亮，擁抱美好新一年！

好好擁抱之旅！4大刷亮心靈展區打卡位

是次Dustykid於北角匯舉辦大型「擁抱展」，讓大家學習放開，迎接愛你的人， 令大家佳節過得有溫度。「Dustykid 塵」是香港作家陳塵筆下的角色，是一班塵：來自五湖四海的每粒塵，各有不同經歷，堆積在某個地方，每天陪伴大家體會生命上的歡笑哀愁。跟塵訴說一下心事，或會透過它簡單的說話發掘到一些人生小道理。

Dustykid 「擁抱展」@北角匯

日期：即日起至2024年1月8日

時間：中午12時至晚上8時

地點：北角匯2期1樓114號舖 (近 Wacoal)

入場費：全免

今次展覽，Dustykid藉著插畫、文字、精品，讓大家與內心對話，經歷「放開、迎接、擁抱」三個步驟，打開心窗，迎接暖流，再抱緊值得珍惜的人、事、物。「巨塵」更會以限定日子現身，歡迎免費抱抱，絕對值得到場打卡，兼入手限量精品！

「塵．擁抱內心展覽」

旅程一：展開擁抱之旅

「塵」已在入口招手迎接大家，快敞開心扉，抺走內心灰塵，擁抱自我療癒之旅！

大家更可在入口看到「塵爸」陳塵為大家送上親筆手繪的畫作，迎接擁抱之旅。

旅程二：4大刷亮心靈區

第1區：擁抱6式

從枕頭、貓咪、親人、朋友、愛心到自己，傷心時可以擁抱的事物其實有很多！但切記不要擁抱過去的痛楚……

第2區：打氣箴言

句句暖入心坎的說話，記得要和最愛的人分享！

第3區：放下與擁抱

從放下過去、執著到擁抱快樂、希望，是每個人需經歷的階段。

第4區：擁抱自己

自己就是最好的禮物！把遺憾、失落的塵埃趕走，讓心靈重新閃閃發亮！

旅程三：「塵」式打卡點

Dustykid送粒「塵」陪你過除夕，超級可愛！塵及微塵更化身大型吹氣角色，好讓大家一嘗抱抱滋味！打個卡，為刷亮心靈來一個見證！

旅程四：「塵」主題精品小店

旅途怎少得帶紀念品回家？同場設有限量主題精品以供選購，部分紀念品都是首次亮相的限量商品，包括捏捏塵．舒壓匙扣、塵打氣印章、塵御守、塵文句鋁牌、吸水墊及塵隔熱墊等，不妨當做獎勵自己，或與親友分享有温度的禮物！

巨塵快閃北角匯 打卡即有賞

Dustykid「擁抱展」教大家學懂擁抱，如果見到5呎高「巨塵」，當然要好好捕捉！除夕日「巨塵」將快閃現身北角匯，給大家一個擁抱，為大家打氣！看到小塵埃巨大化，可愛程度倍增，相信會會心微笑。捕獲「巨塵」的塵粉只需即場追蹤Dustykid 及北角匯Instagram帳號 ，更有額外禮遇！

免費換領「塵抱抱棉花糖」

塵將化成綿綿蜜蜜的棉花煻！大家擁抱內心過後，可於除夕細嚐綿綿蜜蜜的小塵造型棉花糖，愛意溶化心頭。The Point會員只需以電子消費滿HK$100並登記積分，即可免費換領「塵抱抱棉花糖」一支。

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