AsiaPresswire面向DeFi平臺和數字貨幣量化套利平臺推出新聞稿解決方案

新加坡,2023年12月26日-(亞太商訊)- 領先的新聞稿發佈服務商AsiaPresswire推出了定制新聞稿發佈解決方案,通過消息定位而不是廣泛的行業推廣,幫助去中心化金融(DeFi)平臺和數字貨幣算法/套利交易公司實現無與倫比的知名度和公信力。AsiaPresswire首席戰略官黃正仁表示:“我們通過提供專業媒體和數據平臺曝光,幫助DeFi和電子交易的創新者影響聲譽,這些曝光機會以前僅限於大型金融企業。” 他解釋說,AsiaPresswire通過新聞稿分發服務為客戶提供廣泛的行業專家曝光和認可: AI優化的行業翻譯 AsiaPresswire獨有的GTP-PRHelper AI可以即時起草和翻譯技術複雜的DeFi和定量金融新聞稿,無需佔用專業人員寶貴的時間,直接解釋如自動做市商、閃電貸款、預言機、流動性挖礦和 delta 對沖策略等專業術語。 精准的媒體和行業目標選擇 專有算法能準確識別相關加密貨幣、衍生品交易、投資數據和web3的記者和分析師,根據他們的專業領域提交新聞稿以保證相關性。這包括對鏈上數據分析、智能合約自動化、跨場所套利、高頻交易、電子做市商和合成資產創造等關鍵平臺的個性化推廣。 直接面向市場數據平臺 新聞稿直接提交到800多個與AsiaPresswire合作的加密貨幣指數、交易場所、場外交易平臺、新興投資管理公司、VR網絡和數據平臺,這些公司都支持公開訪問和顛覆傳統的透明度、可及性、自動化和去中心化框架。 定量金融領域的專業訂制 此外,AsiaPresswire的專業團隊還幫助優化消息敘述,以產生最大經濟影響,幫助客戶攻克金融科技創新的障礙,同時以簡單直接的方式傳達複雜的能力,既吸引行業專家,也吸引主流受眾。 持續招募買方平臺 新型電子交易、主經紀商、託管和顧問出版合作夥伴將繼續使用AsiaPresswire提供的優秀公關服務。這些合作夥伴專注于算法收益複製,進一步擴大公司的定制曝光目標群,面向量化基金、交易員、風險投資公司、區塊鏈企業、傳統金融機構和監管機構,幫助DeFi顛覆者在去中心化和中心化領域佔據主導地位,實現整體生態影響。 黃正仁解釋說,他們的整合新聞稿分發和優化方法終於使量化DeFi公司實現了一流的行業專家曝光,這原本需要數年的領域關係建立和技術翻譯才能實現。 他補充說:“我們的客戶縮短了50%的專業能力積累期,解鎖了難以觸及的商業機會。客戶案例一致突顯,我們為其帶來了6倍更多的網站訪問量和合格線索的提升。我們本質上解決了如何同時用簡單直接的方式傳達複雜的金融科技創新概念,以影響華爾街和web3的受眾這一難題。” 一家客戶AlgoFintech成功在TopCoindesk、SmarterWaters、BusinessInsider, Bloomberg, FT.com和其他頂級媒體上發佈管理層訪談,其下一代ETH、BTC和穩定幣套利模型立即引發了融資和業務合作討論,因為投資者已經習慣了傳統的多資產電子交易系統。 這家公司的CEO指出:“作為一個顛覆百年傳統行業的先驅,我們迫切需要確立生態定位並克服質疑未經驗證的新技術是否能戰勝成熟的商業系統這一障礙。AsiaPresswire無與倫比的DeFi出版渠道和原創視角使我們終於能跨越這些不可能的障礙。” 他繼續說: “他們的定制分發方案使我們迅速獲得了一流的公信力,極大加速了我們與企業建立合作夥伴關係的對話。我們現在可以順暢地討論區塊鏈數據來源的可靠性、可擴展的自動化套利、可控的損失限制和合規託管解決方案等複雜問題,而不必先克服質疑。” 黃正仁總結說:“我們使金融市場領域的下一代革新者通過提供專業的公關曝光能力,通過了這些先驅者面臨的嚴苛的公信力測試。我們的分發優勢縮短了創新者面臨的其他不可逾越的挑戰,這些創新者正在推進算法、區塊鏈和量子計算的融合發展。” 他邀請感興趣的DeFi交易平臺瞭解更多AsiaPresswire提供的專業公關發佈解決方案,這些解決方案專為促進生態系統的爆炸式增長而定制,請訪問www.AsiaPresswire.com。 關於AsiaPresswire AsiaPresswire為公關公司、代理機構、組織和公司提供新聞稿分發解決方案。他們的公關、搜索引擎優化和鏈接專家團隊幫助客戶通過計劃的公關項目,戰略性地利用在線交流來實現業務目標。他們就影響聲譽和前景的在線交流問題提供諮詢。AsiaPresswire向全球媒體、剪報服務、新聞聚合網站和社交網絡分發新聞。他們利用創意的傳播工具、人才、專業知識和資源來創造價值。要瞭解有關GPT-PRHelper及其如何幫助客戶全球新聞傳播的更多信息,請訪問 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



