普華和順旗下四川睿健醫療引入國家隊創投基金

香港, 2023年12月27日 - (亞太商訊) - 最近不少公司趁大市調整部署新動作,一向在市場上比較低調的普華和順(1358)於上週五就發佈了公告,表示公司的非全資附屬四川睿健醫療計劃引入了國家隊的深創投製造業轉型升級新材料基金作為重要股東。 根據公司公告,深創投製造業轉型升級新材料基金、普華和順全資附屬公司美宜科投資、四川睿健醫療的原始少數股東及公司非全資附屬四川睿健醫療訂立投資協議,深創投製造業轉型升級新材料基金同意以代價1.4億元人民幣(下同)認購寧波醫惠(原始少數股東之一)的1,571.23萬股四川睿健醫療股份,並同時以代價1.4億元認購四川睿健醫療發行的1,513.04萬股新股。 股份轉讓及股份認購後,公司透過美宜科投資持有四川睿健醫療51%股權將調整為48.49%,而四川睿健醫療將繼續爲公司非全資附屬公司,其業績、資產及負債將繼續於集團的財務報表綜合入賬。與此同時,深創投製造業轉型升級新材料基金將持有四川睿健醫療10.05%股權。 通過深創投製造業轉型升級新材料基金入股四川睿健醫療,後者不但進一步引入了重量級國家隊創投基金,擴大股東基礎,且持續助力其未來的長期穩健發展;同時也反映了四川睿健醫療的強大綜合實力及市場地位,相信未來潛在價值遠不止目前的估值。 估值27億 兩年翻倍 普華和順於2021年11月底公佈以現金代價9,946萬美元(約6.32億元),收購醫療器械公司四川睿健醫療51%股權,按此計四川睿健醫療當時估值約13億元。而值得留意的是,按最新的公司公告披露,四川睿健醫療的最新估值為27億元。換言之,兩年後四川睿健醫療的估值已倍翻。 事實上,四川睿健醫療在過去兩年以來的業績持續顯著增長。於2019年至2022年間,四川睿健醫療的業務收入複合年增長率(CAGR)達到36.9%,而除稅後淨溢利的同期CAGR則為34.6%,在2022年更達到8,670萬元。由此可見,四川睿健醫療的綜合實力強勁,市場地位穩固,在過去疫情期間一直能夠保持著良好的收益增速。 四川睿健醫療是一家主要從事研發、製造及銷售血液淨化醫療器械的公司。根據普華和順的2023年中期業績公告顯示,四川睿健醫療於期內的業績繼續保持強勁增長,收入達約1.87億元,同比大幅增加92.0%。 市場研究報告顯示,2022年全球血液透析市場規模已達870億美元,預計2028年市場規模將達到1,114億美元。由於中國人口老齡化趨勢加快,代謝性疾病發病率不斷上升,終末期腎病患者增多,國內血液透析治療需求龐大,血液淨化醫療器械在需求方 面仍有廣大空間。如前述,普華和順的血液淨化業務自收購四川睿健醫療以來,持續錄得快速增長。除現有透析耗材產品外, 集團也在進行用於連續性腎臟替代治療的耗材產品的研發開拓。集團在中期報告裡表示將通過各項資源的整合,投入血液淨化產品板塊研發,加快血液淨化產品板塊的銷售網絡拓展,以提升市場份額。 而此次的股份認購所得款項亦將用於四川睿健醫療主營業務產品(包括連續性腎臟替代療法(CRRT)、透析器、濾過器、灌流器、血管通路等)的研發、註冊以及產線建設。市場普遍認為,這次股份認購所得款項將增加四川睿健醫療的財務靈活性,增強其繼續研發候選產品以及把握未來擴張及發展機遇的能力。四川睿健醫療另擬將股份認購所得款項用於推進其管線項目的研發及商業化以及擴建生產設施。 綜上可見,四川睿健醫療的前景十分亮麗。 國家隊基金入股加大關注 行業前景加上公司實力強勁外,四川睿健醫療此次引入深創投製造業轉型升級新材料基金,亦是令市場加倍關注公司的原因。據悉,該基金是一間於2020年在中國成立的有限合夥企業。投資者由國家製造業轉型升級基金股份有限公司擁有 81.82% 權益 、深圳市引導基金投資有限公司擁有7.27% 權益、深圳市鯤鵬股權投資有限公司擁有5.45%權益、深圳市羅湖引導基金投資有限公司擁有3.64%權益、深圳市創新投資集團有限公司擁有1.32%權益,及深創投紅土私募股權投資基金管理 (深圳)有限公司擁有0.5%權益。 國家製造業轉型升級基金股份有限公司由中華人民共和國財政部擁有15.29%權益、國開金融有限責任公司擁有13.59%權益、中國煙草總公司擁有10.19%權益、中國保險投資基金二期(有限合夥)擁有10.19%權益、北京亦莊國際投資發展有限公司擁有6.79%權益、中國太平洋人壽保險股份有限公司擁有6.79%權益、長江產業投資集團有限公司擁有6.79%權益、 浙江製造業轉型升級產業投資有限公司擁有6.79%權益及其他12名股東合共擁有23.58% 權益。而深創投紅土私募股權投資基金管理( 深圳 )有限公司為深圳市創新投資集團有限公司的全資附屬公司。深創投則為一間以創業投資為核心的綜合性投資集團,於多間權威機構進行的創業投資機構綜合排名中,連續多年名列前茅。 在國家隊基金背書下,四川睿健醫療的未來發展勢必被市場進一步看好,估值亦有望隨業務擴張而上揚。 北京瑞健生物是另一隻金蛋 過去多年以來,普華和順通過收購助力不少企業實現良好發展,像於2014年以逾8億元收購從事研發、生產及銷售再生醫用生物材料和骨科植入物產品的北京天新福醫療器材有限公司100%股權,並於其後的2017年透過轉讓天新福80%股權,收購在美國上市的生物製藥公司CBPO(China Biologic Products Holdings)總值5.13億美元股份,每股作價相當於93美元,較其上個交易日收報折讓4.27%。此項交易令普華和順產生溢利約23億元。完成後,普華和順成為CBPO單一最大股東,持股16.66%。 於2020年,普華和順以42.59億元,即每股120美元出售其所持有的CBPO股權,不但令集團實現10.6億元利潤,同時以約21.3億元或出售總價50%用於派發特別股息,為股東創造巨大的利息收益。 這一再反映了普華和順在孕育投資標的的實力及卓越眼光。刻下除了四川睿健醫療外,公司於2022年初以4.12億元收購51.5% 股權的北京瑞健生物亦可憧憬。北京瑞健生物是一家在中國從事動物源性組織再生醫用生物材料和人體組織修復替代產品的研發與生產的公司,行業前景同樣亮麗。預期北京瑞健生物將是另一隻金蛋,可加倍留意。 基於旗下持有項目的巨大潛在價值不斷釋放,普華和順現價估價便宜,值得逢低吸納,押寶可也。



