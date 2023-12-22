「普洱茶IPO第一股」瀾滄古茶於香港交易所主板正式掛牌



香港, 2023年12月22日 - (亞太商訊) - 普洱瀾滄古茶股份有限公司（「瀾滄古茶」或 「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：6911.HK），中國知名的普洱茶公司，今日上午於香港聯合交易所有限公司（「 香港交易所 」）主板正式上市並開始買賣。 瀾滄古茶是次全球發售21,000,000股股份（假設超額配股權未獲行使），每股發售股份最終發售價為 10.70港元，對應發行規模224.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。公司於香港公開發售獲超額認購，接獲有效申請爲初步可供認購發售股份總數的約13.23倍，而國際發售亦獲超額認購約1.32倍。香港公開發售及國際發售最終發售股份數目分別為2,100,000股及18,900,000股，各占任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%及90%。 瀾滄古茶品牌之歷史可追溯至1966年，創始人制茶大師杜春嶧女士深耕茶行業超57年，帶領著瀾滄古茶成爲如今中國知名的普洱茶品牌之一。憑藉嚴格品質要求貫穿整個産業鏈，瀾滄古茶是中國極少數在原材料管理、産品開發、生産、終端客戶觸達和會員服務方面均擁有經驗的茶公司之一。瀾滄古茶產品以普洱茶為主，覆蓋紅茶、白茶及調味茶等。根據弗若斯特沙利文報告，按二零二二年普洱茶產品產生的收益計算，瀾滄古茶是中國第三大普洱茶公司。該報告預計，2027年中國茶葉市場規模將達4,412億元，並預測2022年至2027年期間，普洱茶、紅茶複合年增長率超6.5%，白茶甚至達17.1%。 以瀾滄古茶為核心品牌，公司開發和建構了「1966」及「茶媽媽」兩條產品線。其中，「1966」專注於經典普洱茶葉産品的開發、生產和銷售，為公司業績基石，收益佔比維持在65%以上，該產品綫備受普洱茶愛好者推崇，多項基石產品如熟茶烏金等擁有成功的迭代往績。2014年，公司善用自身於普洱茶産品開發的豐富經驗，推出「茶媽媽」產品線，將業務拓展至紅茶、白茶及調味茶等其他茶類，採用杯裝茶及袋泡茶等産品形式，豐富産品組合。於2020年、2021年、2022年, 茶媽媽的收益分別為人民幣94.8百萬元、人民幣126.7百萬元、人民幣144.4百萬元。我們相信，隨著産品組合的豐富，茶媽媽將成為下一個增長來源。此外，瀾滄古茶於2022年7月推出新産品綫「岩冷」，這些產品綫可滿足普洱茶愛好者、資深茶友、大眾消費者及購買力較強的新中產消費者等不同消費群體的各種需求。 憑藉合優質毛茶採購能力、累積多年的獨特生産工藝和嚴格的品質控制措施，瀾滄古茶多年來持續向市場推出優質的産品，其風味獨有，易認且始終如一。瀾滄古茶的絕大部分茶葉採自雲南三大普洱茶產區：普洱、臨滄及西雙版納。其中，普洱景邁山擁有若干世上最大、最古老、保育最良好的古茶樹種植園。根據弗若斯特沙利文報告，按往績期間的採購量計，瀾滄古茶是景邁山古茶樹毛茶最大買家。2023年九月，該地區的古茶樹種植園已被列入世界文化遺產名錄。在該地區深耕多年，公司長期以來已與景邁山主要合作社建立了牢固關係，該種植園被列入世界遺産後，公司品牌形象及産品的受歡迎程度預期將因此獲益。 瀾滄古茶已建立了覆蓋全渠道的完善的銷售網絡，全國性銷售網絡由直營網絡及經銷商銷售網絡組成。截至2023年12月5日，公司已有559家綫下門店，其中23家爲自營門店，536家爲經銷商營運的門店。截至2023年6月30日，約70%經銷商已加入銷售網絡超過三年。同時，公司持續發展綫上業務，在天猫、微信、抖音、快手及京東在內的各種知名綫上平臺設有網店。公司也擴展大型客戶渠道，包括大型連鎖超市及平台運營網店。 瀾滄古茶執行董事兼總經理王娟女士表示「今日是瀾滄古茶重要的里程碑，公司順利登陸香港聯合交易所，體現了投資者對我們長遠發展的信心。作爲香港資本市場上普洱茶IPO第一股，未來瀾滄古茶將繼續踐行『匠心持守真味，奉獻健康好茶』的使命，充分把握中國茶行業的發展機遇，通過升級和打造現代化生産、物流、倉儲中心，持續擴張銷售網絡，發力多産品綫多渠道擴展，拓展産品研發創新及迭代能力，投入數字化系統建設幷强化品牌形象及客戶認知等多種途徑，致力於成就百年茶品牌。」



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