Novationwire推出人工智能品牌影响力新聞稿解決方案，助力香港企業

香港, 2023年12月23日 - (亞太商訊) - Novationwire (https://www.novationwire.com) 作為全球新聞稿發佈和媒體外展服務的領導者，推出了人工智能驅動的解決方案，旨在幫助香港公司加強其品牌建設和外展活動。 該解決方案名為AI-Branding-Leverage (ABL)，為香港市場的獨特需求提供定制的技術和服務。

ABL解決方案的核心是Novationwire專有的自然語言生成(NLG)引擎。 正如Novationwire香港區新任董事總經理Tai女士解釋:“我們的NLG平台受訓於大量新聞稿和香港媒體文章數據集。 這使AI能生成優化訊息和本地化內容的新聞稿，真正令香港受眾產生共鳴。”

新推出的ABL方案亦包含香港重點媒體和網絡紅人數據庫，以便實現精準外展。 Tai女士表示:“我們整合了香港主要刊物、網站和頻道的記者和社交媒體網紅名單。 這使我們可以精準投放客戶新聞稿，為其品牌故事爭取更多相關曝光。”

Novationwire ABL解決方案的早期採用者報告稱，與以前的努力相比，香港媒體和網紅的參與度有所提高。 Tai女士將其歸因於該技術編寫本地化內容的能力。 她解釋道:“雖然英語廣泛用于香港商業領域，但整合粵語表達和文化引用有助於加強與本地讀者的聯繫。”

在消費者注意力日益激烈的競爭中， 定制香港本地的新聞稿已成為當務之急。 Tai女士說:“在訊息過載的环境下脫穎而出，需要以更有機的而不是宣傳的方式吸引讀者。 我們的AI具備所需的上下文意識，以取得這種平衡。”

展望未来，Novationwire計劃擴大其ABL品牌下提供的功能。 Tai女士透露:“我們正在探索與香港熱門直播平台和播客頻道的潛在整合。” 我們的目標是為企業提供全方位工具，創作針對這個動態市場的跨格式品牌故事。”

在Tai女士看來，ABL解決方案的香港推出突顯了Novationwire專注應對地區差異的重點。 她說:“要在亞洲市場取得成功，即使是相鄰市場之間也需要欣賞細微差異。 我們將持續提升技術，幫助各地品牌以本地化方式講述有影響力的故事。”

關於Novationwire

Novationwire是一家媒體技術公司，提供新聞稿發佈、媒體數據庫、監測和分析，以執行一體化的品牌新聞活動。通過其AI平台，Novationwire旨在使新聞稿發佈對各類型組織更簡單、高效。欲瞭解更多資訊，請訪問 novationwire.com。

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